第一次世界大戰的起源：權力的觀點

今年是第一次世界大戰結束一百週年，戰爭的起源遠比威爾遜當年所提出的「這是一場結束所有戰爭的戰爭」的口號要複雜詭譎甚多。本文暫不處理許多戰史迷關注的戰略規劃（如德國史里芬計畫、或法國的17號計畫）、重要戰役、武器系統發展，而是從國際關係理論與外交史的觀點分析戰爭爆發的緣由，特別是權力的觀點。

為了避免陷入決定論與史實流水帳的困境，個人採取「結構／因果」的分析，輔以歷史事件轉折作為背景，回溯事件爆發的「初始條件」與「路徑依賴」過程。

戰爭的初始條件：普法戰爭與俾斯麥體系的遺緒

著名戰史權威富樂（J. F. C. Fuller）與李德・哈特（B. Liddell Hart）各自在其著作《西洋世界軍事史》與《第一次世界大戰戰史》中指出，這一場戰爭的爆發，其衝突近因則是普法戰爭所遺留的歐洲權力格局所致。隨著俾斯麥的去職與威廉二世的登台，加上歐洲各國之間的因為歷史、地緣政治、海外殖民、民族主義、祕密外交等議題加劇權力鬥爭的性質，塞拉耶佛的槍聲成為引爆點。

德國在普法戰爭前後奉行「俾斯麥主義」並獲得實質成果。「俾斯麥的外交」之所以成為外交史與國際關係研究的典範，是因為他奉行標準的理性抉擇模式：意即界定清係的國家戰略目標、權力效應最大化、自我克制以避免權力失衡、戰爭只是外交的手段和平才是真正目的；此外，俾斯麥也讓歐洲各國理解到，「一個統一的德國，並不會影響各國的現實利益。」

為達成這個目標，德國一面孤立法國、一方面維持與俄國的關係，並使得英國保持中立的地位。在此目標下，即便1870年的普法戰爭完成了德國的統一也使其成為新興強權，歐洲列強「權力均勢」下維繫和平關係（法國除外），這是德國所創造出了的「次佳方案」。

在俾斯麥的設想中，只要英國對於歐陸權力結構的默認，以及俄德關係的友好，法國必然不存在與他國結盟與德為敵的條件。歐洲過去在30年戰爭以來數百年無政府的狀態，終於可以尋求一個「相對和平」的解決。

Photo Credit: Wilhelm Camphausen @ public domain

權力的失衡：祕密外交與軍事同盟

權力平衡與理性計算，是俾斯麥外交的主要精髓。然而根據著名史學家哈夫納（S. Haffner）在《從俾斯麥到希特勒：回顧德意志國》一書的觀點，毀壞歐洲權力平衡正是俾斯麥本人，特別是面對俄國在土耳其與巴爾幹的態度上。

俄德奧這三個君主專制國家在1873年簽訂了一個以遏制法國為前提的軍事協定。但由於俄國持續在黑海擴張並發動土耳其的戰爭，俾斯麥在權力失衡的恐懼下，1878年召集歐洲各國簽訂《柏林合約》干涉俄國在土耳其的擴張，此舉使得德俄關係急遽惡化，「三皇同盟」終告解體。

德俄的衝突埋下了歐洲兩個對立的權力發展的軸線，使得祕密外交與軍事同盟成為事實。為了孤立俄國，德國遂積極發展與奧國的關係，在1879年簽訂秘密軍事同盟條約，規定一方受到俄國攻擊時，另一方必須以「本國全部武力」予以協助。三年後，義大利由於與法國爭奪突尼斯失敗也德國拉進盟國行列，「三國同盟」遂已成行。

三國同盟的形成，自然構成俄法之間的合作。對於法國來說，1888年剛繼位的威廉二世是個不確定的因素：這個新皇帝自詡「德國只有一個主人，就是我自己」，雖然勤奮但卻充滿野心與虛榮；李德哈特認為「他的好戰言論與態度，在國際間製造了不信任感與警訊，使當時的歐洲都沾染了他的火藥。」果不其然，威廉二世1890年罷免俾斯麥後，由於害怕這個新主人，法國積極與俄國談判，雙方終於在1894年簽訂了雙邊的軍事同盟協定，法俄「兩國同盟」儼然成形。

對俄國來說，爭取出海口與不凍港向來為其基本國策，然而在土耳其與遠東擴張的目標分別被德國與日本所挫敗後，由於與法國進行結盟，其戰略條件大有改善，故沙皇在日俄戰爭後又將目光轉為歐洲。希望透過「政治上清算土耳其、精神上削弱奧匈帝國、物質上弱化德國」的策略，達成重建歐洲新權力的工程。俄國的積極舉措直接與德國的擴張直接影響歐洲的權力板塊，其中擠壓最劇烈的的集中於巴爾幹半島，歐洲火藥庫在未來終將被引爆。

祕密外交與軍事同盟集團加劇了大國之間的「安全困境」（Security Dilemma），雙方都視對手的一舉一動是挑戰己方利益而來，這個結構性的矛盾最終在塞拉耶佛事件之後滾雪球般爆發，這種螺旋上升的危機不僅影響各方的決策，失控的後果導致戰爭迅速爆發，各國難以逆轉情勢發展，美國著名作家巴巴拉・史塔曼（Barbara W. Tuchman）在《八月砲火》一書中生動還原了歷史現場。

權力的失控：德國的海軍與世界政策

自從納爾遜（Horatio Nelson）在1805年特拉法加海戰（Battle of Trafalgar）打敗法國與西班牙的聯合艦隊後之後，英國更仰賴其強大海軍扮演歐洲平衡者的角色；只要歐洲有新興強權崛起，英國隨即進行「敵人的敵人為友」的權力平衡操作。英國評斷歐洲的局勢是基於公海航行是否受到威脅、英國經濟生命線—從倫敦經由地中海到遠東的航線是否受到威脅、歐洲的均勢是否受到破壞。

在19世紀，法俄都因為挑戰到英國核心利益，因此在都成為倫敦其啟動集體安全與進行權力遏制的對象，拿破崙與克里米亞兩場戰爭堪稱典範。

在俾斯麥的自制下，德國的崛起並未讓英國感受到權力的失衡，或者說，德國的統一改變的是歐洲大陸內部的權力棋盤，德奧與法俄之間的權力賽局並沒有威脅到英國的國家利益；只要英國置身事外，則歐洲的和平並不會有直接的威脅，即令戰禍發生，若無英國參加則戰爭也難以蔓延到歐洲以外。然而，當威廉二世採取世界政策並擴張德國大海艦隊後，局勢開始轉變。

從1895年起德國開始向海外發展，德皇在其建國25週年的演講內容更是將這種決心表露無遺：「德意志帝國未來將不只是歐洲性質，而是要轉變為世界性。」1888年德國國會為了保障德皇的擴張政策，甚至通過一個決議案決定擴充海軍，附帶說明明白指出：「這種大海軍的目的，是要使最偉大的海權國家，都不敢向它挑戰，否則就必須使其自己的優勢有受到破壞的危險。」

哈夫納指出，德國人認知受到英國掌控的歐洲權力均勢體系，必須被一個世界權力體系所取代，而德國將在此體系內，成為與各個老牌殖民強權平起平落的世界列強之一：與此同時，英國應該降格成為世界列強之一。帝國總理比羅的形容最為貼切：「我們無意將任何人推入陰影，但我們也要在陽光下取得一席之地。」

平心而論，作為後發展國家德國的確有其客觀上的權力需要。德國自1870年普法戰爭以來，25年之內迅速工業化的後果使其人口增加了1,500萬，其糧食供給與工業原料仰賴國際貿易，為了成為全球貿易興新興強權，德國必須以世界強權與海權大國自居。雖然，走向海洋的政策這必然與英國的利益相抵觸。

對英國而言，面對德國的擴張作為與其說是客觀物質上的，不如說是主觀心理的感受，特別是在國家利益的神經末稍部分。在法紹達危機（Fashoda Incident）與波爾戰爭中兩場國際事件後，英國赫然發現自己似乎已經與世界為敵，務實外交的傳統一方面使其重新檢討與法俄之間的關係，遂構成英國於1907年加入兩國同盟成為另一個「三國協約」（Triple Entente）的動機。

另一方面，英國決定重啟海軍造艦軍備競賽，第一艘無畏艦（Dreadnought）1906年下水，由於其技術與設計之先進遠超過同時代的戰艦，也將現有的海軍主力變成過時的裝備。隨著「無畏艦」逐漸成為海上力量、乃至於國力的重要指標，各國展開了規模巨大的「無畏艦」建造競賽，尤其是英國與德國最為激烈、建造數量最多。

面對外界對於英德海軍軍備競真相的賽質疑，英國外長巴福爾（Arthur Balfour）坦率的告訴美國國務為所指派的特使：「如果說德國與英國在貿易上的競爭就是降低我們的生活水準，或許對我們而言，發動一個戰爭比較簡單。」富樂也指出，英國每個政府的政策，都是促使英國人民的眼光，只注意到英德兩國之間的海軍擴張，而不曾想過德國除了對英的戰爭以外，還另有其他海軍的考慮。這也是戰爭爆發的背景之一。

結語：權力的侷限與反思

權力的平衡與失衡是解釋第一次世界大戰爆發的主流觀點，雖然這成為戰爭結束後自由主義批評的主要內容，並積極透過集體安全的運作藉此取代權力平衡的思維，但無形之間卻埋下了綏靖政策失敗的伏筆。

至於列寧透過《帝國主義是資本主義發展的最高階段》，從馬克思主義全球化以及殖民主義的觀點解釋戰爭爆發的原因，這則是國際關係理論的另一個迥異現實主義與自由主義的新典範。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航