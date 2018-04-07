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潛艦國造重大突破，國防部、總統府證實：美國將助台取得「關鍵性」零件裝備
我們想讓你知道的是
台灣自2016年公開「潛艦國造」計畫之後，苦於關鍵的「紅區」裝備無以取得，這次美國國務院核准對台輸出的許可，對於我國水下的作戰能力，將是一大進程。
台灣「潛艦國造」的計畫將有重大進展。今（7）日傳出美國國務院將核准我國「潛艦國造」所需技術協助，以及魚雷、飛彈等「紅區」裝備輸出許可，國防部稍早也證實此項消息，總統府和國防部發布新聞稿回應，表示感謝美國政府重視台灣國防安全，有助於台灣自我防衛力量的提升。
《聯合晚報》報導，美方一名熟悉台海軍事的人士表示，美國國務院將核准潛艦國造所需相關技術和裝備商售輸出許可，而其中「海昌計畫」所需要的「紅區」裝備，也可望一併核准對我方輸出。
美方消息人士指出，美國將透過非對外軍售（FMS）的管道，輸出潛艦國造所需的技術協助，將更能快速推動潛艦國造達成目標。他也說，這項消息不僅是川普政府要對台灣傳遞的一項消息，也告訴盟友可以依靠美國來維持台海和平。
國防部今天也證實此消息。國防部表示，美國國務院公告台灣潛艦國造的行銷核准證（marketing license），我方感謝美國政府重視我國國防安全，提供適足的防衞需求，中華民國與美國持續維持堅定友好關係，共同為促進區域和平穩定而努力。
總統府發言人林鶴明表示，美國政府的這項決定，不僅將有助於台灣自我防衛力量的提升，對區域的安全穩定更將帶來有重要助益。對於美國落實台灣關係法與六項保證的堅定承諾，我國表示誠摯感謝。
不只賣關鍵裝備，美國更將對台「技術輸出」
《風傳媒》報導，我國海軍目前共有四艘潛艦，分別為劍龍級的海龍、海虎軍艦與茄比級的海獅、海豹軍艦。劍龍級的服役年齡約30年左右，茄比級的艦齡則是超過60年，而且還分別擔負戰訓等任務。面對對岸中國海軍日亦壯大的水面和水下戰力，戰備壓力與日倍增，急需新式潛艦。
2014年，中華民國海軍司令開始規劃自行研發、設計、建造潛艦的「潛艦國造」計畫，這項計畫並於2016年編列預算，計畫以3年的時間（在2019年以前）完成潛艦構型設計，並在2024年讓首艘原型艦下水，再進行1年作戰測試，2026年前能正式成軍。
台灣潛艦國造的「海昌計畫」，目前由台船與中科院合作進行。根據海軍時程，潛艦國造已在3月底進入「設計文件階段」，台船、海軍造船發展中心等團隊在今（2018）年9月下旬前，將進行主要構型研究，如外觀造型、船體線型、甲板隔艙布置、武器布置等，預計在2021年9月於合約設計階段，完成潛艦設計藍圖與圖說。
不過，過去推動潛艦國造政策時，都會面臨關鍵性的零組件難以取得的困境。
「潛艦國造」所需零組件可分為三類：
- 「紅區」：為我國尚無研製能力，須尋求他方援助的技術，包括戰系、聲納帆罩、潛望鏡、柴油主機、魚雷、飛彈系統等須尋求外援的項目
- 「黃區」：為困難取得、但有自製潛力的零件
- 「綠區」：為我國可自行生產的設備
《上報》3月報導就指出，由台船得標的「潛艦國造設計標案」，經國外團隊的協助，並聘請資深潛艦設計工程師與台船組成專案小組，已完成1500與2000噸兩型潛艦的構型設計，因戰鬥系統等「紅區裝備」尚未獲得，構型無法定案，才會出現兩型潛艦構型設計。
美國參議院軍事委員會去年通過2018年國防授權法案，協助我國發展儎台（vehicle）、水雷（sea mines）等水下戰力。據了解，潛艦國造儎台所需，包括主電瓶、主馬達、主馬達控制系統、儎台整合管理系統、泵浦、閥等都有商源，部分已取得其他歐洲國家輸出許可，不過其中仍有中國施壓等不確定因素。若能透過此次美國國務院核准對台輸出的許可，批准以商售（非政府對政府）形式，允許廠商出口台灣自製潛艦所需的「紅區」裝備，獲得潛艦國造所需的核心技術和紅區裝備，對於我國水下的作戰能力，將是一大進程。
《蘋果日報》也指出，消息人士指出，先前我方公開宣示潛艦國造作為政府首要政策之一後，美方廠商躍躍欲試，積極想參與，但礙於要與台灣廠商溝通潛艦相關技術與裝備取得時，須經過美國務院同意。美廠商向美國務院提出申請後，等了一年多，國務院才同意，這對我潛艦國造是一大突破。
《聯合報》報導也引述台海安全研究中心主任梅復興的觀點，針對國防部所述，美國對台公告的「行銷核准證」，應是指美國廠商針對台灣潛艦國造IDS案提供技術協助所需的輸出許可程序，「這要比輸出裝備更重要」。梅復興表示，因為台灣自己從來都沒從事過潛艦設計與建造，就算畫出設計圖，也都無法確定實際建造時會有什麼困難，所以技術協助涉及的系統整合工作，是關鍵所在。
新聞來源：
- 美商售助我潛艦國造 取得魚雷、飛彈等紅區裝備（聯合晚報）
- 美將核我潛艦國造「行銷核准證」 專家：技協輸出許可（聯合報）
- 【潛艦國造就定位】海軍備妥2潛艦構型 待「紅區裝備」定案（上報）
- 潛艦戰鬥指數將提升 朝野立委上周密訪海昌計畫（聯合報）
- 美允廠商助台國艦國造 總統府：有益區域安全穩定（蘋果日報）
- 潛艦國造有譜！國防部證實：美國要賣台灣「紅區」裝備（風傳媒）
核稿編輯：楊之瑜