「體循師」是如何練成的？他的工作是讓你的心臟「停止跳動」

（中央社）

台灣發展心臟外科手術初期，死亡率居高不下。直到30多年前，一群「體外循環師」抱著厚厚的英文字典苦學，和台灣心臟外科、麻醉科醫師共同精進心臟手術，挽救無數生命。

而全台有200多名體外循環師，每年奔走於上萬台手術之間，操作人工心肺機維持患者生命。他們經常爽約朋友、被迫餓肚子，卻甘之如飴，更體悟了「珍惜擁有的一切，比什麼都重要」。

博仁醫院心臟外科主任蘇上豪在他的著作《鐵與血之歌》中曾寫到，在心臟外科手術的演進中，最難的莫過於要找出方法，讓心臟暫時停止跳動，呈現靜止、柔軟的狀態，手術才能順利進行，在這段時間，必須由機器取代它的功能，源源不斷提供身體「充氧血」，維持身體正常運作。

早在19世紀，科學家們就絞盡腦汁，要利用充氧血灌注離體的器官以延續活力，1812年法國學者更嘗試將一隻兔子砍頭，利用其他兔子動脈的充氧血灌注這顆離體的頭，卻因為沒有合適的「抗擬血劑」而失敗。

科學家歷經百年嘗試，不僅找到可以阻抗血液凝固的肝素（heparin），也逐步研發出現今使用的人工心肺機及葉克膜，讓患者的心肺功能可以暫時停止，成為沒有搏動的「無血」狀態。

「體外循環師」正是負責操控機器，維持患者生命的重要角色，避免患者因體外循環引起流血不止、灌流不足造成的中風、肝腎衰竭等嚴重併發症。

隨醫療科技進步、人口老化，心臟血管手術已漸趨普及，但外人不知道的是，早在台灣心臟手術還不純熟的年代，心臟外科、麻醉科醫師和體循師不知背負多少患者的性命和壓力，一路把心臟外科帶到今天的境界。

台灣心臟外科研究發展協會成員、台安醫院心臟血管外科主任袁明琦告訴中央社記者，40年前的台灣，有的寶寶一出生就有先天性心臟發育不良，成年人也常因風濕性心臟病導致心臟衰竭或是發生心肌梗塞，一旦犯病，不是沒錢治療就是沒法治療。

早年因心臟手術死亡率居高不下，一聽到要動心臟手術，患者和家人的心情就如同面臨生離死別，心臟手術若能成功，真的是難能可貴的「意外」，醫護人員雖承受極大壓力，但也只能硬著頭皮做下去。

一場心臟手術中，掌握患者性命的醫療人員，除了主刀醫師以外，還有無名英雄「體外循環師（文後簡稱體循師）」，他們就像駕駛艙中的副駕駛，病人能夠手術成功救命，體循師功不可沒。

早年台灣根本沒有所謂的體循師，但沒有體循師操作人工心肺機，手術幾乎不可能成功，因此台大醫院、台北榮民總醫院等單位分別從放射、醫技、護理等部門找人，送到國外受訓1個多月，這群人便是台灣第一批體循師。

袁明琦說，他曾聽老一輩分享，當時不像現在幾乎人人都懂英文、可用網路即時翻譯，那批體循師可是整天抱著厚厚的英語字典，向外國專家學習各種體循知識、研究人工心肺機用法，從動物實驗開始嘗試，奠定台灣的體循基礎，傳承至今。

「體詢師」的工作到底是什麼？

究竟有哪些手術需要有體循師在旁才能進行、他們又扮演哪些角色？袁明琦說，像是常見的心肌梗塞、血管動脈剝離，甚至是寶寶的心臟手術都需要體循師共同完成。

一般來說，心臟外科手術至少要花上3、4小時，最久長達10至20小時，整個過程中體循師都得全神貫注，先將患者血液引流到體外，由人工心肺機取代心臟及肺臟，這時心臟才能在低溫下停止跳動，由醫師接手進行手術。

手術過程中，體循師要時刻注意患者身體的酸鹼度、血壓、紅血球狀況，避免血液凝固，同時掌握時間提醒醫師停下手術，往麻痺的心臟裡灌入保護液維持心臟健康，「要是哪個環節出錯，這個患者可能就回不來了」。

「體循師是我的恩師。」袁明琦說，以前他在接受心臟外科醫師培訓時，幾乎有一半的臨床知識是資深體循師教他的，體循師就像是心臟外科的第二隻手、第二雙眼，隨時緊盯患者的身體狀況，面臨緊急狀況時也會要求醫師停下手術，重新建立血液循環。

直到完成手術、準備讓心臟跳回來時，「成敗就在那一剎那」，如果病人心臟成功跳回來，醫師、體循師都會有種鬆口氣的感覺，但要是沒跳回來或發現手術沒做好，體循師就得在第一時間建立體外循環，抗壓力不可小覷。

「這些年來，台灣成就很多心臟外科醫師，但是大家都忘記體循師了。」袁明琦感嘆，以一天8小時工作時間來算，一家醫院至少要養2至3名體循師才能符合24小時待命規定，但實際上很多醫院只有一名體循師，加上半夜是心肌梗塞發病高峰，體循師不僅得隨傳隨到，一旦遇上重大手術（俗稱「大刀」）也只好無限加班。

此外，體循師雖然要具備14類國考醫事人員資格才能受訓，但受訓後也只有體外循環技術學會發給的證書，沒有其他正式證照，其身分和地位也未被醫界重視，明明救人無數，卻永遠只是一名技術人員，領著和護理人員相當的薪水。

袁明琦說，他的恩師曾在台北榮總當了35年體循師，是院內第一批體循人員，那時人力不比現在，三不五時就會被叫回醫院支援手術，每當半夜家中電話、BB Call（呼叫器）大響，全家人都會從睡夢中驚醒，他顧不得睏、安撫不了哭鬧中的孩子，只能趕緊回撥電話、飆車到醫院，搞得全家人都相當崩潰。

心酸的是，當那名體循師同期的朋友，紛紛從技術人員晉升為技師時，他卻始終是最基層的技術人員，他付出一生努力救人，專業和貢獻卻難被外界肯定，也是不為人知的辛酸面。（體循師在人力銀行上徵才條件參考）

「體循師」是如何練成的？

今年44歲的孫議德在心臟加護病房當了19年護理師，對體循師工作相當熟悉，在一次因緣際會下開始受訓，2年後投入體循師工作。一開始，他在一間地方的小醫院擔任院內唯一一名體循師，必須365天隨時待命，除非醫師放假、他才放假，但看著病人在一次次手術中恢復健康，更體認到這份工作肩負的使命感。

今年47歲的劉美杏是手術室的資深護理師，10年前因為手術室開出一名體循師的職缺，她義無反顧地栽進體循的世界。「當時所有主治醫師都叫我千萬不要去」她笑說，很多人告訴她，女生有生理期、情緒起伏比較大，體力也不如男生，要勝任體循師的工作非常辛苦，但她仍決定踏出舒適圈。

在心臟外科手術中，體循師負責將病人心臟停止跳動，以便醫師進行手術，並且以人工心肺機維持病人生命，全台每年約7000台心臟手術、2000人次使用葉克膜以及1萬多台血管類手術，都少不了體循師。

「體循師的每個動作，都攸關病人生命安全」，因此責任感絕對是體循師最必備的特質，孫議德說，畢竟心臟手術經常一開就是7、8小時，不可能下班時間到了就拍拍屁股走人，面對緊急事件時，也得犧牲和家人相處的時間，趕到醫院救人。

此外，在手術室中，體循師面對的是冷冰冰的人工心肺機，當機器突然無預警大響，體循師必須在極短時間內冷靜下來、找尋可能原因，立即穩定病人的身體狀況，不容一次差錯，抗壓性的重要程度不言而喻。

劉美杏形容，體循師就像是手術中的飛行員，裝上、脫離心肺機都是最危險的時刻，而且手術前必須先做足準備工作，根據病情擬定計畫，即便每天開一樣的刀，每個病人的狀況卻大不相同，直到手術完畢、病人心臟恢復跳動，才算是「安全降落」。

此外，台灣的體循師教育屬於「師徒制」，不像醫師有一套完整的教育系統，孫議德說，想成為體循師的醫事人員在體循技術學會接受2年基本訓練後，雖然對體循工作已有基本認識，但解決問題的能力還是得靠工作、交流，慢慢累積。

孫議德強調，面對同樣一位病人，卻因每個人看待事情的角度不同，10個體循師可能有10種解決問題的方法，就像在打電動，每個病人都是不同的關卡，破關的每一步都得步步為營。

體循師：救的人變多，朋友卻變少了

「體循師算是看天吃飯的工作」劉美杏說，每當天氣變化大或遇上流感季，需要手術、裝葉克膜的患者就會大增，經常剛下刀才踏進家門，又接到醫院打來的求救電話。

一次心臟手術平均8小時，要是體循師肚子餓、想上廁所，只有一個字「忍」，劉美杏說，患者接上心肺機後，他們必須時刻緊盯，短短30秒不注意就可能害患者丟命，為了避免想上廁所、肚子餓，她在進手術室前盡可能不吃東西也不喝水，寧可餓也不可鬆懈。

除此之外，體循師更是朋友和家人眼中的「爽約大王」，孫議德、劉美杏都有相同經驗，好幾次答應朋友一起吃飯，誰知才剛踏出醫院就接到緊急手術通知，還曾約吃麻辣火鍋，只吃了一口泡麵就被叫回醫院，兩人無奈笑稱「救的人變多，朋友卻變少了」。

「這工作辛苦歸辛苦，但每當救活一個病人，就覺得人生又往前邁進了一步」劉美杏說，有些病人到院時情況明明很差，卻能在自己手中好起來，除了獲得醫師的信任外，救人的快樂和成就感更是無價，所有的疲憊也都值得了。

相反地，她也曾花了整晚時間替病人急救，最後仍回天乏術，一走出病房看到病人的妻子和孩子抱頭痛哭，眼睜睜看著一個家庭就此被拆散，也會有深深的無力感。

整天進出手術房，看盡生離死別，讓兩人對人生有了全新體悟，更加珍惜人與人之間的緣份，雖然體循師的薪水並不多，但孫議德感嘆「生死看多了，什麼事都是小事」，珍惜現在擁有的一切，比什麼都重要。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜