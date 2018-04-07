MeToo延燒：三名院士退出了瑞典學院，諾貝爾文學獎評選恐「前途未卜」

頒發諾貝爾文學獎的瑞典學院（Swedish Academy）捲入性侵醜聞，今天有3名重要成員選擇退出、再也不參與該組織事務，以抗議學院與一名涉嫌多起性侵的文化界惡狼之間關係密切。而少了三名重要院士的瑞典學院，也因院士人數「驟減」，面臨前所未見的危機。

（中央社）法新社報導，去年「＃我也是」（#MeToo）運動方興未艾之際，瑞典學院內數名成員以及成員的妻子與女兒在11月指控一位鼎鼎有名的文化界人士。



瑞典《每日新聞》（Dagens Nyheter）當時披露這則新聞，刊登了18名女性證詞，指稱遭到性侵或強暴，而禍首是瑞典文化圈最有影響力的人物之一。



因瑞典法律奉行無罪推定原則，媒體並未公布遭控男子的姓名，但他在文化界名號響亮，身分普遍為公眾所知。根據《每日新聞》，這匹惡狼自1996年到2017年之間犯下多起性侵。



今天請辭的成員之一英格朗（Peter Englund）表示，性醜聞深深撕裂了瑞典文學界。他寫給瑞典《晚報》（Aftonbladet）的信中表示：「隨著時間過去，已現形的裂痕持續在擴大。」



另一名請辭的重要成員埃斯普馬克（Kjell Espmark）也在寫給媒體的信中表示：「非常遺憾，在這個學院服務36年、其中17年擔任諾貝爾委員會主席之後，我被迫做出這個決定。」



「當學院重要成員把私人情誼置於責任與正直之上時，我無法再參與這個工作。」

瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫（King Carl XVI Gustaf）今天得知事件發展，諾貝爾獎基金會理事長海肯斯登（Lars Heikensten）也對這「嚴峻狀況」表達關切。

《法新社》報導，這三人是終身會員，因此技術上他們無法辭職，但可以選擇拒絕出席會議。

不過，瑞典《哥德堡郵報》指出，這三名院士抗議離去，將對學院的運作造成重大影響。報導指出，瑞典學院18名院士中，女院士艾克曼（ Kerstin Ekman）和 洛塔斯（Lotta Lotass）分別 自1989年和2015年開始，不再參與院內事務 ，如今再失去三名院士，只剩下13人。

報導指出， 如果再有兩人決定離開，剩下的成員將無法按照章程投票給新成員。 然後，這個自1786年以來存在的瑞典學院可能會結束。

瑞典國王古斯塔夫三世於1786年模仿法蘭西學院成立了瑞典學院，目的是為了保證瑞典語言的「純潔、力量和莊嚴」。18名院士的主要職責是編撰兩部瑞典語辭典，而諾貝爾文學獎的評選，也是這18位院士每一年最重要的工作。 每位院士各坐一把帶有編號的交椅，終身固定不變。一位院士去世後，缺額才由其他院士們提名，投票補選，經國王批准後公布於眾。 諾貝爾文學獎評委會由18名院士中選出5人組成，任期3年，可以連選連任。每年由評委會篩選確定5人的候選名單，然後提交給18名院士審議投票。瑞典學院有18位院士，每次投票必須有超過12位委員，投票才算有效。而只有得到超過半數的票，12人投票要超過8票，這個人才能得獎。

瑞典報紙《 每日新聞》 的文化編輯威曼（Bjorn Wiman）表示，辭職對於學院來說，可說是一場災難，將使其 陷入崩潰 。而《 晚報》的編輯琳德堡（ Asa Linderbor ）更說，「巴別塔要 倒塌了」。

也有人對於這三位院士的辭職，頗有微詞。

被貼上「包庇性侵犯」標籤的文學獎，還有誰想獲得？

《 哥德堡郵報》刊登了一篇社論，作者 恩維爾納 （ Björn Werner ）指出，這三名院士因此 離開瑞典學院，是「不負責任的」。他說，這些院士是「一個獨特的、古老的組織」的成員，他們被選作為保存和管理者。

不過，當這三名院士離開學院，他們讓學院宛如置身懸崖絕壁，其餘的13名院士，則背負著欺凌、持續保護學院裡涉嫌性犯罪者的汙名。另外，大眾將對瑞典學院的這群菁英，抱持質疑的態度。而由他們所選出的文學獎，又會有誰想要獲得？

恩維爾納認為， 只有留在學院裡的人才有機會改變環境，爭取讓事情再次變得更好。

不過離開的院士之一、著名作家 奧斯特格倫（Klas Östergren）告訴《瑞典日報》，「瑞典學院長期以來存在嚴重的問題，現在仍試圖以一種模糊的方式來解決問題，這是對其創始人和贊助人的背叛，也與它的呈現不凡與品味的使命不符。所以我選擇不再參加它的活動，我離開桌子，我退出了這場遊戲。」

Klas Östergren, Kjell Espmark och Peter Englund lämnar sina platser i Svenska akademin https://t.co/nOxA7HBwaw pic.twitter.com/xIvQnuldZt — SR Ekot (@sr_ekot) 2018年4月6日

我曾經很勇敢，但對他的認識越深、我越覺得懦弱...

2017年，針對這名涉嫌性侵的男子的指控隨著#MeToo運動曝光，在瑞典這個堪稱世界上「性別最平等的國家」，動搖了藝術，媒體和政界。

《法新社》2017年11月報導，18名婦女集體指控一名在 斯德哥爾摩文化舞台上出名的人物性騷繞，內容詳細的記錄在瑞典 《每日新聞報》中。

瑞典作家哈坎松（ Gabriella Håkansson） 表示，該名男子在2007年的一場派對上，在她男友面前對她猥褻。

「他沒有說太多的話，然後他抓住我的雙腿之間，觸碰我的陰部。沒有任何前提，沒有調情或觸摸，我就感覺到有隻手觸碰我的胯下。」結果她 打了他一巴掌，然後他離開了房間。

該男子與瑞典學院有著密切的聯繫，並且是斯德哥爾摩文化中心的藝術總監，該中心接受學院成員的資助，院士們也經常出席中心舉辦的活動。

其他幾位女性也描述了類似的事件（指控涉及的時間從1996年到2017年），事件發生的地點，從學院的公寓到慶祝諾貝爾頒獎的 王室慶祝活動。 該名男子甚至強迫被害人為其口交，事後還一直打電話給她，直到被害人改了電話號碼。

不過她們都沒有向警方舉發。

瑞典駐莫斯科大使館文化事務顧問 英瓦森（ Stefan Ingvarsson）表示，「 我年輕的時候曾經很勇敢，當我為一家小型出版社工作時，他在我們的一個派對上毆打了一個同事，我把他扔了出去。他對我大喊：『你知道我是誰嗎？我會毀了你的事業！』」

他也坦承，「我對他越認識，我就越感到懦弱。當我在一家規模更大的公司找到工作時，就不可能採取行動——考慮到他的人脈。」

而這名受指控的男子， 則拒絕回應所有指控，僅在短訊中寫道：「我沒有做任何事情！！！」

根據丹麥當地媒體《Dagens Nyheter》報導，這名男子與其也是作家的妻子共同經營俱樂部，該俱樂部斯德哥爾摩具有經典地位的文化場域，不少文學朗讀、學術演講、舞蹈與古典音樂活動都會在此舉辦，許多諾貝爾得主與國際作曲家、瑞典當地知名演員、藝術家與學者都曾經在此表演或演講，該俱樂部與瑞典皇家戲劇院、皇家音樂藝術學院及大型出版商關係深厚。

瑞典學院去年決定斷絕與這名男子的所有關係，也停止與斯德哥爾摩文化中心的財政資助，並 任命了一家律師事務所來調查委員會成員與該名男子的關係 。

不過今年3月，斯德哥爾摩檢察院宣布，部分調查涉及2013年至2015年期間涉嫌強姦和襲擊的索賠，由於時效已過，或缺乏證據，因此被撤銷。

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核稿編輯：楊之瑜