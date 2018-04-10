墾丁「出火」灑滿爆米花，再美的台灣也會被商機弄死

一句話，就讓它恢復原貌吧！它的原貌，就是它最美的地方。

為什麼墾丁如今會遭受臭名到這樣的地步呢？是它的海岸不再蔚藍了嗎？草地不再翠綠？熱帶植物不再豐富？還是珊瑚礁岩海岸線消失了呢？

都不是。

是長年累月依附著它豐富自然生態、吸血卻無責任感、把資源耗盡的人類，讓它的「商機」死掉的。而這，幾乎是台灣當今許多逐漸沒落的觀光區，同樣的問題。（身為高雄人，對，六合夜市，我就是在說你）

當你的眼裡只有短線的商機，就算坐擁黃金城，也會被炒爛掉。一份滷味破千元、一碗麵破200元、住宿價格問題，時有所聞。來看看今年春假連假，業配感極重的新聞說了甚麼：「從4月4日開始到4月7日，都有音樂派對能HIGH一整晚，參加人次可望上看30萬。」

而事實呢？「在當地賣雞排的老闆表示銷售狀況不如預期，人潮都是路過為主；這幾年都有參與活動、賣台灣啤酒的業者也同樣指出，今年是最慘的一年，「一天要賣出50杯也很難」，還說第一日的舞池估計不到百人。墾丁公園警察也表示，照顧春天音樂季七、八年來，「今年真的是最冷清的一年」。」不禁啞然失笑...

甚至日前去了一趟，看到當地「出火」景點，明明2018年2月份才上過爆料公社，這次去看依舊是滿滿的大人帶小孩，用最好的「身教言教」，帶領著翻越「禁止進入」圍籬，在火堆裡烤爆米花。爆米花怎麼來的？停車場上發財車店家兜售的。

Photo Credit:Lisa Liu

沿著短短兩分鐘步道走入，就看到迎面走來許多家庭已經拿著烤好的爆米花在離開。

Photo Credit:Lisa Liu

果然一到出火點就看到這種場面，連續不穩定的火，小孩邊烤邊抱怨「燒焦了」然後隨手一丟。

Photo Credit:Lisa Liu

然而大家或許會疑惑，為什麼小小一個出火點，要設置這麼大的圍籬範圍？那是因為出於安全考量。出火的特殊地形，起始於「泥岩層中的天然氣從裂隙竄出至地表，經點燃後而形成的天然景象。」而這樣的地質形成可以追溯到260萬年前的上新世。

出火的火勢大小會受到氣候跟季節影響，甚至在火勢極大時，火焰都會燒出圍籬範圍，所以圍籬才有其必要。而我們就這樣踏在260萬年前的特殊地形上，蹲烤的爆米花，點燃仙女棒，然後隨意丟棄垃圾，完整真實「台灣最美風景」的體現。

有這麼缺吃這樣一口爆米花嗎？你千里迢迢塞車來墾丁，就是為了烤這一口爆米花嗎？更遑論，抱怨景點無聊的、疑惑為何有人公然違法的，站在這個景點，眼見、耳聞，都是惡小而為之後，累積成的強大厭惡感。

而這樣的景點，在外國觀光客眼裡的感受呢？「是個不錯但不一定要去的景點」、「好多人爬進去，不是禁止嗎？」這還只是英文留言，中文的負面留言更多...

這還只是出火這樣一個景點，整個墾丁國家公園有多少類似的情形？我們不懂也不珍惜手中擁有真實的美，任由眼裡只有商機的人去破壞，在當地人得知之後回覆的訊息也是這樣。看來似乎是累犯了，罰不怕，報警不怕，反正賺不完？破壞不完？

整個南部地區有多少自然景觀是落入這些有恃無恐的人手裡呢？只能再打一通報警電話，痛心轉頭。

於是一雙雙腳離開了，離開了曾經遊客如織的墾丁，當看到本應熱鬧卻空蕩的現場、當看到曾經繁華卻荒蕪的破敗感，當看到美景被破壞，誰還會想踏進去呢？

單就「出火」景點改善，我不禁奇想如果能夠：

增加設立解說資訊 由各團體發起輪值現場解說人員

或許質疑出火這個景點太小太無聊，導覽有什麼用？但若每小時導覽人員帶領下，在確保不造成環境污染、最少現場破壞的前提下，提供民眾圍籬外免費體驗「出火爆米花」品嘗呢？Costco的牛肉試吃大家都會乖乖等排隊了，別說這樣的活動不會增加親子親近度！大家只是要個好玩，旅遊度假，做一些放鬆放空的小事，有主事單位完整設計規劃，爆米花攤販還會有機可趁嗎？

當然可以儘管質疑，這樣的提議花費太高、人力不足，沒關係。也有直接了斷、更為乾脆的解決辦法：直接圍起來。

尊嚴跟自重，都是自己去追求的，也是自己去拋棄掉的。

儘管身為南部人，我依舊是熱愛墾丁的，我們有繞開這些坑點的玩法跟路線，也熟知認真經營跟在地永續的負責商家。這些店裡，完全不需要擔心人次問題，因為，他們永遠是支持者高朋滿座的。當長年累月依附著它豐富自然生態、吸血卻無責任感、把資源耗盡的人類，眼裡只有「商機」，再美的台灣依舊會死掉的。

出火如此、墾丁如此、高雄六合夜市如此。你還想到了那裡也是如此嗎？

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航