男性開腿只是缺乏公德心？解析背後的性別壓迫邏輯

去年，西班牙女權團體Microrrelatos Feministas在網上發起請願連署；正有如給年長者和懷孕者與障礙者讓座一樣，去關注那個主要由男性所為，在公共空間「過度地」岔開雙腿佔到別人的位置，也就是所謂的「男性開腿」（manspreading），或譯作「大爺式佔位」，這樣的問題應該被解決。

馬德里的公共交通官員為了改善現狀，公開地呼籲乘客不要在大眾交通工具上做出開腿佔位的動作，接著紐約、西雅圖、東京與澳洲也紛紛跟進，逐步變成一向新興的全球性別平權運動，並成為媒體與網路上熱議的話題。

指出男性開腿是仇男嗎？許多人及節目開始嘲笑女性主義者，認為這是在小題大作，甚至部分「男權人士」（men's rights activist, MRA）與自稱為「平權主義者」（equalist）的人發表聲明，表示指出男性開腿是一種「仇男文化」，主張男性的骨盆構造及生殖器與女性不同，需要使用更多的空間來感到舒適。

說到這裡，有人將男性開腿與女性主義主張的公共哺乳、肥胖平權與增設女廁相比擬，從「必要」與「正義」兩點來看，男性開腿絲毫不符合其中任何一個價值，男性並沒有任何一定要開腿佔位的需求，更與社會正義背道而馳。並沒有任何性別的生理構造誇張到需要大開雙腿佔好幾人的位子，如果有這種情形很反而可能是「身體病變」問題，包含生殖器過度腫大、骨盆腔變形等狀況，這些情況應該是需要被處理的特例，請容許我排除在這篇文章的討論之外。

Photo Credit: 吳馨恩

這樣的說法正犯了幾個錯誤，它是「男性特權」（male privilege）與「順性別特權」（cis privilege）的體現，將部分順性別男性獨有的經驗「本質化」，陷入了自然／文化的二元對立思考模式，將男性開腿單一歸因為生理因素，而忽略掉它的社會文化因素。在父權社會中，人們認為男性應該盡可能展現陽剛特質，包含侵略性、冒險與壓抑情緒（尤其是脆弱與悲傷，除了憤怒）等，這些促成施以暴力、不重視他人感受與意見的特質，性別研究學者稱之為「有害的男子氣概」（toxic masculinity）。

在這樣的社會文化影響下，當男性做出「開腿」這個動作，是被認為具有男子氣概、男性魅力的行為，即使沒有教科書或律法去鼓勵男性開腿，這樣的環境在一定程度上，就是潛移默化地在鼓勵男性進行開腿佔位的行為。相反地，如果女性做出「開腿」這個動作，是被認為隨便、淫蕩與不檢點的，必須承受「蕩婦羞辱」（slut shaming）的壓力，甚至遭受性暴力也是「自找」的，所以幾乎所有女性自幼都在面臨雙腿併攏的身體規訓，開腿行為與性別歧視密不可分。

因此，之所以稱作男性開腿，並不是為了汙名化男性，而是為了指出這個社會現象性別化的物質現實，它主要由男性所為、是個男性化的行為、背後有整個父權社會的支持，凸顯出這是一個性別平權議題，而非單純的「公德心」問題而已。即使是經常與男性開腿相提並論的「女性背包式佔位」（she-bagging），人們也更容易上前去指正、要求讓出座位，甚至女性本身就經常會主動讓出座位，因為女性更被父權社會要求必須重視他人需求與感受。

男性開腿與強暴文化的關聯當然，如果沒有侵犯到他人權利，為了舒適開腿並無大礙，在座位的範圍內開個四十五度，不要開到九十度去佔了位子，或是要在自己的私人空間裡，以及四下無人的荒郊野外，愛怎麼開腿就怎麼開腿，就連要劈腿、躺成大字也都行，很多女性也會這麼做。

但是，當我們的社會縱容男性用自己的身體，在明知道會侵犯他人權利（如空間權、自由權、身體權）的情況下，為了滿足自身的生理或心理上「非必要」的需求，依然故我地用以展現自己的陽剛特質，這樣的思維模式就跟性暴力如出一轍。性暴力就是男性為了滿足自身淫樂，將他人身體自主權不屑一顧的行為。

Photo Credit: Diario de Madrid @ CC BY 4.0 2017年馬德里捷運的宣導標誌

這麼說意思不是開腿佔位的男性就會去強暴別人，也不是只要有男性一開腿佔位世界上某處就會有人被強暴，更不是說男性開腿跟強暴是同等程度的暴力行為，這些都不是女性主義者指出男性開腿與性暴力關聯時所想表達的，整件事情並沒有如此去脈絡化與過度簡化。

性暴力不是突然發生的，它不是意外也不是自然災難，是一種涉及性別因素的暴力侵犯行為，性暴力是有整個社會環境背景影響造成的，任何犯下性暴力的人都跟社會問題脫不了關係，包含性教育、性別教育及人權教育等教育資源匱乏，尤其是對「合意」（consent）認識的不足，以及社會普遍認為受害者自找的「譴責被害人」（victim blaming）問題，而這樣的社會結構就稱作「強暴文化」（rape culture）。

這也是為什麼女性主義者，並不會鼓勵女性做出開腿佔位的行為，就像要改變男性騷擾女性的問題，並不會鼓勵女性騷擾男性一樣，希冀用這種方式來達成性別平等、打破性別刻板印象，我們應該解決的是總體的強暴文化問題，而不是鼓勵女性一起鞏固現有的性別壓迫環境。

男性開腿影響的不只是女性更何況，男性開腿影響的不只是單一性別，幾乎所有人都被這樣的行為所困擾，尤其是那些更需要座位的親子家庭、懷孕者、年長者、傷病者與障礙者等。正有如社會女性主義及生態女性主義的論述，強暴文化根植於所謂的「父權私有制」之上，是一種以男性主導壟斷資源的社會結構，壓迫的不單單只是女性，而是世界上所有的弱勢族群，也包含兒少、多元性別、少數族裔、身心障礙、無產階級與動物等。

先從社會女性主義的視角分析，開腿佔位背後的價值觀跟貧富差距息息相關，也就是人可以佔據本不屬於自己的過多資源，只因為先來後到、生理優勢等原因，造成社會資源分配的不公與不均。然而這樣的行為多為男性所為，因為父權資本主義社會鼓勵男性參與掠奪、侵占與壟斷等壓榨行為，性別不平等與貧富差距都屬於這個社會不正義的一環。

若從生態女性主義的視角分析，男性開腿象徵的不只是一種人類社會問題，而是全球生態環境的議題，因為「男性中心主義」（androcentrism）與「人類中心主義」（anthropocentrism）兩種意識形態有著可以觀察出來的正相關。男性開腿背後所代表的是以男性自身利益犧牲整體環境的利益，這有如人類長期以來為了自身利益，對地球生態系環境所做的毀滅性破壞如出一轍。

這些不是說只要縱容男性開腿就會造成性暴力、貧富差距與環境破壞，而是說這樣的社會價值觀更利於這些問題發生，「蝴蝶效應」（butterfly effect）與「滑坡謬誤」（slippery slope）之間最大的差別是那個「也許」。提出蝴蝶效應的學者從未表示「蝴蝶振翅就會有龍捲風」，女性主義者也不認為任何男性霸權都會直接導致性暴力、貧富差距與環境破壞發生，而是男性霸權的社會價值觀「更容易」有性暴力、貧富差距與環境破壞發生。

如果我們真的有心改變社會，致力於終止性暴力、貧富差距與環境破壞，可以從更加日常生活的地方做起，不僅是約束自己，同時也教育人們，尤其是男性，多發揮同理心與社會關懷，在公共空間盡可能不要張開雙腿侵犯到別人乘坐的權利。

本文經吳馨恩授權轉載，原文發表於此

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