「這價錢也太貴了吧！」，英文可不能用expensive修飾price

美國著名企業家及投資者,曾任微軟企業董事長的比爾・蓋茲來到Ellen DeGeneres的節目啦!今天他要來猜猜各項民生用品的價錢,你覺得這位身價極高的大叔會猜中幾項民生用品價呢?

最近衛生紙疑似要調漲的新聞搞得大家人仰馬翻。生活中閒聊難免會遇到要抱怨民生用品漲價的話題,又或是要好康道相報,跟親朋好友說哪項商品超便宜,價錢很佛。這些看似簡單的說法其實暗藏陷阱,因為expensive是不能用來修飾price的!中文雖然會說「這價錢也太貴了吧!」但其實如果直接用英文講成"The price is too expensive!"的話,是錯誤的喔,那到底expensive怎麼用,這句要怎麼改才會正確呢?

expensive跟cheap應該修飾誰

注意expensive跟cheap是用來修飾「物品」而不是「價格」的喔。

所以不能說:The price is too expensive.(這價錢太貴了。),應該要改成:This set of video games is too expensive.(這組電動太貴了。)

同樣地,不能說:The price is fairly cheap.(這價錢相當便宜。),而要改成:This dress is fairly cheap.(這件洋裝相當便宜。)

price要給誰修飾

既然expensive跟cheap不能修飾price,究竟是那些字才可以用呢?很簡單,就是high跟low喔!

所以你可以說:

I need some time to think about it before I decide to buy that TV set because the price is a bit high.(我在決定要買那組電視之前,需要一些時間考慮,因為這價錢有點高。)

或是:

The price of the sofa is very low. I wonder what's wrong with it.(這沙發的價錢相當低。我想知道它有沒有什麼瑕疵。)

補充實用單字

另外補充給大家一些描述價錢時的實用單字:

costly 昂貴的

它是expensive的同義字喔。

It’s costly to travel to Europe.(去歐洲旅行是非常貴的。)

high-priced / high-cost 貴的、高價的

它也是expensive的同義字,所以同樣是用來修飾物品的喔!

Demand for high-priced jewelry has decreased recently.(最近對高價珠寶的需求已漸漸降低。)

inflated / steep 價格過高的、不合理的

這兩個字是用來修飾price的喔,所以除了前面說的high以外,你還可以用這兩個字。

The steep price of their service is not worth it.(他們過高價格的服務根本不值得。)

The price of the milk tea at this shop is inflated, but because of its popularity, many girls still buy it and check in on Instagram.(這間店的奶茶價格很不合理,但因為它的人氣,許多女孩仍然會買它並且在 Instagram 上打卡。)

reasonable 價格合理的、公道的

這個字一樣是用來修飾price的。

The prices aren’t reasonable at this store. Everything here costs a fortune!(這間店的價格都不合理。這裡每樣東西都要花好多錢!)

low-priced/low-cost 便宜的

這個字就是cheap的同義字囉,所以是用來修飾物品的。

My mom likes to shop sales and clearances. There are many low-priced but good-quality products to buy.(我媽媽喜歡買拍賣及清倉物品。有許多低價但品質不錯的商品可以買。)

inexpensive 不昂貴的

在expensive前面加上in-字首後,就變成它的反義字囉!

The food at this restaurant is tasty and inexpensive, so my boyfriend and I really like to hang out here.(這間餐廳的食物很好吃而且又不貴,所以我男友跟我真的很喜歡來這裡。)

