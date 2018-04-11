日本太太求職記：承受職場黑暗文化壓力，因為拒絕他人很不禮貌

文：蔡宜樺（非比諮詢FeiBi Coaching創辦人/負責人、心理諮商碩士）

一位漂亮的中年日本太太坐在我的辦公室裡，端莊又時髦的打扮巧妙的調和在她身上，有著自然不做作的氣質，但是臉上盡是委屈與哀傷。她在家裡躺了九個月幾乎足不出戶，這一個職場經歷要了她半條命。

「我先生對我很好，在別人眼中我們是很幸福的一個家庭，我跟我先生出門時，接收到的都是大家稱讚與欣羨的眼神。所以我從來不想告訴其他人我最近的狀況，免得破壞他們心裡對我們的評價。」我很好奇眼前這位日本太太，似乎受到老天特別的眷顧，為何來到這裡？

原來兩、三年前，有一次小兒子向她要錢想買一個電腦遊戲，她擔心兒子平常就已經大量使用電腦網路，若再加上電腦遊戲，怕他沉迷其中荒廢課業，也怕對他眼睛與身體發育有不良影響而拒絕。

沒想到，兒子不理會她的用心良苦，反而回嘴讓她傷透了心：「這個錢是爸爸的，又不是妳的，妳憑什麼決定？那我要去問爸爸。」雖然她先生也明理的不准許兒子的要求，但孩子的反應已經讓她下定決心要去找工作，不讓孩子視她為沒有生產力的人。

「我本來就覺得我先生學經歷都是最頂尖，跟他在一起我總是自己覺得矮了一截。我跟別人介紹我自己時總要說我是某某人的太太，否則就像是個沒有存在感的人。」日本太太說明為何家人都不看好，她仍如此堅定要出去找工作。

她找了一份教日語的工作，對象是有意與日本合作的廠商員工或是對日本語言文化有興趣的大學生。她認為自己的英文稱不上流利，在北美找任何工作都有困難，教日語算是最能上手的職業。並且，「老師」這個職稱在日本是很令人尊敬的，讓她覺得有面子，又能讓她經濟自主，在孩子面前更有自信。

「但是我不曉得職場這麼可怕，也不知道工作壓力可以這麼大。我從來不知道壓力可以影響我的身體到這個地步。甚至，我根本不知道我的身體承受了這些的壓力。」

很多人都不曉得身體的不適很可能是壓力的反應，其實身體默默的紀錄了點點滴滴。

「我根本沒發現身體反應了我的壓力，直到我肩膀、背部全身痠痛去作按摩，按摩師問我做什麼工作，我還沾沾自喜的告訴他：『我是老師，我很熱愛我的教學工作。』按摩師跟我說：『看看妳有多熱愛妳的工作！妳的身體反應了這一切。』那一刻我才像是被點醒，原來我身體的痠痛與不舒服跟職場壓力有關。」日本太太提高聲調，像是她所發現的這一切令她驚訝。

原來，她的確熱愛這個教學工作，但是職場的一些黑暗文化讓她不適應。她帶著笑容迎接學生，認真的教學態度讓學生無論年齡大小、職位高低都指名要上她的課。這一切讓另一位在那裡教學已久的老師看了眼紅，常藉機在學生問她問題時故意說她的教學文法有誤，想讓學生不信任她。只聽得懂英文的學生們二丈金剛摸不著頭腦，不曉得發生什麼事或到底該聽誰的。偏偏那位老師的英文又流暢很多，日本太太和她講話就好像小孩和大人的對話，顯出自己的愚昧。

在日本，長幼有序是最基本的禮貌，但是這個處處刁難她的主任年紀居然比她小了將近二十歲。她向公司經理反應，經理告訴她「我們知道那個亞太區主任的脾氣，但是以和為貴，妳多包容不要在意。」

她想維持自己與家庭的形象，不想告訴其他友人她的困難；她認為先生邊工作邊趕博士論文很辛苦，她不想增加丈夫壓力；她更不想讓孩子看不起她，對孩子隻字未提在公司受到的遭遇。

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她希望自己光鮮亮麗，有價值感被尊敬；她在公司求助無門，同時也不願求助家人，內心的壓力只能讓身體承受。

到後來她終於受不了，醫生開了證明讓她請病假休息。她每天躺在床上，被錯待的憤怒、憂鬱與焦慮啃食她的身體與心靈。她不想與外界接觸，任何活動與交誼都沒興趣。

「就算離職後，我還是常常做惡夢驚醒。有一次我在路上遇到這位亞洲區主任，我哭著拜託她不要再這樣對待別人，她完全不理會，甚至嘲笑著離開。他們怎麼可以這樣對我？我沒想過這個世界這麼可怕！」她再度將心裡的委屈、失望與難過一股腦宣洩。

聽得出來我眼前的日本太太是一個很善良的人，受到這些對待她既委屈又百思不解。

「面對完全不合理的要求，妳有想過要拒絕嗎？」我問道。

她說，從小到大，她都認為說「不」是很沒禮貌的，她凡事能幫忙的盡量不拒絕別人。因此，對於亞洲區主任的那些合理與不合理要求，她不敢也沒想過要說不。

「我沒辦法拒絕，她是我的上司，年資又比我久，英文比我流利，我完全沒辦法。我去告訴經理，他要我以和為貴；有同事告訴我可以找人資部處理，但是另一位同事說這種通常很難，反而對我不利，要我不要白費心力。其他同事對我不錯，但是沒有任何一個人願意幫我！妳知道嗎，這世界真的很可怕！」

我聽見她的心聲，縱使外表看起來是周遭朋友稱羨的富太太，她的心底常常覺得自己很渺小。

在博士總裁丈夫面前，她是沒有顯赫學經歷的平凡女性，縱使她扮演了丈夫最需要的後盾；在孩子面前，她是沒有實質經濟生產力的家庭主婦，即使三個孩子是她不假保母之手所帶大的；在公司，她是英文不流利的後輩下屬，縱使她的日文教學能力有口皆碑，學生人數直線上升。

她總是忽略了自己的價值，只看到自己的不足；她與人為善，從不覺得自己有拒絕人的權力，即使那因此傷害了自己；她眼中的自己非常渺小，和其他人相比連一隻蚱蜢都不如。

我們花了一段時間，畢竟所受的傷長達一年之久，傷口癒合無法一夕之間。醫治需要的不僅是時間，正確的領悟才是真正的處方籤。

最後她認知到，世界的可怕與否，是由你眼中的自己來決定。當你把自己看得過於渺小時，世界就變得很巨大、可怕；似乎每個人都可以掌控你，而你甚至連自己的人生都無法掌握。

其實，只有你自己能決定你的價值。當你正確的認識並尊重自己的價值，別人就無法貶損你的價值。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航