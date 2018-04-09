台鐵員工「加班越多領越少」，資方：「說好」要輪班的無法照勞基法

台鐵產業工會（台鐵產工）今（9）日在台北車站抗議，指控台鐵局「加班費」跟「扣假方式」不合理，加班費方面，員工居然「加班越多領越少」，而扣假方式，請一個夜班的假居然被扣兩天假。台鐵局則回應，「扣假方式」將送銓敘部討論，而加班費之所以會有爭議，是因為他們將人員分成「常態性」跟「非常態性」輪班，前者早入公司前就已經「說好」必須輪班，加班費當然無法比照勞基法。

員工「加班越多領越少」，產工怒批台鐵要員工「做功德」

台鐵產工今日在台北車站前抗議，台鐵產工指出，由於台鐵「三班制」人力不足，日前台鐵局片面發函公告，要求常日班人員（一次上班8小時）替補三班制（一次工作12小時）。但產業工會表示，常日班人員如果在兩周內替補三個班次，一天可以領3小時加班費，但是，如果在兩周內替補四個班次以上，就會被台鐵局認為是「常態性」三班制，一天只能領1.2小時加班費，形成「加班越多領越少」的狀況。

台鐵產工指控，這是台鐵局為了節省加班費，要求台鐵員工「做功德」的政策，而且無論替補幾個班次，實際加班費都是4小時，加班費沒有給足，已明顯違反《勞基法》第24條、32條有關延長工時與工資的規定。

台鐵產工：夜班橫跨午夜0點，請假就被扣兩天

此外，台鐵產工也表示，台鐵的「日、夜、休」三班制，請日班只扣一天假，但請夜班時，卻因為橫跨午夜0點，被扣兩天假。這樣的荒謬政策，已遭台北市政府勞動局、基隆市政府認定溢扣違法並進行裁罰。

台鐵產工表示，台鐵局對此曾表示，未來將與其他工會協商後，「改良」成請假一天扣1.5天假或扣10小時的方案，但台鐵產工強調，「這是不合理的，請假一天，就是應該只計算8小時，多出來的扣假時數都是在剝削台鐵人。」

根據《公務人員請假規則》，公務人員請假額度雖然優於《勞基法》，但每種假別都還是有天數限制，若台鐵局多扣，將影響台鐵員工權益。

全台只有三個縣市肯勞檢，其中兩個還「事先通知」

此外，台鐵產工也表示，已送出全台勞檢申請，但許多地方政府都還未執行，已執行的三個單位之中，還有兩個是先通知鐵路局車站，表示擇日再勞檢。

台鐵產業工會理事長王傑曾投書《Yahoo論壇》表示，目前勞檢過的縣市總共有嘉義市、新北市、宜蘭縣這三個縣市，其中只有宜蘭縣沒有「事先通知」。而陪同勞檢的另一個工會「企業工會」都是說合法，認為替班沒有任何加班費少給的問題，甚至用什麼「常態」與「非常態」的謬論來誤導勞檢員。

台鐵產工今日提出三項訴求：

台鐵局不得溢扣請假時數，請假一天只應計算8小時。 加班四小時，須以四小時核實計算加班費，不應只給1.2小時加班費。 勞動部長許銘春帶隊勞檢，並對於現行制度適法性提出說明。

台鐵局：加班越多領越少，是因為招考員工時都已經「講好」

《中廣新聞網》報導，台鐵局運務處處長張錦松回應則表示，由於台鐵人員兼具公務員與勞工身分，因此請假是擇優採《公務人員法》，工時及加班費則是依據《勞基法》，這是雙方在認定上不同所產生的爭議。

針對加班費「加班越多錢越少」的部分，張錦松表示，那是因為他們將輪值人員分成「常態性」輪三班制跟「非常態性」輪調來看。張錦松強調，台鐵是交通服務業，每逢假期及周休二日就是旅客最多的時間，因此招考員工之初，就已在簡章言明，這是輪班制的工作，大家都需要按班表去輪班及輪休。

因此「非常態性」地偶爾替班，台鐵局一定依勞基法給予加班費（台鐵產工所說的，兩週內輪三次班，每次拿3小時加班費），但替班頻率已達「常態性」三班制時（產業工會所說的兩週內輪四次班），加班費自然無法比照「非常態性」的方式來計算。

而關於扣假爭議，張錦松表示：「我們台鐵的員工是適用《公務人員請假規則》，有一些假別它是以半天計的，比如說婚假、喪假、特休假；那有一些假別：事假、病假，這個是以小時計的，那員工訴求是以小時來核計這個部分，那目前銓敘部有針對這個方向在做一些草案，也徵詢各單位的意見，目前正在進行中。」

《聯合報》報導，台鐵企業工會理事長張文正表示，加班費問題，若常日班員工覺得替班頻率過高，當然有權要求拒絕，因為這代表人力要重新檢討。

《風傳媒》報導，但台鐵產工會員曹嘉君今日在記者會上表示，目前台鐵不願與產業工會協商，也還未跟企業工會達成協定。

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核稿編輯：羊正鈺