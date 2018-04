【藝遊時光】光采月圓時憶兒時點滴，再見了螢火蟲之墓、平成狸貓與輝耀姬

編按:金馬奇幻影展在本月13日正式啟程,運氣超好、買到票的影迷請盡情享受,放聲高歌狂舞或屏息以待;沒買到的朋友也別傷心(因本編也在恍神中失手),我們一起期待從天飄下來的票,不小心撿到,或是認命放棄,朝著藝遊時光盤點的本週藝遊地圖探索!你可以到南部,跟李漢強一起看民眾生活中不可缺少的好夥伴——歐嘟麥,《你的車長怎樣?跟你一樣_》個展,各式各樣的人就有各式各樣的車,你的車呢?長怎樣?一定跟你一樣ㄅㄧㄤˋ!或是到東部,也能和三五好友安安靜靜地走進書店,看場異國紀錄片《請別打我長官》,透過鏡頭看見另一個世界的角落。

最後,影迷們也可以安靜在家重溫伴我們長大的動畫,《阿爾卑斯山的少女》《萬里尋母》《螢火蟲之墓》《兒時的點點滴滴》《平成狸合戰》《輝耀姬物語》⋯⋯再見了高畑勳導演,願你回到森林深處安息。

藝遊靠北邊

名稱|照像與造像:瞬間的真實如何可能

時間|2018/04/14(六)14:00-16:00

地點|台北當代藝術館 MOCA Taipei(台北市大同區長安西路39號)

台北當代藝術館當季展覽為「影像的謀反」。本展是基於對現實的質疑與不滿,用詩性書寫介入現實,形成多重影像敘述。此種逆「反」,是對現今全球化社會的資本流動、人口遷移、宗教與國族強權等,權力結構之單向性、既定性的質疑與忤逆;並藉由詩性的連結與想像,讓影像的虛構成為一種政治干預的工具,將「過去的未來」被懸置、重整、並再次想像。本週六邀請政大廣電系教授郭力昕教授與藝評人張世倫進行對談討論「照像與造像」,分享如何將瞬間的真實變為可能。

名稱|The Next Big Think 活屋十講:【海外的版圖變了,跨境的規格也變了嗎】

時間|2018/04/11(三)19:00

地點|Legacy 音樂展演空間(台北市八德路一段一號華山文化創意園區中5A館)

備註|此活動需入場費

The Next Big Thing大團誕生 x Legacy 音樂展演空間聯手2018 全新實驗計劃【The Next Big Think活屋十講】,我們把Legacy變成一間活屋,他可以是講堂、沙龍、舞台,你的房間或者整個小社會。 這裡不給你答案⋯每月一回,關於音樂與社會,各種可能的未來行動,不服來辯。

第1堂【海外的版圖變了 跨境的規格也變了嗎】嚴敏 X 蕭賀碩

從前是台灣錢淹腳目,現在總說台灣市場太小。音樂市場劇烈的變化與大幅度位移擺在眼前,下一個世代的投入者與前輩之前如何承接傳統、如何更新武器、如何討好同輩、如何轉換身分?

藝遊在中間

名稱|BODY FEST 2018 【體祭】

時間|2018/04/14(六)- 04/29(日)

地點|佔空間Artqpie(台中市西區中美街135號)

每個人都好靚。可惜在世界很多地方,「祼體」會被視為淫褻及不雅。社會教導我們要遮蔽與生俱來的肌膚肉身,然後後天PS整容大行其道,纖體谷肌,不斷扭曲我們對「身體的美」的價值觀,虛偽地强調活出真我卻又灌輸單一的標準⋯我們不加修飾的身體,已經是宇宙萬物裡最永恒的美。正視不同的身體,接受高矮肥瘦不同的體態,放下世俗的標準,真正解放自我,讓身體自由自在。認識世界,由自己身體開始。還記得小孩子第一次從鏡裡發現自己的興奮嗎?我們又有多久沒有簡簡單單地欣賞自己的身體呢?走進體祭,讓我們看見看不見的。

藝遊南霸天

名稱|/白色說書人/2018 臺南藝術節開演

時間|2018/04/14(六)- 04/15(日)

地點|臺南文化中心原生劇場(台南市中華東路3段332號)

備註|此活動為售票活動

布袋戲偶走馬上陣,搬演說書人的戲夢人生,望盡白色恐怖年代的靜寂與喧囂⋯文彬最記得亂臭蓋的父親帶他上天入地吹牛編故事。領著千面英雄廖添丁,遁入孫悟空、濟公、武松、潘金蓮曲折身世。當一封隔了三十幾年才寄達的訣別遺書, 銳利劃開小家庭的平靜日常, 文彬這才發現,有一雙更大且不可見的手,惘惘然,讓失智老父如戲偶般,迷途在失落年代, 這回,說書人要緩緩道來自己的故事。



台新藝術獎評審團特別獎 導演戴君芳,跨界執導,特邀布袋戲大師陳錫煌嫡傳弟子,吳榮昌、黃武山操偶,搭配英國藝術家Tim Budden剪紙作品。在虛實錯雜舞台上,搬演說書人的戲夢人生。

名稱|李漢強《你的車長怎樣?跟你一樣_》個展

時間|2018/04/03(二)- 05/04(五)

地點|DOU MAISON 兜空間(台南市中西區中正路33號)

擅於從小市民觀點出發的藝術家李漢強 Lee Kan Kyo,這次的展覽為大家帶來台灣民眾們生活中不可或缺的重要角色—機車!正所謂交通一把罩、把妹不能少、是好車就騎到老!機車作為台灣庶民文化的最佳代名詞,是男友每天精心打扮梳洗的「老婆」、也是颳風下雨陪你四處趴趴走的好夥伴。

各式各樣的人就有各式各樣的車,從情侶的50cc小綿羊、潮流男子的大B,到地方媽媽接送孩子的買菜車、郵差阿北的野狼125⋯。最新的機車畫作系列帶著台灣人獨特的個性!要你眼花撩亂、一飽眼福!你的車呢?長怎樣?一定跟你一樣ㄅㄧㄤˋ!另外還有工商服務系列—招牌巨幅傳單!滿滿的台灣味,走過路過就是不要錯過!

名稱|彩虹橋 The Rainbow Bridge|李立中個展

時間|2018/04/14(六)- 05/13(日)

地點|伊日藝術駁二空間(高雄市駁二藝術特區大義倉群C9-14倉庫)

孤寂冷眼而曖昧感性,藝術工作者李立中熱衷庶民文化情感細節與流動,長期關注歸屬、宿命、後全球化處境等議題,近年來則自溺於賽鴿文化研究。嚮往天上飛的視角,及過度迷戀賽鴿歸巢的本能甚至到某種狂熱的程度,曾ㄧ度自詡為鴿子,卻在想像與現實的拉扯狀態中驚醒。原來身為一隻賽鴿的使命跟活著要像人同樣,與生俱來肩負著無法拋開的宿命。

以鴿子作為自我創作的情感投射,不再只是簡單的鄉愁,神秘低調的賽鴿生態也反映人類社會的現況。這裡可看見當代奴隸的難以翻身,有多少還妄想著能階級翻轉,當下卻也是最接近夢想的時候。在處理自身與鴿子的關係的同時,如何在資本社會洪流中找到見縫插針的位置,是創作者現階段處理的課題,李立中意圖將自己的無能為力徹底展現在他的藝術創作上。

藝遊向東面

名稱|HI Maataw 蘭嶼你好——紀實影像放映會台東場

時間|2018/04/13(五)19:00-21:00

地點|食冊café書店(臺東市洛陽街265號)

備註|此活動需入場費

蘭嶼,一顆太平洋上的遺世珍珠,坐落在台灣東南方90公里處,這裡是達悟族人世世代代的家鄉——人之島。 達悟族的孩子在成長歷程中,有著不一樣的學校午餐經驗,如:誤點的船班、自己揉饅頭、颱風肆虐等。 面對離島的不便,他們如何與之共處?歡迎跟著我們一起飄洋過海,發現MAATAW。費時四個月製作,《HI MAATAW,蘭嶼你好》是全臺首見描繪離島蘭嶼學校午餐的紀實影像。透過不同世代達悟族人、離島教育工作者的描繪,我們試圖呈現蘭嶼學校午餐當前各個環節的運作樣貌,乃至於面對不同飲食文化入侵等現象。

名稱|【晃晃印度紀錄片】《請別打我,長官》與導演映後座談

時間|2018/04/12(四)18:30-21:30

地點|晃晃書店 (台東市漢陽南路139之1號)

備註|此活動需入場費

《請別打我,長官》是一部歷時六年拍攝的紀錄片,場域發生在西印度的查拉部落。部落族人因為貧窮,必須靠偷竊維生,卻也因此蒙上污名,被視為天生罪犯。當地的布德漢劇場,由劇作家暨導演達克辛(Dakxin)帶領部落族人透過街頭劇、抗議劇表達他們的真實想法,他們在各種場合現身,試圖扭轉人們的偏見、社會結構的不公義。