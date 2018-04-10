越南敢禁中國導遊入境，陷入文化自卑的台灣怎麼辦？

文：陳禹瑄（台聯政策部副主任兼東南亞研究員）

據4月4日的媒體報導，有一位中國導遊在越南為旅客介紹越南景點時，說越南古代曾經屬於中國，越南旅遊業部門除了針對相關旅行社採取處罰措施，還致函要求公安部將這名導遊列入禁止入境的名單。

中國人侵略性強的天性已經不是新聞，這也不是今天討論的重點。但是越南和台灣在這件可以被視為「言論自由」小事所做不同反應，可以對比兩邊今日的成就。

越南在1990年代革新開放以後經濟開始和世界接軌，今天越南的自由貿易協定和各方主要國家都已經簽署，一共有12個自由貿易協定，包含韓國、歐亞經濟聯盟、歐盟等等，越南更是現在東南亞國協之中被稱為「東協五虎」裡面的一員（越南、菲律賓、馬來西亞、印尼、泰國）。

據尼爾森市場研究機構（Niesel）發佈有關電子商務市場的報告，越南以22%的年均增長率高，被視為全球頗具吸引力的電子商務市場，東協現在是電子商務和網路經濟成長的龍頭，越南更是成長的十分快速。澳洲在今年的「澳洲—東協峰會」上更和越南舉行雙邊會談，針對澳洲如何透過越南在未來網路數位經濟上合作，並推廣到整個東協的合作

軍事方面，越南的三軍綜合實力，在東協也是排名前三（僅次印尼和泰國），美國，俄羅斯和印度都希望加強跟越南合作。

反觀台灣，其實台灣不論是經濟發展和網路經濟，甚至軍事能力都在前段班，台灣電商協會理事長林之晨就說，台灣對東協來講是網路經濟的戰略市場，新加坡的蝦皮為什麼一定要在台灣插旗，就是因為台灣是「大東南亞網路」的龍頭。

但是台灣卻沒有越南的成就，因為台灣目前還困在「要不要被變成漢地18省以後的第19省」的討論，台灣的網路數位經濟被迫跟資訊不流通的「漢地18省」放在一起，臉書把台灣的公司執行部門放在上海市，讓台灣的言論自由也跟著福建省化；台灣的經濟也好，醫療農業也好，我們透過非政府組織在世界進行大規模人道救援和內需延伸，但是我們永遠就跟陝西省、甘肅省沒有兩樣，大家看不到我們。

我們的軍事是世界排名25大軍事強國，這個排名卻因為來自旁邊福建省的飛彈、廣東省的軍事威脅還有背後其餘16省人口的壓力顯得微不足道，但是台灣沒有實力？台灣有實力。台灣不努力？台灣很努力。

那為什麼差別這麼大？差距回歸到文化和思想層面。越南對自己的文化主體比台灣重視，人家不會因為奧黛跟旗袍很像就認為越南沒有文化，台灣卻沒有搞清楚歌仔戲誕生本土卻認為那是福建省的薌劇傳到台灣。越南針對自己的文字創立了單屬越南文的拼音系統，台灣直接用華文當成主流唯一語言（而不是多元裡面的一元）。事實上當外國人不瞭解你的文化時，第一個就看你的語言文字，也不能去怪為什麼台灣的臉書執行分公司設立在上海市了。台灣明明有這麼多來自東南亞的移民，但是外國人會想到這些彩色的拼圖嗎？

所以台灣到底是文化自卑外加失敗主義，還是真的喜好言論自由呢？當我們不在乎的事情別人卻很在乎，而這個「別人」的前途也比我們光明的時候，我們就要好好思考我們是不是也要在乎了。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航