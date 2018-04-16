遠距接案工作兩年，我養成的數位雲端工作術與生活方式

為什麼我要寫這篇文章？

從學生時代開始研究生產力工具，到現在全職自由工作者，兼職學生已經兩年，在2017年8月也寫過兩篇關於自由工作者的文章（上、下篇）。不過這兩篇都是屬於心法概念，談如何養成特色？「自由」背後的迷思？以及如何讓人主動來敲門⋯⋯等等。文中也有提到一些我用來管理合作單位的工具資料庫，因此許多人訊息來問：「有沒有什麼推薦的工具？」

一日的工作生活流程，你用了哪些應用工具？

這讓我想來寫一篇自己「一日的工作生活流程」，我到底用了哪些APP應用工具？

一方面也是因為自己兩年多前在Hahow好學校曾開了一堂線上課程就是講「數位雲端工具」，這篇算是一個兩年後的更新，也透過寫出來來檢視自己，也能與追求高效生活的更多（懶XD）人交流交流！

早晨

〔05:55〕Yeelight床頭燈 & Apple Watch

這時我的小米智能Yeelight床頭燈就會自動亮起黃光，讓我慢慢地以一個舒服的光亮起床，也不至於房間太暗造成賴床連連。

為什麼選用小米智能床頭燈？

因為它除了可以設定特定時間開關之外，也可以用Apple Watch開關。（我最討厭的就是，睡前關了燈要走一段黑漆漆的路才到床上，或者半夜要起床上廁所時，摸黑找著電燈開關）

Apple Watch：睡眠錶面＆勿擾模式＆劇院模式

我會特別為睡覺設計一個，「睡眠專用錶面」，用偏紅橘的顏色之外，功能也設定下圖四項：「鬧鐘、倒數計時器（午休、小憩片刻用）、電量」。

另外，別忘了打開勿擾模式（有通知不會震動），劇院模式（除非點擊錶面，否則錶面不會亮），讓自己睡眠更安穩。

【Apple Watch】▲左：我的睡眠用錶面；▲中：睡覺時，打開勿擾與劇院模式；▲右：米家，用手錶不必起床就能控制床頭燈

〔06:10〕用手錶的震動鬧鈴取代聲音式的鬧鐘

這時候我的Apple Watch手錶的鬧鐘會以震動的方式叫我起床（如果還沒被床頭燈的光叫醒的話）。比起用音樂的大聲驚嚇，我更偏好用手錶的微弱震動，這感覺就像是有人敲敲自己的手，叫我們該起床了。

【iPhone】▲左：米家 APP 智慧設定，讓床頭燈 5:55 自動打開；▲中：iPhone 內建健康 APP，顯示一週的睡眠時數；▲右：Sleep++ APP 分析你的睡眠狀況

至於最右邊的Sleep++，最近更新到第三版了！能夠自動偵測睡眠，不必在睡覺前在按下「開始睡眠」才開始紀錄！也就是說，它現在能夠依照你的生理素質判斷你是否開始睡眠，然後開始紀錄。（當然，這樣就會更耗電一些。但沒關係，我是建議大家起床後就把手錶放在充電器上，刷完牙洗完臉，通常就100%了）

〔06:30-07:00〕 回覆訊息＆電子郵件

刷個牙洗完臉，泡上一杯咖啡後，我會用三十分鐘把訊息回覆（沒回覆完的就等之後一天中的零碎時間）。

很多人都會問：「為什麼是一大早回覆訊息？」理由很簡單，因為大家通常還沒起床，所以訊息就不會一來一往，也就不用擔心會聊起來然後時間飛逝了。

〔07:00〕閱讀時間：inoreader

早上的七點，是我一天中最沒干擾沒壓力的時候，所以我習慣打開我的RSS閱讀器，或者實體書籍閱讀。過去我用過Leaf、Reeder、Feedly，但現在我選擇使用inoreader的最大原因是，他的免費版本就能使用「搜尋功能」，甚至也有像Feedly一樣有「內容平台推薦功能」，不用自行輸入feed網址，付費版本甚至能訂閱臉書粉絲專頁的內容。

當然，還有快捷鍵「W」，就能以行動裝置的方式來檢視文章內容（因為有些網站的RSS只能抓到預覽，這時候透過行動裝置的方式來瀏覽，就能突破這個限制了！）

我現在的 RSS 閱讀器：inoreader；快捷鍵推薦：j：下一篇，k：上一篇。

RSS 閱讀器的好處：

去除雜亂的版面與廣告

專注在內容上，也減少瀏覽器的分頁干擾與分心

自動抓取關注的網站的最新內容，透過星號與標籤收藏

這邊也附上我自己的訂閱RSS內容集，用inoreader可以直接打開訂閱。

筆記方式：OneNote

比起跟Word一樣直欄撰寫的Evernote，我自己更偏好可以自由上下左右撰寫，更像真實筆記本的OneNote：

▲OneNote：三欄式介面，以真實的書為設計核心，筆記本＞章節＞頁面

因為使用了OneNote，讓我透過由左往右三分割的撰寫方式：引用內文或他人觀點／自己的提問或總結／自己的觀點與案例

加上章節與頁面又能直接拖拉，讓每個頁面是有個邏輯關係，如上圖「重新定義問題→提問（總述）→提問引導對方→提問吸引關注（兩個分向敘述與應用案例）」

〔09:00〕準備出門上課＆確認待辦清單

這時我的手機聲音式的鬧鈴才會響，通知我十分鐘後要準備出門上課（白天還要當學生QQ），也告知我一天的工作要開始了，這時我就會打開我昨晚睡前整理好的待辦清單，我是用Edo Agenda：

▲待辦清單工具 Edo Agenda：結合 Google 日曆（有特定的時間區間的任務）與待辦清單（以事件為主，沒有特定時間區間的任務）

我之前是使用奇妙清單（Wunderlist），一開始以為奇妙清單的三欄式比較詳細有細節，但後來發現很容易花了很多時間在撰寫那些細節與分類。

後來發現了Edo Agenda這項工具，雖然簡潔少了細節，但透過顏色分類，整合Google日曆，讓這一天（以及前後幾天）的所有事件任務一覽無遺。當然還有月檢視方式，發現套用了這工具後，自己處理待辦清單（To-Do list）的效率又高了一些，詳細資訊與內容，歡迎閱讀我一位好友黃祺浩曾撰寫的文章。

通勤時間：語音（音頻）學習APP

早上通勤時，因為精神狀態比較好，適合學習，所以我會使用語音學習類的APP（Podcast） 來作為掌握零碎時間的碎片化學習。我目前是用三款：「得到」、「喜馬拉雅FM」、「1號課堂」。

▲語音（音頻）學習類 APP：由左到右，「得到」、「喜馬拉雅FM」、「1號課堂」

前兩者是中國大陸的內容（簡體字），是已經非常成熟的知識內容提供者，擁有各種主題與領域，歡迎自行下載體驗；後者近期由台灣遠見・天下文化事業群的開發的語音學習APP，雖然是初出茅廬，但我們自己原產的內容與品牌還是要推薦一下！（也是因為我自己上面也有節目XD—每週四的名刊短講 ，歡迎大家來收聽，帶你藉由國外的經驗與看法，找到經營自己的策略，以及提升思維的方法）

〔09:00－12:00〕上課時段：iPad Pro & Apple Pencil

過往到學校上課時，都要印出100多頁的課堂講義，除了超重之外，撰寫筆記時，也因為老師通常不會在文件上留太多白，字就算寫的很小，也無法避免把整張A4紙都寫得密密麻麻的問題。

直到我買了iPad Pro，加上Apple Pencil & Smart Keyboard，再搭配OneNote 這個問題就解決了，包包也輕多了：

▲OneNote 的強大繪圖功能，讓線條可以自動化變成幾何之外、「方程式工具」，還有多種顏色（省了文具錢啊！）

所以我現在身上已經沒有文具袋了，除了省下大量影印費，還有文具費呢！甚至OneNote也支援光學字元辨識（OCR），可以將圖片中的文字複製出來，應該也很適合要處理許多文件的工作者：

OneNote光學字元辨識OCR功能展示

※iText：如果你是macOS用戶，覺得微軟工具常常不穩定的話，推薦看另一個OCR軟體iText，可以直接透過螢幕擷取，成為可編輯的文字：

▲iText 示意圖，免費版每個月可以識別 20 次，應該很夠用了。

中午

〔13:00－17:00〕遠距工作時段：JANDI & Airtable

吃完午餐後的下午，基本上就是我處理「遠距工作」的時間。我們公司目前有五個人，三個人在台北，一個人在高雄，我在台南。

既然要遠距工作，不能光只是仰賴人本身的自律自制能力（因為我們天性真的都很懶，相信我。），因此協作工具的使用就顯得相對重要。

我們是使用企業協作工作JANDI，我打開應用後的第一件事就是「查看提及清單」＆「標示星號清單」：

▲左：查看被提及所有訊息；▲右：將未處理的事項、文章與文件用星號標記（最簡易的工作代辦清單）

這就是LINE&Messagener無法做到的，我們常用的私人即時通訊軟體的提及功能通常是雞肋無用，只是在通知處會多標記用於提醒，但沒有一處是整理所有自己被tag的訊息與檔案，以致於我們一打開群組時，還是在滑上滑下的查看海量訊息，煩心焦慮就算了，而多半的狀況是會漏看。

我認為「提及標記Tag」的彙整功能，就是最基本的「任務分配」，既然是任務分配，就要有一處能夠清楚明瞭的一覽自己有什麼是還沒做的。

▲JANDI 還有針對檔案討論的功能，讓訊息不會發散。

尤其JANDI有針對上傳的檔案（圖片與文件）集中討論的功能，使得對話能夠更專注，不會被其他訊息給混雜或洗掉。

這個功能正是因為一般來說，我們若會上傳檔案，表示這份檔案是重要的，重要的東西就會需要有討論或者文字紀錄，而這功能的特色，就會讓這些文字與討論就會跟著這個檔案。

延伸閱讀：為什麼你的團隊應該換掉Email與LINE？

關於團隊溝通：Email 屬於外部溝通用，而通訊軟體則太多雜訊干擾，以及有資訊安全與檔案管理等問題。

Airtable：客戶資料庫＆內容與任務追蹤

雖然我們是遠距離工作團隊，很多人都會問我：「你們是怎麼管理會議紀錄的？」然後我突然意識到：「欸都，我們沒有會議紀錄這回事耶。」Airtable Universe：Airtable 提供大量的應用範本，你看完就會明瞭這個資料庫的強大了。

▲利用 Airtable 的智慧欄位，設計內容行銷與付費用戶的追蹤資料庫。

因為我們都是用Airtable去做任務回報，配合Daily Stand Up每日十五分鐘線上會議：

所有成員每日晚上九點前，在Airtable打上自己的任務狀況，盡量用文字或圖片詳盡說明，其餘成員若有任何疑問，直接在該Record上提問討論。

晚上九點線上語音會議，每人簡述自己的任務狀況，遇到的問題，以及回答大家的文字提問，不做太深入的細節討論，十五分鐘內結束會議。

透過好的資料庫建置與追蹤，建立一種文字為主，口頭為輔的協作方式，讓大家更能彈性（在最適合自己的狀態下）工作。

晚上

〔19:00〕遠距工作時段｜寫稿：Bear、MindNode

吃完晚餐，就是我開始寫稿的時間了，如同前面所說，我的知識管理資料庫是在OneNote，不過我的寫作平台工具是用Bear，不僅是喜歡它的介面，還有能透過快速建立標籤，以及巢狀標籤的分類功能（可以看下圖畫面最左側欄）。

▲Bear 提供了即便跨裝置（iPhone, iPad, Macbook）都很好專注寫作的環境。

因為我在家會用Macbook寫作，不過出外通常只會帶iPad，零碎時間時會用iPhone，雖然晚上才是我有一個大空檔能夠完全專注於寫作的時間，但平常在外時，我也會作編輯的動作，修修改改一些內文，或者先描繪出架構，運用心智圖工具MindNode：

▲MindNode：也是跨裝置的心智圖軟體，介面又夠簡潔。

線上內容協作：Google Doc建議編輯

我寫作的流程是：

MindNode收集資訊描繪大綱

Bear作為我本地端的草稿編輯（橫跨三平台）

Google Doc線上同步協作編輯（免去版本控制，上傳與下載 Word 檔）

能夠保留舊有文字內容，又能增添新的編輯後的內容，保留修改紀錄在文件右方，可以留言備註進行討論（為什麼這樣修改？）。才不用上傳與下載一堆文件檔案，然後被修改了又不知道為何被改，浪費時間之外，版本又容易錯亂，弄得心情很糟，我想這都是寫作者的夢魘吧。

Google Doc的建議編輯模式幫了很大的忙！

〔24:00〕睡前｜撰寫待辦清單、格志「講」日記

▲格志：以一格一格的問題方式，讓自己寫日記時不會無從下手，透過一些簡單的問題，回顧今日的生活。

十點之後，我就會先打開我的日記軟體格志，在搭配訊飛輸入法的語音輸入，不像以往用手寫日記，換成打字寫日記，現在是用「講的」來寫日記。

「為何不用Siri語音輸入？」

因為Siri不會自動上標點符號，遇到標體符號還要講「逗點」，真的超蠢超不口語化的，這點在訊飛語音輸入就能智能化做得到，甚至還能輸入一些常用詞，讓名字與專有名詞都能透過語音輸出！

寫完日記之後，我就會開始排明日的待辦清單，再閱讀一些inoreader的「休閒片刻」分類的文章，或者實體書籍，一旦睏了就關燈，用Apple Watch打開床頭燈，開啟勿擾與劇院模式，再打開Apple Watch上的呼吸APP，進行呼吸兩分鐘後，就默默的在睡眠中，等待明天的到來了。

後記

沒想到一寫，就是五千字。寫完之後才發覺原來自己的一天竟然有超過20個APP組成，挑了一些重要關鍵的工具與流程寫了出來。

這篇文章，也算是對於自己兩年前在Hahow上開的線上課程的一種總結與交代了，如果你想進一步瞭解「每個應用工具的細節與使用方法」，歡迎你來參與我的課程。

最後，歡迎你到我的臉書留言，跟我分享你自己的工具搭配。祝福大家都能找到最適合自己生活與工作的應用工具流！

工具不是絕對，弄清楚自己的需求才是第一步。

本文經作者授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航