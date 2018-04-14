《台北故事》：弟弟抱著母親遺照，求我別愛上男人

文：台北人

很多年後，當程耀青（編按：主角之弟）驚怒地質問我的性向時，我知道，以前青春期那些遲來的噩夢，終於來了。

那時程耀青已與容家生了兩個孩子，大女兒程妮妮都五歲了，小的那個還頭上腳下窩在媽媽肚子裡。第二胎超音波照出來是個帶把的兒子，我爸不知道有多高興，程耀青的人生，也一如我們當初的期望，越來越好──

因為他，原本這個可能支離破碎的家，才變得越來越完整、和樂⋯⋯

幾年前千禧年將近的時候，曾聽人說過那天可能會是世界末日。

事實證明，從1999年12月31號正式結束的那一秒，到現在2000年都過去很久了，這個故我的世界也依舊故我，每一天太陽照常升起，人類也沒有滅亡。

這幾年老爸一直催我結婚。那股積極勁，比起多年前著急程耀青和容家的婚事還要十萬火急。他們三個像是在某個我不知道的情況下達成了陣線，不時輪番遊說我，想方設法給我介紹對象。容家還比較委婉，反而程耀青自從當了爸之後，就直接跟我卯上，時常緊盯我的私人動向，比女人還要八卦，大概就是因為這樣才會被他發現。

我萬萬沒想到程耀青會是家裡第一個發現我喜歡男人的人。

從青春期開始我幾乎一直莫名堅信：將來那個第一個發現的人一定會是我老爸（大概是因為小時候在家裡我最怕的就是他）。

兒子怕老子，大概是種天生的自然恐懼，十幾歲那時我作過很多噩夢，夢裡無一不是被我爸撞破自己的祕密，每次驚醒都滿頭大汗。我一直小心翼翼避免這件事情的發生，後來家裡出事，我爸中風後，這種恐懼感又變得相當複雜──童年時期他拿皮帶狠狠抽我的場景我永遠忘不掉，後來他躺在病床上，半邊的臉僵硬麻木，眼歪嘴斜，連青仔都叫不清楚……

每次我給他擦口水的時候，都忍不住在心裡懷疑：這個人真的是我老爸嗎？

也許他以後都再動不了。打不動我。也罵不動我。但我發覺，這樣脆弱的老爸，卻更讓我頭皮發麻，簡直比以前那個動不動就能把我打出一臉鼻血的暴躁父親還要恐怖。他養了一年多的病，我親眼看著他的頭髮在那一年裡幾乎翻白。我不知道怎麼形容那種感覺，這樣的老爸讓我變得不敢接近，於是我選擇逃避，把他推給程耀青，寧願出去沒日沒夜的賺錢，也不想面對他。

長期壓抑的恐懼在那時候起了變化，我發覺自己更怕他會死──怕我爸有一天會被我氣死。

然而這些最後通通沒有發生。

因為程耀青先代替我爸作了那把落下的斷頭刀。

當它迎面劈下來時，我卻沒有想像中的那麼慌亂、無措。

那天老爸不在家，程耀青面色難看地杵在我房間裡，焦躁地抓住我的手臂，抖著聲音說：「哥，你老實告訴我，你到底怎麼──你，你不是吧！你不是對不對！」

我無數次想像過這種情況會怎麼發生，總以為到了那一天，我大概會痛苦得不知所措，甚至打死不認，可面對程耀青的質問，不知為何我無比鎮定與平靜。我沉默很久，下意識瞄了眼客廳，程耀青憤怒地推了我一把，失控怒吼：「爸不在啦！」

他眼眶發紅，極度不安，好像只要我一點頭說是，他就能直接崩潰。這搞得我們倆的角色彷彿是對調過來的，好像今天被發現同性戀的那個人，是程耀青不是我一樣。

我的良心可能被狗啃了，看著焦躁不已的程耀青，有瞬間，我除了有點想笑之外，其他的感覺都接近麻木。這份平靜並不尋常，不知道跟年紀有沒有關係，但我幾乎感到一陣解脫，好像一顆長年背在背上沉甸甸的巨石，被人一撞，直接砸碎一地。

我坐在床邊，一下想起1999年921大地震那夜。

那一夜，所有人都在天搖地動中抱頭鼠竄，叫得跟殺豬似的，誰都不知道下一波餘震何時再來，街坊鄰居裹著棉被坐在路邊，有母親哄著懷中的新生兒；有的年輕人背著家中不良於行的老人⋯⋯那晚，若有人抬頭注視過台北的天空，大概都有印象，921那晚的夜色，其實透著某種非常詭異的暗紅，比千禧年，我覺得那更像是世界末日。當時路邊坐著很多人，至於我和老爸、程耀青和容家，四個人就窩在我爸那台計程車裡熬了一整夜……

其實在地震發生之前，我就莫名其妙從睡夢中清醒，四周安靜死寂，我突然有種很不好的感覺，結果過沒兩秒鐘，地震就來了。櫃子上不少東西劈里啪啦掉下來。那些CD、書、還有車模型，我爸衝到我房門口大喊：「青仔！青仔！緊起來！」

到處都兵荒馬亂的，我甚至聽到窗戶外有很多人在尖叫，但我就是沒動作，躺在床上動都不動。

地震越晃越大──我直直盯著天花板，要不是老爸後來衝到房間把我扯下床，我可能真的會一直躺在那裡。

我感覺自己並不害怕，那一刻只是覺得很累，非常累，累到我不想動，哪怕天花板會直接垮下來。

……程耀青跪在地上哭。

我知道他不是跪我，只是沒辦法承受。程耀青從小有顆聰明腦袋，難得的是還很勤奮，只要他下定決心努力要去做的事，很少有不成功的。程耀青就是小時候那些老師不斷給學生洗腦的那類勵志故事中的主人翁。說：人生就是要努力。耕耘就會有收穫。他的人生幾乎按照這種腳本在發展，讀書考試，成家立業，先苦後甘，我一路看著他走過來，看他慢慢長大。

可那一天，這個已經作了爸爸的程耀青，好像一下又變回十幾歲時的臭小子，是那個會半夜跑到我房間來，抱著我哭說「很想媽媽」的臭小子。

程耀青跪在地上，臭小子不知道從哪部電視劇學來的，連我媽的遺照都捧到房間裡來，抱著那相框跪坐在地上，喪氣得像死了全家。

以前高鎮東不止一次說過，覺得我把程耀青當兒子，這話大概沒說錯。在我眼裡──或者說，在我跟我爸眼裡，程耀青無論多大，永遠都是以前那個掛著金豬頭，鼻涕掛在嘴邊的臭小子。

這臭小子抱著我媽的照片，而照片裡的那雙眼就那麼「看」著我。看得我啞口無言。心生愧疚。程耀青跪在地上抱住我的腿，哭說：「哥，這沒未來的，行不通的！我們家好不容易都好了，什麼都好了，哥，我們好好過日子吧，求求你，我求你──」

那年我36歲。仍然單身。

其實面對程耀青的質問，我大可不要承認。因為我跟高鎮東早已徹底地分開。

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書籍介紹

本文摘錄自《台北故事》，鏡文學出版

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作者：台北人

「我曾經非常喜歡他，更為此瘋狂過。

這種感覺我不知道將來會不會再有，但往後我肯定會經常想起他──

直到有一天，我不再那麼難受為止。」

生活在九○年代台北的兩個男人，明知對彼此不能認真，卻愈陷愈深，

十年分分合合，滾燙慾望升騰成愛，這對愛的賭徒，能否在命運桌上絕處逢生？

程瀚青與高鎮東，一個是寡言內歛、親情至上的修車師傅，一個是浪蕩不羈、縱情享樂的酒店經理，兩人性格迥異，卻有著赤裸裸的默契，即使身處壓抑的社會氛圍，仍不能自主地走在一塊。

兩人初識，是一看對眼便不問未來的貪求歡快；重逢，是命運注定兩顆心要撞擊得既快樂又痛苦；而再次復合，則是放手一賭、不再防備──愛再荒涼，也要用鮮烈的痛，來抵擋遺忘。

故事孕生自尋常的台北地景：西門町的機車暗巷、陽明山的萬家燈火、中山北路的深夜狂飆、林森北路的燈紅酒綠……，一幕幕都帶著光陰厚度；相繼獻聲的九○年代流行音樂，不僅烘托出時代氛圍，更為這段感情的離合悲喜，下了恰如其分的註腳。

作者初試啼聲，語調平靜節制卻飽蘸痛楚，召回上個世代的惶惑靈魂，於字裡行間一一顯影；故事中眾生相的交互映照，既交織出對愛的深切感悟，也引人思索何謂人生的追求。

Photo Credit:鏡文學

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航