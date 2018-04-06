「優雅的老去」是怎麼回事？

文︰袁瓊瓊

最近看到某文，作者寫主角慨嘆︰「一晃眼，人就老了。」有朋友說這作者一定年輕，因為他寫的是「假老人」。我有同感。我年輕時也愛寫老人家慨嘆自己「老了老了」，殊不知真成了老人，才發現一直一直往前活著的時候，其實很少想到自己是個老人。

我有一天瞿然心驚，那是「忽然」明白自己身體只會越來越糟不會越來越好的時候。這覺悟差不多也算是「地動山搖」。雖然近幾年身體很差，但是差著差著也就適應了，並且產生一種幻覺，認為近代醫學可以對付一切，哪天到醫院給他一次解決，就又可以活蹦亂跳了。而在還沒進醫院之前，應付之道就是盡量減少工作量，多休息，不去做那些超過自己體力的事。另外，享受這種差不多得算「無賴」的人生。許多年輕時可能無法原諒的作為，現在就理直氣壯說︰「我老了。」於是所有人都放你一馬。

感覺這是老年人的特權。我不知道別人在使用這種特權時心態如何，不過個人是「行使」的心安理得毫無負擔的。

老是需要學習的。好像日本比較關心這個問題。許多「普通」老人和「有名」老人都寫書談「老後」。但是台灣很少。大陸也很少。中國人若要談老，就直接來寫自傳或回憶錄。所談的是「個別」的老，是這個有頭有臉的人如何由繁華入蒼涼，由飛揚到內斂。實話說沒有什麼參考性。普通人生，更多的是活著活著就老了，生命中沒有明顯的標誌，甚至沒有明顯的老之訊號。我們用年紀來決定自己是不是老了。這許多年來的觀察，我深深感覺︰老不老跟歲數的關係，其實不像我們以為的那麼大。

可能因為「參考書」缺乏，我覺得許多人不懂得怎麼「老」。

我四十來歲那時，在出版社見到前輩女作家。其人年輕時亦獨領風騷，美艷不可方物。傾倒眾生的威能像保齡球高手，一出手，就一排全倒。

這樣美艷人物，我見到她時，大約五十來歲，已開始束起長髮，穿典雅套裝，清水面脂粉不施。跟她聊話。她說自己正在「學習優雅的老去」。她做到了。一直到十多年後因為癌症過世，始終非常美麗，非常優雅。

優雅老去的另一個代表人物絕對是胡因夢。忽想到，這兩位優雅的老人都是美女，也幾乎美了一輩子。看來不夠美，就也很難優雅的老。雖然也有一大缸子美女，在「老去」階段掙扎，絕不優雅，且也完全失去他們的美。但是不美，似乎要優雅就更難。我在腦袋裡搜了一遍，好像找不大出「不美」，但是「優雅」的老女人。怪就是，此類男性倒很多。或許是服裝問題。男人只要鬍子一留，西裝一穿，無論怎樣的人，總很有型。女人的服裝是陷阱。要穿的像女人，且又美麗，得符合某種規格的。如果年老體衰，「出」格了，那就絕望的毫無優雅之可能。

前陣子出席某會，見到一位不老美魔女，她比我小一輪，所以也快六十了。穿短裙，細腰身，長髮披肩，臉上一絲皺紋也無。我看了駭然，在想，你往後日子怎麼活呀，就算年年去「保養」，七十八十的時候你還要看上去「若三十許」嗎？她的「若三十許」不僅是面容，表現在她的化妝和穿著上。她沒有準備老去。

想到非常多的名人，尤其是那些年輕時很美的名人，好像對於年老的「對策」只是拼命讓自己顯得年輕。其實要優雅，無論對美人或凡人，只要得體即可。「得體」意涵著氣質，教養和風度。若穿著打扮行止得體。一定可以優雅的。

不過，雖然發此議論，自己也覺得好像只是「理論」。在實際人生中，我並未找到平凡，然而得體，且優雅的老人。

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