巴西前總統「左派領袖」魯拉入獄，「巴西版川普」可望崛起？

（中央社）

巴西左派政治偶像魯拉遭大規模反貪調查扳倒後，今（8）日在調查當局總部牢房度過12年刑期的第一天，成為巴西首位因普通罪行遭監禁的前總統。

魯拉2017年被判處貪腐和洗錢罪名成立，獲9年6個月有期徒刑。2018年1月24日，巴西聯邦法院二審維持一審判定的罪名，並將刑期增加至12年1個月。

巴西聯邦法院5日發下逮捕令，要求魯拉在6日以前主動向警方自首，入監服刑。然而，魯拉長達2天堅決拒捕，一直到7日才主動向警方自首。

法新社報導，今天是魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）12年徒刑的第一天，標誌這位昔日全球數一數二受歡迎政治家的垮台。

巴西近代歷史上，歷任總統經常以身陷劫難告終，有些被彈劾或遭遇政變，甚至還有一人自殺。儘管如此，魯拉仍是第一位因貪腐遭定罪並入監的巴西總統。

一群反對魯拉被捕的支持者，稍早前還試圖阻止魯拉搭車離開。環球電視台播出的實況畫面顯示，在保鑣環繞下，魯拉在聖貝爾納多-杜坎普（Sao Bernardo do Campo）冶金工人工會總部大樓外頭，緩緩推開並穿越支持群眾。

鋼鐵工人工會總部大樓位於聖保羅的工業地帶郊區，魯拉就是在這裡展開勞工領袖的生涯。深夜時身穿紅衣的數千名支持者和工黨（Workers Party）黨員，揮舞著紅旗聚集在大樓外。

在踏入警車前，魯拉對支持者發表了55分鐘的演說，「我會遵守命令，而你們都將成為魯拉。」魯拉激昂地向群眾說，「我並未凌駕於法律之上。如果我不相信法律，就不會成立政黨，而是已經開始革命。」現場群眾熱情澎湃，大倡釋放魯拉，抗議警方的逮捕行動。魯拉在演說結束後，便隨警方揚長而去。

魯拉（下圖中間上方穿藍色短袖上衣者）7日走出藏身兩天的聖保羅附近冶金工人工會總部大樓，準備報到入監服刑。

Extraordinary photo of #Lula born aloft by supporters just now

by Francisco Proner/ Farpa Fotocoletivo pic.twitter.com/q8e6BJriuK — Stephanie Nolen (@snolen) April 7, 2018

魯拉的新家位於南部古里提巴市（Curitiba），是聯邦警察總部內的一間牢房，約15平方公尺大。當地是巴西檢方針對涉及國營巴西石油公司（Petrobras）龐大賄賂與回扣等貪汙展開的「洗車」（Car Wash）調查行動的大本營所在。

調查人員最初在一處洗車場偵破小型洗錢活動，「洗車」行動因此得名，而後成為全球歷來類似調查中的最大行動，許多巴西政界高層和富裕商人相繼落網，震撼拉丁美洲。

魯拉因涉嫌收受一家建設公司提供的行賄豪宅，去年遭定罪，成為「洗車」行動扳倒的最大咖政治人物。

曾於2003至2010年執政的魯拉堅稱，他是遭政治汙染司法體系的受害人，對他的迫害是為了阻撓他參與10月舉行的總統大選。儘管魯拉官司纏身，他目前在民調中的支持率仍大幅領先，但因二審定罪，根據巴西「無前科法」規定，應喪失參選資格。

這是魯拉涉及巴西石油公司貪腐案的第一件訴訟案，還有另外6件官司正進行中。針對此案，魯拉的辯護律師還可以向第四區聯邦地方法院提出最終上訴，但上訴不能免除魯拉入監服刑。

曾出任兩屆總統的魯拉昨天晚間搭乘警方直升機，抵達古里提巴牢房所在的屋頂。

直升機降落時，外頭的示威人士接連燃放煙火，鎮暴警察則施放催淚瓦斯，爆炸聲不斷，空氣中充滿煙霧。消防單位表示，共有8人輕傷，其中一人遭橡膠子彈擊中。

魯拉入獄後的巴西政壇

魯拉被逮捕後，在巴西利亞、里約熱內盧、聖保羅等城市的部分地區，長期認為他該為巴西政壇貪腐猖獗負責的人們大肆慶祝歡呼，並施放煙火。

然而，他的支持者則公開痛哭。在他們記憶裡，魯拉將千百萬人從貧困中解救出來，對選民極具親和力，現代巴西政客幾乎無人能企及。

現年72歲的魯拉於1970年代從工會運動發跡並轉入政壇，他在2002年贏得總統大選，終結了長達20年的巴西軍事獨裁政權，成為巴西歷史上第一位通過選舉取得政權左派領袖。最後他從2003年到2011年期間出任兩屆巴西總統，在他的帶領下，巴西經歷30多年來最長的經濟成長期，而他也在連任一次後，以高人氣之姿結束任期。

雖然巴西選舉法明定一名候選人若被判有罪，將禁止長達8年參選，但最高選舉法院將有權裁定魯拉是否有資格參選。一旦魯拉入監服刑，意味著巴西政壇左翼時代結束，巴西政壇將出現「空窗期」，也為這一屆的巴西總統大選產生更多可能性，許多中間派候選人的將獲得更多機會。

MDA民調公司發布最新的調查顯示，儘管魯拉貪污罪名纏身，他的支持率仍高達44%，遙遙領先有「巴西版川普」之稱的右翼議員波索納洛（Jair Bolsonaro）的26%。

民調暫居第二的波索納洛現年現年62歲，他反同志、擁護槍枝以及對中國抱有敵意的立場，與川普極為相似。由於巴西貪腐、暴力犯罪問題嚴重，波索納洛主張恢復酷刑、打擊貪腐，使他當選機率大增。

波索納洛擔任過7屆國會議員，缺乏主要政黨奧援的他希望仿效川普去年在美國大選意外崛起的態勢，力圖爭取厭惡巴西貪腐政府的一般百姓支持，希望能夠順利取得總統大位，「川普對我來說是絕佳範本。」

波索納洛也抨擊對他不友善的媒體，並利用社群媒體直接向選民傳達意見，這些做法和川普去年總統大選的表現如出一轍。

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核稿編輯：楊之瑜