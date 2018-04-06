什麼是「哲學家的哲學家」？

安斯康姆（G. E. M. Anscombe）在〈Wittgenstein: Whose Philosopher?〉[1] 一文裏將哲學家分為「普通人的哲學家」（"an ordinary man's philosopher"）和「哲學家的哲學家」（"a philosophers' philosopher"），並將維根斯坦歸入後者。這不是一個清晰嚴謹的劃分（安斯康姆當然知道），但不失其趣味和洞見。

安斯康姆對這個劃分的解釋十分簡略：普通人的哲學家處理的問題，就算是對哲學沒有認識和不感興趣的人，都能夠明白為甚麼值得討論和須要解決；哲學家的哲學家處理的問題，普通人根本不明白問題所在，會認為是無關痛癢和自尋煩惱，只有讀過哲學或天生有哲學傾向的人才會認真對待這些問題。

除了維根斯坦，安斯康姆只舉了柏拉圖和亞里斯多德為例子，認為柏拉圖是哲學家的哲學家，亞里斯多德則是普通人的哲學家。這兩個例子也許會令不少人感到奇怪，因為柏拉圖的對話錄比起亞里斯多德的著作有更多的普通讀者（指不是讀哲學或對哲學沒有興趣的讀者）——柏拉圖的對話錄較有文學趣味，也沒有亞里斯多德的著作那麼艱深（至少表面看來是如此）。

然而，安斯康姆的意思是，亞里斯多德處理的哲學問題是普通人都會視為重要的，而柏拉圖處理的哲學問題是哲學家才關心的；這個分別跟著作的深淺難易沒有一定的關係，也不表示哲學家的哲學家不會有普通讀者。

安斯康姆舉了一些柏拉圖討論的哲學問題為例子，以說明為何柏拉圖是哲學家的哲學家。假如她的例子不能說服大部份讀者接受柏拉圖是哲學家的哲學家，我們大可以用其他哲學家為例子來說明「普通人的哲學家」和「哲學家的哲學家」這個劃分。

無論如何，安斯康姆認為維根斯坦是哲學家的哲學家，應該沒有人反對；她用作例證的是維根斯坦在《哲學研究》裏對「朗讀」這個概念的討論（這個討論佔了十頁之長），普通讀者不會認為「朗讀」涉及任何哲學問題，難以明白為何這個概念值得這樣深入詳細地討論。

哲學家的哲學家討論的問題也未必被所有哲學家認真對待，維根斯坦正是好例子。無論是前期維根斯坦還是後期維根斯坦，都是哲學家的哲學家，但羅素只欣賞前期維根斯坦的哲學，對於後期維根斯坦的哲學，他嗤之以鼻，甚至公開說不明白為何有那麼多哲學家重視《哲學研究》，竟至成為一學派。

西方哲學史的其他大哲學家中，我能明確地歸入「普通人的哲學家」或「哲學家的哲學家」的不多，大概只有以下這些：

普通人的哲學家——奧古斯丁、洛克、休謨、霍布斯、叔本華、 穆勒

哲學家的哲學家——阿奎那、笛卡兒、史賓諾沙、貝克萊、康德、黑格爾

順便一提，今時今日的哲學家絕大部份是哲學家的哲學家，這是哲學專業化後無可避免的，但對哲學和對世界來說，都不是好現象。

[1] 收入Wittgenstein Centenary Essays, Cambridge University Press, 1991

本文獲授權轉載，原文見魚之樂。

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責任編輯︰鄭家榆

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