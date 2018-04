超實力唱將愛黛兒〈Someone Like You〉，訴說青梅竹馬分開後的思念與悲傷

今天帶大家回味這首2011年發行的歌曲——Someone Like You,由超級實力唱將愛黛兒(Adele)所演唱,歌詞敘述一對青梅竹馬與彼此分開後,女孩聽說了男孩最近的消息,而產生的思念與悲傷之感。這首歌可以說是愛黛兒的代表作之一,大家一定一聽到旋律就能有所共鳴。一起細看歌詞訴說著怎麼樣的心聲吧!

I heard that you're settled down 聽說你已經安頓下來了

Settle down是「安頓下來、定居、成家過安定的生活」的意思,在這句中是代表對方已經有了家室而安頓下來。這個片語還可以這樣用:

He settled down in Taipei and started a new life.(他在台北安頓下來並開啟了新生活。)

Jason became depressed after he had heard that his ex-girlfriend settled down and got married.(Jason 在聽說自己的前女友已經結婚成家安定了之後,就變得很沮喪。)

Ain't like you to hold back or hide from the light 退縮或躲躲藏藏一點都不像你

Ain’t 是一種口語用法,是 is not、am not、are not、has not或have not的縮寫。所以這裡:Ain't like you to hold back or hide from the light = It isn’t like you to hold back or hide from the light.

Hold back在這裡是「退縮」的意思,例如:

He holds back whenever he meets new people.(他每次認識新的人就會退縮。)

I hate to turn up out of the blue, uninvited 我也不喜歡突然出現,不請自來

Turn up是「出現、露面」的意思,例如:

She didn’t turn up at the party last night.(她沒有在昨晚的派對上出現。)

Out of the blue是「出乎意料地、突然」的意思,例如:

She quit her job out of the blue, making her boss feel shocked.(她突然辭職,讓她的老闆很震驚。)

這句是在說,歌詞中的女主角向她曾經的戀人說,她也不喜歡不請自來,但她必須親自見到對方,讓他知道,對女主角來說,她還沒放下這段愛。

Never mind, I'll find someone like you 沒關係,我會找到像你一樣的人

這句可以說是整首歌最揪心的部分了吧,歌曲中的女主角向對方(也有可能是向自己)說,「沒關係的,我會找到像你一樣的人的」。

Never mind是代表「沒關係」的意思,看似很輕淡的話,在這首歌裡卻帶有深深的重量。

Never mind, I’ve already given up on him.(沒關係,我早就放棄他了。)

Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead 有時候,這會在愛裡永存,但有時候卻只會隱隱作痛

Last當動詞時是「持續、持久」的意思,例如:

Some pain and scars last forever.(有些傷痛和疤痕永遠都在。)

這是歌曲中非常心痛的一句話,訴說著有時候某些話會成為愛裡的記憶,卻也有可能成為愛留下的傷痛。

