步上導演的修煉之道：專訪《多桑不在家》導演齋藤工

「內衣收藏家與強姦犯不同。變態也有自己的邏輯與職業操守，趁主人不在家去偷很失禮，要在她睡著後踩著她的鼻息，並且偷得不露痕跡。」

日劇《刑事弓神》裡超級專業的內衣竊賊郷龜哲史義正辭嚴地說，並不停對著刑警神木隆之介破口大罵「バカ（馬鹿）」！這個郷龜哲史就是齋藤工，「當時導演與我決定即興演出，於是就隨著劇情順口「バカバカ」，而且次數多到沒去算。」因日劇《晝顏》躍居日劇一線男星的齋藤工，為了執導的首部長片《多桑不在家》上映而再次訪台。雖然是以導演名義出現，並穿著「導演象徵」的全黑服飾，但日本當紅藝人的身份卻更吸引眾多追星族。

「我覺得導演應該是屬於幕後的人員，所以刻意選了低調的黑白配色，低調中很花俏的打扮。從之前去參加海外電影節就開始戴著，若以導演身分出席活動還會戴帽子。」齋藤工對於導演、演員的區分頗為重視。他直言看了很多實力派演員，演技深深打動人心，以自身的角度是望塵莫及，無法達到如此境界，對身為演員的自己很沒有信心。

齋藤工在日本男星中獨數一格，雖然擁有媲美韓國歐巴的絕佳條件，但對於許多事情看得很開，並不嚮往名利或在意形象，常表示隨時可以退出演藝圈。

「雖然有夢想，但我對自己沒有過度的期待，也不會刻意放棄，所以就算將來不紅了也不會沮喪。」不同於日本人的嚴謹細密，態度總是一派輕鬆大方的齋藤工，坦誠在電視上犧牲搞笑、破壞形象才是本性。「之所以現在還能擔任演員的職業，是因為藝人的身分可以實現許多夢想，還有許多支持我、相信我、看出我的特質，認為我能將別人沒有的特色運用在角色上的導演，像是《晝顏》的導演，這個機會很珍貴。」

Photo Credit：天馬行空

若單純以性感偶像來看齋藤工確實太低估他了，既是演員、歌手、主持人、導演、編劇、影評，還是專欄作家。以演員角度來說，《頂尖神醫》、《火村英生的推理》、《命運般的戀愛》、《彬與瑛》到電影中各種奇怪角色，戲路寬廣多變，齋藤工是想有更多演出的可能性。

齋藤工印象最深是在導演阪本順治的電影《消失的山下先生》裡飾演舉止詭異的外星人，電影在郊區的團地（集合住宅）拍攝，他很喜歡那種不一樣的環境，「導演讓我把自己內心怪異部份表現出來，演到最後搞不清楚自己是外星人還是地球人，還因此獲得高崎影展最佳男配角獎，這是我第一次得演員獎。」

「性感是我的既定形象，能夠藉此讓更多人認識是種榮幸，但當演員就是要能顛覆以往、推翻舊有，若每一次新的演出能夠突破既有印象，給觀眾創造新的感覺，這就是我演戲的動力。」

身為每年看300部影片的影癡，齋藤工更直接拿起攝像機當導演，並坦言從二十幾年前就很想成為電影工作者，是為了拍電影才進演藝圈，因為「想讓別人看到自己喜歡的電影」。「從很年輕時我就已經很喜歡看電影，我相信電影裡面都隱含了一些很奇妙的東西。如果你問沒看過電影的孩子將來的願望，可能會是醫生或老師。但只要讓他們看過一次電影，大部分的孩子都會把願望變成導演或演員。這就是電影的魅力。」他執導執導過七部短片，《半分ノ世界》更曾獲得艾美獎提名。

他表示是當演員可以接觸許多不同劇組，學習運作技巧，讓拍片更順暢。「像《多桑不在家》的現場製片常做獨立影片，熟悉如何在小量資金下，找到符合電影中的少數場景拍片，只花了七天就拍完。」卻花了四、五個月跟著配樂剪接，才完成整個後製。

《多桑不在家》改編自劇作家橋本幸治的親身經歷，高橋一生、Lily Franky與松崗茉優主演。原名《blank 13》是指一個空白13年的故事。爸爸Lily Franky為了逃避賭債默默消失，13年後再次碰面卻是癌末將死的人。兩兄弟在爸爸的葬禮上，聽到悼念者各自動人訴說爸爸的故事，才拼湊出爸爸完整的真實形象，縮短父子間的距離，填補了13年的空白。

「剪接能表現出很多面向，既需兼顧喜劇的節奏、又要有感情的流動，前後方式可以有不同的呈現⋯我們看別人經常會有死角與盲點，所以不能只從單一面向去了解，尤其現在是網路社群時代，一個人在不同的人面前可能會有不同的樣貌。」

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齋藤工認為，喪禮是個很奇妙的事情，因為是人死了之後，認識的一群人聚集在一起的場合，而笑在喪禮中被視為禁忌，氣氛很奇特。他強調：也許從一個人的喪禮中才可以看出他生前的價值，或透過他身邊的親友才能了解一個人的真實面貌。父子親情不止是亞洲的親情牽絆，我認為應該是全世界都有共鳴。

剛開始被故事吸引，是因為疏離又親密的感情與自己家很像，齋藤工笑說，其實最初聽到的版本更離奇，因此計畫改編成即興短劇，也找了一些搞笑藝人演出。為了表現多面向性，他刻意使用不同的敘事手法，有著疏離淡然感，也有即興的無厘頭，因此影片的後半段與前面的清新風格形成鮮明的對比。本片的音樂製作為鼓手兼男星金子統昭，平面拍攝則是知名拍攝師紀嘉良。齋藤工指出，開場時的節奏是金子統昭給電影的一個基調，類似標點符號，之後電影的畫面與發展都順著這個基準去進行。

「正巧金子先生的老家就是禮儀業，因此配樂效果非常好，完美地讓觀眾輕易融入電影中。」

喜歡成瀨巳喜男、布列松、文溫德斯等大師的電影，齋藤工這次找了是枝裕和導演的愛將Lily Franky在片中演出，《比海還深》有鄧麗君的歌，本片主角的爸爸喜歡唱鄧麗君的《償還》，似乎有向是枝裕和致敬的意味。然而，齋藤工直言並沒有致敬任何人，反倒是從三池崇史導演學習最多，而橋本幸治的爸爸確實很喜歡鄧麗君，並非刻意的安排。

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「三池導演在拍攝現場幾乎不會指導演員表演，他認為找來的都是很厲害的人，沒必要指導。」因此齋藤工也相信演員與劇組，沒有太多說明，把東西交出去，放任他們自由發揮。齋藤工明白，其實這樣的方法很挑戰演員，演員也很討厭這種情況，因為不知道導演想要什麼，應該怎麼樣演出。

「我就只是選角、拍攝現場指導一下走位，事情就做完了，並沒有做到導演『導』的工作，因為他們都會做好完美的詮釋。也因為拋開了框架與限制，戲反而更自然的打動人心。」

日本導演拍片有不同類別，有些電影是針對國內觀眾，有些是亞洲觀眾，有些則是讓全世界的觀眾不分種族都會產生共鳴，是枝裕和是其中最具代表性的一位，能在電影裡表達出人最細微的情感，內心最核心的部份，不分種族都能碰觸到心中最柔軟、細緻的一面。這些導演讓他明白拍片不需要華麗效果，只要認真經營表現出人性真實的一面，「想做人性不用把命題做太大，先從身邊的事物開始。」

當今炙手可熱的「貝原小秘書」高橋一生是齋藤工最先認定的人選，而且「橋本幸治自認與高橋一生長得很像」（笑）。「高橋一生是個具備作家的文藝氣息的男子，他從劇本開始排演，也會在編劇過程提出意見⋯⋯片中有一場高橋一生與Lily Franky相隔13年再見面的戲，為了保有那股真實又不正常的距離感，我們沒有試演排練就直接拍，很紀錄片的方式。」

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其實齋藤工與高橋一生在合作前從沒說過話，他在片中飾演高橋的哥哥，「原本預定演出的演員在開拍前四天突然取消，只好由我填補這個空缺。」他自嘲是個不及格的演員。

葬禮那場戲很多橋段是演員的即興表演，像村上淳就突然唱起歌來，都讓他差點笑場。「高橋一生、松崗茉優都表現的很專業，只有我在旁邊竊笑，就是一個在旁邊憋笑的大叔。」他笑說，剛好表現喪禮荒謬奇特的空間，用來正當化偷笑的行為，但最後還是把自己的特寫鏡頭都剪掉。

「因為後半段想保持即興短劇風格，我找了各種不同的演員、搞笑藝人、素人、臨時演員。我覺得喪禮就是很莫名的一群人在一個地方，沒有什麼統一性，但要讓這群人在演技、身份、熟悉度都很分散的情況下集體演戲，這位帶頭者就很重要。因此很早的階段我就找了佐藤二朗，因為我們合作過很多戲，我知道將整個現場中心交給他，讓他帶領氣氛流程絕對沒有問題。」

《多桑不在家》原本是網路電影，但「在日本有好成績並不是全部」，齋藤工希望讓全世界都能看到這部電影，且他認為高橋一生這麼優秀，不應該只在日本走紅。如果能夠參加各國影展就不用花費太多資源，而且參展作品只需超過70分鐘，於是齋藤工便「拍滿、拍好」，在帶著疏離與冷靜的平視鏡頭下，讓人感受到他內心溫柔情感的潛流。

「我現在的重心就是演、導、放三件事，放映師是我最想從事的工作。」近幾年齋藤工都在發展「移動電影院」，經常在偏鄉、非洲、南美洲等地放映電影，以電影為語言，超越國界、溝通心靈，為大家帶來輕鬆、愉快的氣氛，傳遞電影魅力的奇妙與美好。他表示，希望能以創作者的身分與世界連結，這也是他長久以來的理想。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航