潛艦國造重大突破，國防部、總統府證實：美國將助台取得「關鍵性」零件裝備

台灣「潛艦國造」的計畫將有重大進展。今（7）日傳出美國國務院將核准我國「潛艦國造」所需技術協助，以及魚雷、飛彈等「紅區」裝備輸出許可，國防部稍早也證實此項消息，總統府和國防部發布新聞稿回應，表示感謝美國政府重視台灣國防安全，有助於台灣自我防衛力量的提升。

《聯合晚報》報導，美方一名熟悉台海軍事的人士表示，美國國務院將核准潛艦國造所需相關技術和裝備商售輸出許可，而其中「海昌計畫」所需要的「紅區」裝備，也可望一併核准對我方輸出。

美方消息人士指出，美國將透過非對外軍售（FMS）的管道，輸出潛艦國造所需的技術協助，將更能快速推動潛艦國造達成目標。他也說，這項消息不僅是川普政府要對台灣傳遞的一項消息，也告訴盟友可以依靠美國來維持台海和平。

國防部今天也證實此消息。國防部表示，美國國務院公告台灣潛艦國造的行銷核准證（marketing license），我方感謝美國政府重視我國國防安全，提供適足的防衞需求，中華民國與美國持續維持堅定友好關係，共同為促進區域和平穩定而努力。

總統府發言人林鶴明表示，美國政府的這項決定，不僅將有助於台灣自我防衛力量的提升，對區域的安全穩定更將帶來有重要助益。對於美國落實台灣關係法與六項保證的堅定承諾，我國表示誠摯感謝。

不只賣關鍵裝備，美國更將對台「技術輸出」

《風傳媒》報導，我國海軍目前共有四艘潛艦，分別為劍龍級的海龍、海虎軍艦與茄比級的海獅、海豹軍艦。劍龍級的服役年齡約30年左右，茄比級的艦齡則是超過60年，而且還分別擔負戰訓等任務。面對對岸中國海軍日亦壯大的水面和水下戰力，戰備壓力與日倍增，急需新式潛艦。

2014年，中華民國海軍司令開始規劃自行研發、設計、建造潛艦的「潛艦國造」計畫，這項計畫並於2016年編列預算，計畫以3年的時間（在2019年以前）完成潛艦構型設計，並在2024年讓首艘原型艦下水，再進行1年作戰測試，2026年前能正式成軍。

台灣潛艦國造的「海昌計畫」，目前由台船與中科院合作進行。根據海軍時程，潛艦國造已在3月底進入「設計文件階段」，台船、海軍造船發展中心等團隊在今（2018）年9月下旬前，將進行主要構型研究，如外觀造型、船體線型、甲板隔艙布置、武器布置等，預計在2021年9月於合約設計階段，完成潛艦設計藍圖與圖說。

2016年9月16日，高雄國際海事與國防工業博覽會期間展示台灣第一艘國產潛艦的模型｜Photo credit: Reuters/達志影像

不過，過去推動潛艦國造政策時，都會面臨關鍵性的零組件難以取得的困境。

「潛艦國造」所需零組件可分為三類： 「紅區」：為我國尚無研製能力，須尋求他方援助的技術，包括戰系、聲納帆罩、潛望鏡、柴油主機、魚雷、飛彈系統等須尋求外援的項目

「黃區」：為困難取得、但有自製潛力的零件

「綠區」：為我國可自行生產的設備

《上報》3月報導就指出，由台船得標的「潛艦國造設計標案」，經國外團隊的協助，並聘請資深潛艦設計工程師與台船組成專案小組，已完成1500與2000噸兩型潛艦的構型設計，因戰鬥系統等「紅區裝備」尚未獲得，構型無法定案，才會出現兩型潛艦構型設計。

美國參議院軍事委員會去年通過2018年國防授權法案，協助我國發展儎台（vehicle）、水雷（sea mines）等水下戰力。據了解，潛艦國造儎台所需，包括主電瓶、主馬達、主馬達控制系統、儎台整合管理系統、泵浦、閥等都有商源，部分已取得其他歐洲國家輸出許可，不過其中仍有中國施壓等不確定因素。若能透過此次美國國務院核准對台輸出的許可，批准以商售（非政府對政府）形式，允許廠商出口台灣自製潛艦所需的「紅區」裝備，獲得潛艦國造所需的核心技術和紅區裝備，對於我國水下的作戰能力，將是一大進程。

《蘋果日報》也指出，消息人士指出，先前我方公開宣示潛艦國造作為政府首要政策之一後，美方廠商躍躍欲試，積極想參與，但礙於要與台灣廠商溝通潛艦相關技術與裝備取得時，須經過美國務院同意。美廠商向美國務院提出申請後，等了一年多，國務院才同意，這對我潛艦國造是一大突破。

《聯合報》報導也引述台海安全研究中心主任梅復興的觀點，針對國防部所述，美國對台公告的「行銷核准證」，應是指美國廠商針對台灣潛艦國造IDS案提供技術協助所需的輸出許可程序，「這要比輸出裝備更重要」。梅復興表示，因為台灣自己從來都沒從事過潛艦設計與建造，就算畫出設計圖，也都無法確定實際建造時會有什麼困難，所以技術協助涉及的系統整合工作，是關鍵所在。

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核稿編輯：楊之瑜