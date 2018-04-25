她打開了人生的視野，決定和「台灣上層階級培育出來的菁英」男友分手

一個在美國西岸唸研究所的朋友A突然敲我，說她最近跟男友B鬧分手。她們從在台灣唸大學開始交往，兩人一起去美國唸研究所，在一起已經N年，關係一直都很穩定。她突然跟男友提分手，實在奇怪。

A的外表有名模等級，也屬於台灣人會喜歡的那種。雖然應該不符合美國人的審美標準，不過還是問她是不是有新歡之類的，不然幹麼分。A說，沒有任何別的對象，純粹因為她受不了。

追問原因後，大概了解狀況。說到底，都是台灣社會環境的問題。

A來自環境單純保守的家庭，大學的時候不參加什麼社運或類似的外務，就專心讀書。人生按照父母的期望，拿到好成績唸好托福，考到美國名校，出國進修。未來不是在美工作移民拿綠卡，就是回台灣靠家裡的人脈／經濟資源找好工作，當個安穩的白領階級。

而B來自於上層階級（律師家庭），從小就成績好，一路唸台灣名校畢業，在美國頂尖的U什麼A的大學研究所畢業，順利找到美國科技業的好工作，大概就是那種因為價值觀差太多，根本不會跟我這種人往來的社會菁英（之前跟他見面時，彼此有禮貌打招呼，交換背景後，互相給了對方一個不屑的眼神）。

B從大學時的人生規劃，就跟A差不多。兩人在家庭期望中交往，在美國住一起彼此照應，打算等A畢業後立刻結婚，生幾個小孩之類的。一般人很少走在自己規劃的道路上，他們都做到了，結果卻弄到分手。

A說，在美國待了幾年，她一樣過著在台灣的單純生活，往來的人大概就是鄰居跟同學，認識的朋友幾乎都是B的朋友，B也管她很嚴，生活就只是以B為重心。本來A還可忍受一些生活上的問題，但自從B開始上班後，變得很愛比較，覺得自己明明能力超強，賺得沒有同事多，聽起來也沒有什麼耀眼成績，沒辦法過很好的生活，回家就整天發脾氣，偶爾還會動手。

但關鍵在於，他們已經好幾年沒做愛了。

嗯？這是我很有興趣的話題，逼問細節。A說，B很自我，常常不親吻不前戲就插進來，只顧自己爽。她每次都有被強姦的感覺。後來B還說做愛浪費體力跟時間，還不如用來想怎麼賺錢。讓她覺得絲毫不受尊重，自然的就幾年沒做。但卻整天看B在虧別的妹。

A說，剛開始都會懷疑是不是自己有問題，後來就催眠自己說，其實沒床事也是可以活的，久了就變成深宮怨婦。

聽到這邊大概就知道問題是什麼，我說B的問題，出在他是台灣現代社會培育出來的社會菁英，這種人事業心重、自我強，家庭背景講求功利主義，不在乎人文感性，個人的價值就是社會認可的成功，而非自我完成，所以只會把人當工具，是白領階級常見的代表人物。A說，你講得很對，B就是這種人。

A之所以會不滿，問題出在B打從心裡就把她當成工具，這種例子在PTT上面，就有無數文章可以參考。從漁業小開徵媳婦，開出讓年輕女性吐嘈的，要求順從的傳統婦女條件，到完美主義者的醫生只因為太太煮湯的溫度不對（用溫度計測量），就動手毆打。這都顯示一種把他者工具化的思維模式。

A說自己真的愛著B，如果B可以學著改變，她才會回頭，不然就是分定了。我說這實在過於天真。當初B會愛上A，就是因為A符合B心中理想的求偶類型，而A也接受了B的「樣子」，B並沒有做錯什麼，這本來就是他的面目，只是在異鄉共同生活，才讓A了解到兩人實在有過大的差異。

所以問題一定不只出在沒做愛，A一定是有了什麼體驗，才意識到她過往人生的侷限，才發現自己要的不是那樣的人生。問她最近都在幹麼。

A說，後來吵架吵得凶了，她開始會自己找鄰居出去玩，也因此打開了人生的視野。他們住的地區是娛樂用大麻合法化的州，鄰居都會拿各種類的大麻跟他們分享，然後也會用一些蘑菇什麼的。

A說，本來自己思想都很固定，平常不會想太多，但有了幾次體驗後，發現自己不知道要什麼，不知道都在幹麼。上次跟朋友去山上露營用藥後，自己一個人在山上走，想了很多，回來就提分手了。

A其實她現在會跟一些人去經歷一些「其實台灣也有，但只能偷偷的做，不然會被社會唾棄」的社交活動，她正處在真正體驗人生的階段。

其實這些事或行為，應該大學時就要自我追尋，A開始得太慢。過去的A完全按照教育體制與一般家庭希望的，功成名就的路子走，結果卻讓她的自我因此弱化。平常根本沒想過「獨立思考」是什麼。20多歲才開始畢竟也不算太晚。有時候看台北的天龍人，到4、50歲還停在幼體化的思維模式，A已經算不錯了。會想看看過兩年之後，她會變成怎樣的人。也許她才能真的找到自己。

A領悟了自己的侷限，想要走自己的路。能從過去台灣的教育與文化中覺醒，是件好事。

至於B，他的問題也好解決。找個價值觀相同，願意為了社會條件忍受他的配偶即可。這並不難，畢竟他的言行思想，正是台灣這個社會大家表面上覺得不優，實際上卻是很多成功人士都在幹的事。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航