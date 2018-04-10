超實力唱將愛黛兒〈Someone Like You〉，訴說青梅竹馬分開後的思念與悲傷

今天帶大家回味這首2011年發行的歌曲——Someone Like You，由超級實力唱將愛黛兒（Adele）所演唱，歌詞敘述一對青梅竹馬與彼此分開後，女孩聽說了男孩最近的消息，而產生的思念與悲傷之感。這首歌可以說是愛黛兒的代表作之一，大家一定一聽到旋律就能有所共鳴。一起細看歌詞訴說著怎麼樣的心聲吧！

I heard that you're settled down 聽說你已經安頓下來了

Settle down是「安頓下來、定居、成家過安定的生活」的意思，在這句中是代表對方已經有了家室而安頓下來。這個片語還可以這樣用：

He settled down in Taipei and started a new life.（他在台北安頓下來並開啟了新生活。）

Jason became depressed after he had heard that his ex-girlfriend settled down and got married.（Jason 在聽說自己的前女友已經結婚成家安定了之後，就變得很沮喪。）

Ain't like you to hold back or hide from the light 退縮或躲躲藏藏一點都不像你

Ain’t 是一種口語用法，是 is not、am not、are not、has not或have not的縮寫。所以這裡：Ain't like you to hold back or hide from the light = It isn’t like you to hold back or hide from the light.

Hold back在這裡是「退縮」的意思，例如：

He holds back whenever he meets new people.（他每次認識新的人就會退縮。）

I hate to turn up out of the blue, uninvited 我也不喜歡突然出現，不請自來

Turn up是「出現、露面」的意思，例如：

She didn’t turn up at the party last night.（她沒有在昨晚的派對上出現。）

Out of the blue是「出乎意料地、突然」的意思，例如：

She quit her job out of the blue, making her boss feel shocked.（她突然辭職，讓她的老闆很震驚。）

這句是在說，歌詞中的女主角向她曾經的戀人說，她也不喜歡不請自來，但她必須親自見到對方，讓他知道，對女主角來說，她還沒放下這段愛。

Never mind, I'll find someone like you 沒關係，我會找到像你一樣的人

這句可以說是整首歌最揪心的部分了吧，歌曲中的女主角向對方（也有可能是向自己）說，「沒關係的，我會找到像你一樣的人的」。

Never mind是代表「沒關係」的意思，看似很輕淡的話，在這首歌裡卻帶有深深的重量。

Never mind, I’ve already given up on him.（沒關係，我早就放棄他了。）

Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead 有時候，這會在愛裡永存，但有時候卻只會隱隱作痛

Last當動詞時是「持續、持久」的意思，例如：

Some pain and scars last forever.（有些傷痛和疤痕永遠都在。）

這是歌曲中非常心痛的一句話，訴說著有時候某些話會成為愛裡的記憶，卻也有可能成為愛留下的傷痛。

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航