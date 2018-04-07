五年來最嚴重沙塵暴襲台，雲林台西鄉「褐爆」達上限、全台警戒到明天

今（7）日出門，有沒有感覺空氣品質變得很糟？受到沙塵暴伴隨大陸冷氣團南下影響，今天西半部有22個空氣品質監測站呈現橘色警戒，雲林台西鄉的品測站更呈達危害等級的「褐爆」，PM10嚴重超標10倍。不過，同樣在雲林的崙背鄉卻呈現「儀器異常」，超過72小時資料都未更新，被環保團體批評，是藉著境外汙染掩飾「境內汙染」。



（中央社）行政院環境保護署今天舉辦「受沙塵影響最新空氣品質狀況」記者會，會中環保署環境監測及資訊處長張順欽表示，受到大陸冷氣團南下帶來的中國沙塵暴影響，今天全台各地的空氣品質都不好。



張順欽說，截至上午10時，新北市萬里的空氣品質指標（AQI）達到153微克/立方公尺，屬於紅害等級。

不過張順欽也指出，由於下雨，北部的空品比預期的還要好。但是雲林縣的台西地區，上午10時，空氣品質指標（AQI）卻達到「褐爆」等級，且是最高的500微克/立方公尺，持續到下午。而台西地區PM10濃度值也達509微克/立方公尺，遠超過環保署空氣品質標準四倍（每日平均值125微克/立方公尺）。

Photo credit: 環保署空氣品質監測網

張順欽說，台西測站達到褐爆等級，主要原因是風速達到每秒14公尺，接近輕度颱風等級，導致河川揚塵嚴重，加上中國沙塵暴影響，才導致出現褐爆等級。張順欽強調，此次是2012年以來的「最嚴重沙塵暴」，呼籲民眾要減少戶外活動，預估隨著大陸冷氣團減弱，明天起空品將會逐漸改善。

環保署空保處也宣布台電公司考慮天然氣用量、機組運轉條件、環評總量管制等限制條件，在系統供電安全無虞下，依據今天供電情況，預擬自主降載減排。台中電廠可減排時段為早上7時到下午5時，降載量共1060MW。協和電廠可減排時段為早上7時到下午5時，降載量共1530MW。

空污「褐爆」，都是沙塵暴惹得禍？

全台空氣品質受威脅，環保署今日稍早發出新聞稿，表示這波空污，是受到中國甘肅地區4日開始出現大範圍沙塵暴影響，揚起沙塵向東及向南傳輸影響，昨（6）日入夜後沙塵伴隨大陸冷氣團南下，影響我國空氣品質。

環保署表示，今早大陸冷氣團影響且因降雨趨緩，境外污染物伴隨乾空氣南下，懸浮微粒及細懸浮微粒濃度偏高，北部、竹苗、中部、高屏空品區及離島地區為「橘警」等級，北部地區受境外污染影響，局部地區局部時段可能達到「紅害」；雲嘉南地區受境外污染及本地揚塵疊加影響，也達「紅害」等級；宜蘭及花東空品區為「普通」等級。

而中央氣象局副局長鄭明典昨日也在臉書上預告，鋒面後的北風將大陸霾和沙塵往南推，雖一度被鋒面雨帶擋住，但風場條件仍然持續將PM2.5往南推，大陸的沙塵飄往北海岸，民眾應多加留意。

不過，台灣健康空氣行動聯盟質疑，這起沙塵暴的嚴重程度，或許不完全是來自中國。

台灣健康空氣行動聯盟今日在臉書上表示，台西站PM10不只紫爆、褐爆，空氣品質指標（AQI）已嚴重破表達到500，「應是實施AQI以來創紀錄的一刻，算是歷史上最嚴重的一天！」

AQI（Air Quality Index）是以各監測站所監測到空氣中的細懸浮微粒（PM2.5）、懸浮微粒（PM 10 ）、一氧化碳（CO）、二氧化硫（SO 2 ）、二氧化氮（NO 2 ）、臭氧（O 3 ）濃度，依其對人體健康的影響程度，分別換算出不同污染物之副指標值，作為當日空氣品質的評斷標準，可分為：

良好（綠色）：0 - 50

普通（黃色警戒）：51 - 100

對敏感族群不健康（橘害）：101 - 150

對所有族群不健康（紅害）：151 - 200

非常不健康（紫爆）：201 - 300

危害（褐爆）：301 - 500

而台灣健康空氣行動聯盟指出，雲林台西監測站從昨天下午就一直是2-3倍的超高濃度，半夜二點PM10更高達879 μg/m3，比北海岸富貴角濃度還高（PM10小時值高達228 μg/m3），也比鄰近雲林其他測站嚴重許多，為何台西會單獨「褐爆」？質疑上風處的六輕工廠是禍首。

台灣健康空氣行動聯盟表示，環保署預報昨日晚間中國沙塵暴襲台，但富貴角站在晚間六點才測到PM10是125µg/m³、七點228µg/m³、八點已降為188µg/m³，但雲林台西站昨日中午12點PM10就達177µg/m³，晚上六點更高達497µg/m³（編按：依環保署即時濃度資料，應於晚上五點），比中國境外空污前哨站富貴角還早六個小時飆高，而且濃度還是富貴角的二倍多，質疑「到底是北風強勁造成濁水溪揚塵嚴重往南吹所致？還是有大污染源趁機偷排？」

另外，雲林縣崙背鄉在室外空污最嚴重的時候，所有監測儀器卻在6日早上6時過後全進入設備維護狀態，無法提供空污紫爆警示，在PM10嚴重飆高的時候，卻超過27小時沒有數據。

截至7日下午2:30分，根據環保署空氣品質監測網，崙背站仍在設備維護中，資料沒有更新。

《中央社》報導，台灣健康空氣行動聯盟成員許心欣、理事長葉光芃受訪時質疑，全台僅台西測站的數據最高，附近的空品測站不是維修中就是AQI僅為敏感族群需注意的橘色警戒，認為應該有沙塵暴與河川揚塵以外的原因，否則「不會只有台西（褐爆）」。

根據《中央社》報導，雲林台西民眾紛紛表示，昨天下午3時至4時是居住十幾年來首次感受到空氣品質極度不佳，雖無異味但有嚴重揚塵，今天上午7時至8時30分左右，天空一片灰濛濛，轉為風大但沒有感受到風沙，空氣品質仍不佳。

雲林縣環保局代理局長張喬維表示，環保人員觀察到台西測站上午天空灰濛濛一片，西濱大橋下無覆蓋地區有揚塵，空氣品質極度不佳。已對於汙染固定源，要求減少非常態性排放及降載，逸散源加強灑水，並呼籲民眾減少戶外活動，若要出門請盡量戴口罩。

而根據中央氣象局天氣預報，預估明天大陸冷氣團減弱，空氣品質可望改善。西半部地區擴散條件逐漸轉為不佳，中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級；北部及竹苗空品區為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

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核稿編輯：楊之瑜