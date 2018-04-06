被校友揭露22年前性侵學生以致自殺，北大教授：是她自己精神病

北京大學碩士李悠悠昨（5）日在網路上實名發文，指控現任南京大學主任的「長江學者」教授沈陽，在22年前性侵北大中文系女學生高岩，導致高岩自殺。文章傳開後，有至少兩位高岩的同學出面實名發文證實。但被控性侵教授沈陽表示，這件事當年公安和校方都曾調查，調查結果顯示這些都是不實誹謗。

爆料者：北京大學教授「以戀愛之名，行性侵之實」

中國網路昨天瘋傳一篇名為〈現南京大學文學院語言學系主任、長江學沈陽教授，女生高岩的死真的與你無關嗎？〉文章，文章署名為北京大學中文系95級校友李悠悠，內容講述曾任北京大學中文系教授的學者沈陽，22年前性侵北大中文系女學生高岩，最終導致學生自殺。

李悠悠表示，1995年，她與高中同學高岩一同考上北京大學中文系，在課堂上遇到40歲的已婚教授沈陽。當時，高岩成績為全班第一，表現優異，因而受沈陽指派，負責處理班務，剛開始，沈陽只是邀請高岩一同搭教師專車，來回不同校區。

但1996年，大一下學期，沈 陽以討論學術問題、收送作業為名，要求高岩送作業去他家，卻藉此性侵高岩。李悠悠表示，高岩曾告訴她，「他（沈陽）餓狼一樣向我身上撲過來。」從那之後，高岩開始變得沈鬱，李悠悠說，高岩曾向沈陽表明，不喜歡這樣，但沈陽卻說因為「愛她」才這樣對她。

同時，沈陽也和班上其他女學生約會，甚至告訴其他女學生，是高岩主動「貼上來」，並說「我怎麼可能會喜歡她？是她自己精神病。」這番話傳開後， 一些人在背後議論高岩「單戀」教授沈陽，說高岩神經病的傳聞也不絕於耳。李悠悠說，「自此，高岩開始承受性侵與謠言的雙重打擊。」

1998年3月，高岩自殺。但李悠悠說，最令人生氣的，是往後的20年間，沈陽在課堂、自傳裡，不斷重複說，「曾經有一個女生，大家都亂傳她是為我而死的，這根本就是個謠言，因為這個女生是個神經病。」文章末尾，李悠悠義正嚴辭的要求沈陽對高岩及家屬道歉。

《北京新浪網》報導，現居加拿大的李悠悠接受專訪時指出，高岩去世后，警方介入調查，進行屍檢後說，高岩「已經不是姑娘了（不是處女）」，李悠悠說，我也從她朋友、同學處得知，除了沈陽，她沒有走得很近的異性朋友。

李悠悠也說，高岩從來沒有說她和沈陽是交往或戀愛，只說吃飯、見面。「我覺得，沈陽最開始製造假象是正常的男女朋友關係，但他對高岩的一系列行為，是打著戀愛名義，行性侵之實。」李悠悠表示，高岩曾說，「他應該是愛我才發生這種身體行為，但我覺得愛應該不是這樣的。」

根據南京大中文系網頁，沈陽目前為南京大學文學院語言學系主任，1993年在北京大學獲博士學位，也在1996年～1997年在香港城市大學做博士後研究，現任教育部長江學者特聘教授，也仍在北京大學中文系擔任兼職教授。此外，沈陽也參與中國多項學術委員會，甚至多次獲得人文社會科學優秀成果獎，並主持多項國家社會科學研究計畫。

20年前的性侵難以舉證，發文者：希望不要再有女學生受害

中國《新浪網》報導，李悠悠接受專訪時表示，「我知道從司法意義上來講，性侵的取證很難。」但他強調，沈陽這樣的人不能繼續留在校園，出面澄清的最大意義，就是希望其他的女生，不要再遭受類似情況。

李悠悠也在文章中說明，「 目前，我本人對瀋陽教授尚無法律訴求。但我堅決捍衛過去和現在的受害者及其家人保留其法律訴求、追究沈陽罪責的神聖權利。」

她強調，「所謂性侵，指任何未經同意的性行為。換言之，即使對方沒有說『no』，只要她或他沒有說『yes』，而你卻跟人家發生了性關係，就已然構成了性侵。」但她說，「本文提及的性侵，並非嚴格的法律意義上的概念，而更多的是師風、師德意義上的概念。」

其他同學出面指證，這是「權勢性侵」

李悠悠的文章瘋傳後，另有兩名北大95級的學生：美國索思摩學院（Swarthmore College）助理教授徐芃和美國維思大學（Wesleyan University）王敖也實名發文，表示沈陽與高岩的死有關，要求沈陽不要再說謊。

徐芃提到，高岩過世後，她母親曾在女生宿舍樓下的撕心裂肺的哭喊，提醒宿舍內的學生保護自己，尤其小心沈陽教授。

王敖則表示， 高岩的事件不是單純的師生戀， 「 在當代的社會環境下，在權力、掌握的資源、心理成熟度不對等的情況下，師生之間的浪漫、性關係直接指向的是腐敗和潛規則，造成強勢一方對弱勢一方身體和情感的剝削。 結果是滿足了一些人變態的權力慾和控制欲，付出的代價是一個生命。」

事發後校方、警方都曾調查，最後只將沈陽記過

（中央社）明報報導，高岩當年的班導師、現任美國俄勒岡大學（University of Oregon）東亞系副教授王宇根昨天也發表追悼文章，指高岩在學術追求及品格贏得老師和同學的尊敬。他當年負責調查事件，指「她父母知道與系某教師有關」，但苦無證據。

《端傳媒》報導，據多名北大畢業生回憶及香港作家廖偉棠引述相關資料指，高岩自殺後，北大中文系系主任費振剛曾力主將沈陽開除，但在沈陽的導師陸儉明的保護下，沈陽最終只被記過處分，並被安排去香港訪學一段時間避風頭，之後又返回北大。

香港《信報》報導，北京大學今日回應此事表示，學校高度重視，要求教師職業道德和紀律委員會立即覆核情況，依法依規開展工作。北大聲明又指，經查閱資料，20年前，即1998年3月，北京市公安局西城分局對舉報事件作出事實認定，給出調查結果，北京大學同年對沈陽作出行政處分。

中國《新浪網》報導，沈陽受訪時表示，關於高岩過世的事，「當年海淀區公安局、北大中文系和學校黨委都調查過這件事，單位都有調查結論。」並強調，李悠悠文章的內容，完全是誹謗，並非事實，他說，自己與高岩「第一沒上過床，第二沒發生過性關係，第三沒談戀愛。而且此事是警方、學校有結論的。」

《中廣新聞網》報導，中國官媒《人民網》今天一早也刊出評論文章指出，「相信，即便是對於當事人，把事情查明白說清楚，也強過讓此事不明不白、不清不楚，留下疑點乃至汙點。」

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核稿編輯：羊正鈺

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