促轉會完整提名名單：「魏揚的母親」楊翠入列，為何有人因黃煌雄婉拒出任？

（中央社）

行政院上週才公布促進轉型正義委員會正副主委、兼任委員提名名單，昨（7）日再公布3名專任委員，包括太陽花學運領袖魏揚母親、東華大學副教授楊翠、前真促會執行長葉虹靈等人。

行政院發言人徐國勇7日陪同賴清德前往新北市金寶山的鄭南榕墓園，出席「鄭南榕殉道29週年追思紀念會」，會後在現場宣布促轉會3名專任委員的提名名單，賴清德將提名國立東華大學華文學系副教授楊翠、前民間真相與和解促進會執行長葉虹靈，以及中央研究院民族學研究所副研究員彭仁郁擔任促轉會專任委員。

其中，楊翠是台灣文學作家楊逵孫女，同時也是2014年太陽花學運中，參與323占領行政院的學運領袖魏揚的母親。

行政院3月31日宣布，賴清德提名前監察委員黃煌雄擔任促轉會主委、行政院大陸委員會副主委張天欽為副主委。4名兼任委員為台灣基督長老教會總會助理總幹事高天惠牧師、民間司法改革基金會常務執行委員尤伯祥、中央研究院台灣史研究所所長許雪姬，及兼任不當黨產處理委員會委員的台灣大學歷史系教授花亦芬。

徐國勇說，促轉會正副主委、專任與兼任委員的提名名單已確定，行政院將於9日將名單送到立法院，由立法委員擇期行使人事同意權。待立法院同意後，賴清德就會正式任命這9位委員，並揭牌成立促轉會。

徐國勇表示，未來促轉會組成將有「專業性」、「跨世代」、「跨黨派」3大特色。在「專業性」方面，促轉會正副主委及專、兼任委員被提名人擁有橫跨政治學、法學、社會學、歷史學、文學、神學及心理學的專業，有助於從多面向推動轉型正義。

在「跨世代」方面，他說，促轉會正副主委及委員被提名人年齡從30幾歲到70多歲，橫跨戰前到戰後不同世代，有助帶動廣泛社會對話。行政院資料顯示，1979年出生的葉虹靈是促轉會委員被提名人之中最年輕一位。

在「跨黨派」方面，徐國勇指出，促轉會正副主委及委員被提名人包含無黨籍、社會民主黨籍及民主進步黨籍，盼能團結朝野與民間之力，共同推動轉型正義。



徐國勇進一步指出，專任委員提名人選都是長期在民間從事轉型正義相關工作的專業人士。

其中，楊翠現為東華大學華文系副教授、「台灣教授協會」副秘書長。徐國勇說，楊翠也是台灣文學家及社會運動者楊逵的孫女，他們家族曾受二二八事件及白色恐怖牽連。楊翠長年投入政治受難者關懷以及人權教育，透過台灣文學研究，致力於台灣文化主體性建構。

賴清德表示，楊翠對上個世代所承受的苦難有深刻理解，也願意跟年輕世代互動交流；期待楊翠的參與有助促轉會帶領台灣年輕人，一起認識過去的歷史。

楊翠也進一步在自己臉書上表示，「雖然委員提名一事完全出乎我意料之外，然而面對意願徵詢，我卻說不出拒絕的話，因為無論是對我個人、對台灣社會而言，我都覺得自己必須、也應該一試，責任到我身上，無法迴避。」

對於有人認為，這是「政治酬庸」，因為楊翠的兒子（魏揚）在四年前佔領了立法院，所以楊翠今天有官可以當，彷彿這是一個「母從子貴」的概念。

魏揚也在臉書為文指出，「我所認識的媽媽，楊翠老師，是個厭倦衝突的人，但絕不是個怕事的人。我完全可以理解她即使犧牲平靜的生活、放棄熱愛的教學、捨棄寫書出書的個人夢想，也要涉險的決心，畢竟，「轉型正義」，就是那貫徹她三十年來學術生涯的核心關懷啊。」

另外，徐國勇說，葉虹靈曾任台灣民間真相與和解促進會執行長，參與民間倡議轉型正義工作長達10餘年，也曾任「社會民主黨」秘書長。葉虹靈對台灣轉型正義願景與不足之處，都有清楚了解，也對國際轉型正義有深入研究。賴清德也表示，總統蔡英文要求台灣版本的真相調查報告要達到國際水準，期望借助葉虹靈的專業，落實這項目標。

最後，徐國勇說，彭仁郁具有心理學的專業背景，是法國分析空間學會認證的臨床精神分析師，也是國內少數研究政治暴力與集體創傷關連的學者。賴清德認為，「經歷威權時代之後，台灣社會一直有一道沒有癒合的創傷」，相信以彭仁郁的專業，能協助台灣社會正視創傷，展開療癒工程，為對話與和解鋪路。

徐國勇指出，促轉會委員被提名人，願意承擔轉型正義、深化民主的重責大任，賴清德再次表示感謝。賴清德表示，「欠缺真相和正義就難以和解，這是轉型正義的基本原則」，國際間對轉型正義的定義包含「促進真相」、「正義」、「賠償」與「保證不再發生」的4大面向，這些面向都已融入促轉條例裡面；也懇請朝野立委支持促轉會委員的提名名單。

立法院去年12月三讀通過《促進轉型正義條例》，明定行政院下設「促進轉型正義委員會」，規劃開放政治檔案、清除威權象徵，平復威權時期司法不法等任務，於提出完整調查報告後解散。

條例明定，促轉會為二級獨立機關，置委員9人，由行政院長提名、立法院同意後任命。行政院長為提名時，應指定一人為主任委員，一人為副主委，主委、副主委及其他委員3人為專任；其餘4人為兼任。全體委員中，同一政黨人數不得超過3人；同一性別人數不得少於3人。

各黨派如何看促轉會提名人選？

民主進步黨立法院黨團總召柯建銘說，人事同意權送進立法院後，會按照程序安排，希望國民黨也能夠在歷史關鍵時刻共同面對，平常心看待轉型正義，不要杯葛，這對國民黨來說是坦然面對的時刻，「讓國民黨能在廢墟中重新站立起來」。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀說，3位促轉會專任委員中，有人的政黨色彩濃厚，立場明確，過去對於轉型正義的發言也都是以個人經歷為出發點，恐怕沒有整體關照歷史的高度，過度個人主觀意見的立場，無助於和解共生。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，「專任委員看來都比主委（黃煌雄）適任，這是怎樣的邏輯？」至少專任委員沒有太大爭議，也各有專長及代表性，過去對轉型正義都有一定程度的努力；促轉會完整名單出爐後，黨團會有一份問卷，包括對「黃世銘案」的看法，再嚴格審查。

台大歷史系教授陳翠蓮，為何婉拒出任促轉委員？

行政院在31日宣布第一波促進轉型正義委員會委員名單中，原本台大歷史系教授陳翠蓮將出任委員，不過陳翠蓮後來表示，她已婉拒出任委員，原因則不方便說明，後來又傳出婉拒是因為不認同黃煌雄擔任促轉會主任委員。

陳翠蓮當天下午在臉書分享一則《蘋果日報》的投書，並澄清表示，她婉拒出任促轉會委員並非因為這是政治性工作，也不是因為手上的計畫尚未完成。

談到黃煌雄，陳翠蓮表示，當年國民黨主席馬英九競選總統時，黃煌雄大力營造馬英九與蔣渭水、台灣史的連結。2008年7月，黃煌雄被當時新任的總統馬英九提名為監察委員。

陳翠蓮說：「消費蔣渭水、利用台灣史，出賣集體尊嚴換取個人官位，這只是我反對黃煌雄擔任促進轉型正義委員會主委的原因之一。」她表示，她認識黃煌雄超過30年，因為研究台灣史，對他的種種行徑有較多的觀察。她說，黃煌雄之後為了爭取續任監委，在時任檢察總長黃世銘彈劾案中放水，「一點也不令人意外」。

陳翠蓮說，轉型正義不僅為了追求歷史真相，也是一項龐大的心靈重建工程，「不僅在探察艱困壓迫時代高貴的靈魂如何不計個人利害、奮起抵抗，也在檢驗人們如何面對權力、誘惑之下，仍能堅定理想」。促轉會主委是促轉會的門面，定義了這個機構的性格與價值，「這是我認為黃煌雄不適任的主要理由」。

不過，黃煌雄後來向媒體表示，由於他和促轉會主委這項職務的連結時間很短，僅以3句話表明接任後的態度，就是「探索真相、伸張公義、追求和解」。對於媒體提問，包括陳翠蓮的說法，黃煌雄一律拒絕回答。

黃煌雄當時接受媒體聯訪時針對接任促轉會主委提出3點說明，並婉拒媒體一切提問。黃煌雄說，促轉會主委這項職務對他來說是「人生的意外」，也是他過去從未想過的，一切都來得很突然。

黃煌雄指出，其實他早在2週前就曾收到相關邀請，當時他對此提議抱持婉謝態度，但蔡英文總統告訴他，促轉會並不是戰場，而是要探索真相、尋求和解，在當前政策氛圍下，他也認同這樣的觀點。隨後蔡總統便以民選總統身分，代表所有民意要求黃煌雄承擔這項責任。黃煌雄說，他經過思考後，才決定告訴蔡總統「我願意接受這項挑戰」。

被提名促轉會主委的黃煌雄是誰？

現年74歲的黃煌雄，出身宜蘭，被視為政壇「宜蘭幫」。黨外時期，他與游錫堃、陳定南同屬宜蘭人，當年從政之路，三人選擇投身不同的選舉，他選立委、游錫堃選省議員、陳定南選宜蘭縣長，後也各自在政壇發揮所長。

黃煌雄曾任立委、監委，政治資歷完整，尤其曾在前總統李登輝、馬英九提名擔任監委，是少數受藍綠陣營肯定的人選。對於威權體制的研究，在民進黨陣營當中，黃煌雄堪稱先驅。此外，也長期涉獵二二八歷史研究、國民黨產的調查，尤其監委任內提出黨產調查報告，後人的研究，幾乎不出他所調查的範疇，顯見他對於黨產的研究，堪稱先鋒。

黃煌雄更是政壇少數獲歷任總統青睞的人士，包括李登輝提名出任監察委員，陳水扁也提名，但當時監委人事遭凍結，而馬英九上任總統後，也提名他出任監委。

黃煌雄與這幾位總統頗有互動。在監委任內，調查陳水扁在獄中的醫療人權，讓陳水扁視為「救命恩人」。

他與馬英九也有數度接觸。黃煌雄自1974年投入台灣近代史的研究，1976年出版第一本「蔣渭水傳」。後又在蔣渭水逝世85週年紀念日，於宜蘭縣舉辦紀念活動，由於馬英九在總統任內多次參與蔣渭水紀念活動，黃煌雄在宜蘭這場活動上，公開肯定馬英九對蔣渭水的紀念，引起全場側目。一位與會者描述，現場許多長輩都想上前「扁」他。

不過〈宜蘭民主運動為何唾棄促轉會主委黃煌雄？〉一文中指出，從宜蘭民主前輩更廣泛的訪談裡，對黃煌雄綜合歸納以下四點：

他意圖利用蔣渭水，從而斬斷郭雨新在宜蘭打下的根基。 藉著時任省議員的林義雄之幫助，他才能選上立委。結果美麗島事件後，宜蘭民主前輩一直敦促他在立法院提案為林義雄平反，但他卻不願有所作為。 宜蘭民主前輩給他的評論是：「將帥無膽，害死兵馬！」認為他根本沒有能力帶領宜蘭黨外團隊對抗國民黨。 他既不尊重郭雨新、也不感謝林義雄、更瞧不起郭雨新與林義雄的老戰友。

徐國勇表示，或許有人對他（黃煌雄）有意見，但這些意見經過檢驗都是可以了解、可以澄清的。他也強調，促進轉型正義委員會所有委員都必須經過立法院同意，不是行政院直接就任命，必須經過立委審查、投票決定。

副主委部分，徐國勇說，張天欽是現任大陸委員會副主委，律師出身，曾任國家通訊傳播委員會籌備處兼任法制組長、戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償基金會董事。張天欽的法學專業有助於促轉會推動司法平反的工作，他豐富的行政經驗，也可讓促轉會與其他部會業務來往更加順利。

張天欽為美國杜蘭大學法學博士，同時具有律師及司法官資格，在陸委會主責督導法律業務，過去也曾擔任財團法人二二八事件紀念基金會、戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審辦案件補償基金會董事，相關經歷豐富。

另外，媒體詢問台大教授花亦芬已兼任不當黨產處理委員會委員，還可同時兼任促轉會委員？徐國勇說，沒有衝突，不當黨產處理是促進轉型正義的一部分。

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核稿編輯：楊之瑜