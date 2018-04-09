敘利亞又傳出毒氣攻擊，美國：不排除再度向敘利亞開火

敘利亞反抗軍位在首都大馬士革郊區的據點度瑪鎮（Douma），當地時間7日傳出遭到毒氣攻擊，至少49人喪生。隨後，美國總統川普嚴正表示，政府軍和支持政府軍的俄羅斯必須為此付出代價，俄羅斯則表示，毒氣攻擊是美國為了軍事干預敘利亞所捏造的藉口。聯合國安理會美東時間9日將舉行會議討論化學武器攻擊事件。

征戰超過七年的敘利亞內戰進入尾聲，敘利亞反抗軍在東古塔區（Eastern Ghouta）控制的最後據點度瑪鎮，4月6日起遭到效忠敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）的政府軍攻擊，7日，度瑪鎮遭到毒氣攻擊。

《風傳媒》報導，救援組織「白盔隊」（White Helmets）提供的影片與照片顯示，一間民宅的地下室屍體橫陳，慘不忍睹，有許多死者是兒童，且口吐白沫。據英國廣播公司（BBC）報導，古塔醫學中心（Ghouta Media Center）指控政府軍以「桶裝炸彈」投下沙林毒氣，造成75人窒息死亡、約1,000人受傷。

（中央社）但敘利亞國營媒體引述官方人士指稱，使用化武的相關報導不過是反抗軍「捏造」出來的。國營敘利亞新聞社（SANA）引述外交部消息人士指出：「動用化武的指控已經變成沒有說服力的老調重彈。每當敘利亞阿拉伯軍（Syrian Arab Army）在打擊恐怖主義戰鬥中取得進展，就會出現動用化武這種指控，做為幫度瑪鎮激進分子延長壽命的藉口。」

度瑪鎮是叛軍在大馬士革郊外東古塔區的最後據點。政府軍發動長達七週攻勢，曾是反抗勢力主要陣地的度瑪鎮已被打垮，敘國政權拿下古塔區95%的土地，當地時間8日政府軍宣布達成協議：反抗軍將釋放手中所有的俘虜，以換取他們安全撤離度瑪鎮。

（中央社）大馬士革時間8日，搭載反抗軍伊斯蘭軍（Jaish al-Islam）及其親屬的兩部巴士已經駛出度瑪鎮，將轉進敘北反抗勢力掌控的賈拉布魯斯（Jarablus），當地靠近敘利亞與土耳其邊界。

川普：俄羅斯和伊朗必須為此負責

針對毒氣攻擊一事，川普發推文說：「許多人在敘利亞愚蠢的化武攻擊中喪生，其中包括婦女和幼童。暴行發生的地區遭到封鎖，被敘利亞軍隊重重包圍，完全和外界隔離。」他表示：「普亭（Vladimir Putin）總統、俄羅斯和伊朗支持的畜牲阿塞德，必須負責，為此付出重大代價。」

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年4月8日

除了美國，歐盟，教宗都強烈譴責毒氣攻擊一事。

俄羅斯：美國不要為了干預敘利亞編造藉口

（中央社）然而，敘利亞政權的主要盟友之一俄國否認化武指控。俄羅斯當地時間8日堅稱，敘國政權沒有對叛軍在東古塔區的據點使用化武，警告美國勿「編造藉口對敘利亞展開軍事干預」。俄國外交部聲明：「拿牽強、編造的藉口對敘利亞進行軍事干預，我們必須再次提出警告，此舉絕對令人無法接受，可能導致可怕後果。在敘利亞合法政府要求之下，當地也有俄羅斯士兵。」

《中央社》報導，俄羅斯駐敘利亞衝突各方調解中心（Russian Center for Reconciliation of the Warring Sides in Syria）主任葉夫圖申科（Yuri Yevtushenko）將軍表示：「我們堅決否認毒氣的訊息。」他強調：「我們已準備好，度瑪鎮一旦擺脫好戰分子，立即派遣俄國放射、生化防護專家前往收集資料，將可確認這些指控都是捏造的。」

俄羅斯和美國分別要求，聯合國安理會召開兩次會議

《中廣新聞網》報導，在俄羅斯和美國分別要求下，聯合國安理會9日將分別召開兩次會議。儘管目前尚不清楚確切的商議主題，但俄羅斯已要求安理會的15個成員國「針對和平及安全的國際威脅」召開會議。而美國、法國、英國、瑞典、波蘭、荷蘭、科威特、祕魯、象牙海岸也隨即要求安理會集會，商討敘利亞的化武攻擊。

美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）8日發表聲明說，安理會必須齊聚一堂，要求立即讓人員進入，並支持展開一項獨立調查，對必須為此暴行負責的人究責。海利上月曾警告，一旦安理會未能就敘利亞問題展開行動，華府已準備就緒將在必要時行動，就如同去年就一項致命的化武攻擊而砲轟敘利亞空軍基地一樣。

2017年，美國曾「為了毒氣」對敘利亞開火

《紐約時報》報導，2017年4月，另一個被武裝分子控制的小鎮亦受到化武襲擊，導致超過80人死亡，聯合國調查後表示敘利亞政府要為事件負責，川普隨即向叙利亞發動襲擊。這次美國會如何反應成了國際焦點。不過，川普數日前才表示，希望落實「美國優先」政策，盡快從叙利亞撤軍，把責任轉交給其他阿拉伯國家。被問到美國會否再度向叙利亞開火，白宮安全顧問波瑟特（Thomas Bossert）表示，不排除任何可能性。

（中央社）敘利亞官方媒體指出，9日清晨，位於敘利亞中部一座主要航空基地遭飛彈攻擊，造成數人死傷，他們懷疑攻擊是美國所為。但美國官員表示，美軍未發動空襲，五角大廈發言人表示：「目前，美國國防部沒有在敘利亞發動空襲，我們持續密切關注情勢，要讓使用化武的人負起責任。」

《地球圖輯隊》報導，敘利亞內戰起自2011年3月，當時敘利亞傳出有年輕人在學校牆上塗鴉革命的語句而遭逮捕並虐打，引起支持民主的民眾憤怒、集結抗議，卻遭維安人員開槍釀成死傷，更加激化民眾的抗議情緒，示威的規模於事越來越大。2011年7月，數十萬民眾紛紛上街加入抗議，這時候也開始有反政府民眾拿起武器自衛，他們最後也反守為攻地驅逐當地維安部隊。

隨著民眾抗議規模越來越大，示威活動開始轉成了官民對峙的內戰，反政府軍集結起來，希望把政府軍趕走並拿下城市鄉鎮的控制權。2012年時，反政府軍的勢力一度延燒進首都大馬士革（Damascus）以及第二大城阿勒坡（Aleppo）。

之後，這場內戰已經不是反政府和政府之間的戰役，因為從內戰爆發開始，就漸漸擴大成分裂分子的意識形態，敘利亞佔大多數的遜尼派群起對抗總統阿薩德所屬的什葉派分支阿拉維派（Alawite），此外，鄰國以及世界各國的勢力也隨著戰爭演進被吸納進來。

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核稿編輯：羊正鈺