竟然相信中國的農場文，我都不知道要怎麼教小孩了

進入內文，故事一的部份是在講某位從小就慣性遲到的年輕人，「第一天上班遲到五分鐘，於是直接被解僱了」。其實有一種法律叫做勞基法，就算國外沒有勞基法，肯定也有相關的規範，不會讓老闆這樣子隨隨便便解雇員工。當然如果真的有餐廳老闆為了教訓年輕人遲到五分鐘而願意付資遣費、忍受幾天沒有工讀生，還要願意多花時間去聘新的人，我們也只能尊重這樣的作法。我認為，如果真的有人因為遲到五分鐘就被解雇，這種毫無彈性的神經質老闆還是不要為他服務比較好。

在故事二講到「男朋友到女友的寄宿家庭約會，結果被以私闖民宅案抓起來」，這從法律上來看根本也是不通，如果女友在家，也同意男友進入，那在法律上就沒有私闖問題，不管是寄宿家庭或個人租屋都一樣，那個空間是屬於租屋者的，即便違反屋主的規定，也不會是由警察以私闖民宅來處理。而且作者都說了那是一場「浪漫的約會」，那就不會是違反女友意願而硬闖吧！

那篇文章下的結論是：