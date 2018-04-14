地獄朝鮮「全拋世代」（一）：擔心被車撞死，不如小心是否又想自殺

「厭世，是一種自嘲。」—吳承紘，《厭世代－低薪、貧窮與看不見的未來》

一日午後，與寫作《厭世代：低薪、貧窮與看不見的未來》作者吳承紘大哥，剛拍完Openbook閱讀誌專訪宣傳照，我倆順著女神編輯的安排，來到台北市區某間咖啡廳，繼續接受同是對孤獨議題感到興趣，《深愛食堂》作家兼訪談記者陳默安的文字採訪。

我們四人各自點了咖啡後，來到二樓找尋著位子。

午後的台北，窗外的天氣有點悶，沒有絲微涼風，就像台韓兩國年輕世代的心情與處境一般—悶，卻找不到出口。

「吳大哥，最近『厭世代』這個詞可真紅啊！連我自己上課，都會有意無意地跟學生提到這個詞！厭世啊！」找到位子，一屁股坐下來的我，熱情地跟吳大哥打著招呼。

關鍵專題 ►厭世代：低薪、貧窮與看不見的未來

「這也沒辦法，哈！現今台灣年輕人面臨到低薪、貧窮與看不見的未來等困境，不厭世也不行啊，就像你說的厭世啊！」吳大哥在我右手旁坐下，職業習慣般，隨手從後背包內，拿出蘋果Mac筆記型電腦與鋼筆，回了我一句。

初聽見「厭世」一詞，感覺似乎與我自己所關心的「地獄朝鮮」（헬조선）有所連結。我想這也就是為何，女神編輯刻意要安排這場訪談吧？看看韓國，想想台灣。眾所皆知，韓國當地自殺率「可觀」，只要隨便上網Google一番，都可以看到「自殺共和國」、「經濟合作與發展組織（OECD）國家中自殺率連續十幾冠王」等標籤，貼在韓國此國家身上—根據OECD 2015年的資料，韓國自殺率在OECD 35個會員國居第一名，且創下自殺率連續蟬聯13冠王（2003-2015年）最高紀錄，目前仍有望連任中。

數據指出，韓國當地每十萬人口將近會有25.8名輕生，比OECD會員國平均的12.1名多上兩倍，此「輝煌」數字一直是OECD會員國之最，甚至社會福利水準比韓國低的墨西哥，每年十萬名人口也才僅有4.8人自殺，一較之下，韓國當地自殺風氣令人不寒而慄。

甚者，來到2016年，當地政府機關統計廳也指出，韓國當年度約有13,092人死於自殺，換算下來，平均每40分鐘就有一人尋短，每天有將近36位國民走上不歸路，相較起人們因發生交通事故所導致的死亡還要高，此社會所產生自殺現象，不讓人吃驚與擔心嗎？換句話說，生活在韓國，與其擔心會被車撞死，還不如擔心今天的我，是否會想尋短自殺。

然而，更值得我們注意的是，自殺身亡死者的年齡層，以10到30多歲的青少年、青壯年族群為大宗，而曾經有過嘗試自殺但未遂的人數，是「自殺已成」的10到40倍，青少年族群這些「潛在試圖自殺者」，更是高達50至150倍之數據，自殺問題日趨嚴重。

韓國不僅僅自殺率高，也是OECD自殺率唯一「持續成長」的國家，從2000年開始至2012年的12年期間，自殺率數據整整增加了106％，因此不僅是台灣人，甚至其他國家人民對於「韓國是個自殺率極高的國家」此印象，似乎也無懸念，更無須置喙了。

然而，吳大哥針對台灣年輕世代所做的「厭世代」專題，甚至進一步提出「厭世」流行語，是否意涵著台灣年輕人自殺率也要跟韓國相拼呢？

平心而論，目前台灣本地盛行韓流，隨時隨地可以聽到韓國歌曲、吃到韓國料理，於台北街頭亦或著名觀光景點，也都可以輕易地看到，打扮光鮮亮麗的韓國觀光客歐巴歐膩—什麼都在學韓國，難道自殺也要學嗎？

好險，並沒有！

根據台北市政府自殺防治中心資料指出，自殺在2010年退出台灣國人十大死因之列，相較於韓國當地，自殺仍是位居全體國民第五大死因，比交通事故致死率還高，台灣情況則好上許多。

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具體而言，2016年台灣共有3,765人死於自殺，相較於人口數多上台灣一倍的韓國，指數仍可說偏低；若在集中於台北大都會內，2016年台北巿則有308人死於自殺，換算成比率，每10萬人口中有11.4位自殺死亡，相較於韓國首爾，首爾則是呈現出雙倍偏高的23.0位。但「值得」慶幸的是，台北市是六都內自殺死亡率最低的縣市，首爾也是這般，比起當地忠北（32.8）、江原（32.2）、忠南（32.1）、釜山（27.2）、仁川（26.5）、大邱（24.2）、大田（24.8）、濟州（24.0）等地區都市，也是自殺指數最低的城市。

「但慶德，你可別誤會，這裡『厭世』的意思，可不是像我們傳統認知一般，悲觀的久病厭世，或者是人活不下去想要尋短之意，而是現在台灣年輕人自嘲的方式之一！」吳大哥解釋著他對台灣年輕世代精準觀察，所提出來的厭世一詞，「當然，會造成厭世的原因很多，首先就是經濟了，我隨便舉個例子，你就知道台灣年輕世代有多麼厭世了！我們台灣不是都是在說22K嗎？彷彿這樣的22k就跟現今台灣年輕人劃上等號，此制度原本是政府為了因應2008年金融海嘯衝擊所做出來的政策，而在2009年，教育部推出了《大專畢業生至企業職場實習方案》定案，即我們現在常說的『22K方案』，此方案雖然立意良善，卻同時像是政府官方認證的企業給薪標準，在年輕人起薪上，硬是蓋上一層天花板，讓停滯多年的薪資成長，更是雪上加霜。」

22K，台幣2.2萬，如果用韓國當地匯率來換算，也才77萬韓圜左右，比起韓國88萬韓圜世代（88만원세대，折合新台幣約2.5萬）還慘。

韓版22k—由2007年由朴權日（音譯，박권일）寫作出同名的《88萬元世代》廣為流行，此書指出韓國年輕人領著低薪生活之現況—成年19歲的韓國年輕人，在職場上擔任非正職員工（即約聘制）人員，平均月薪約為119萬元韓幣（折合新台幣約3.4萬元），其中這些非正職員工，卻有高達74％以上的人，月薪僅有88萬元韓幣，且集中在20-30歲年輕人人口之中。

而之所以導致誕生韓國88萬元世代產生的主因，其中有很大的一項，即是「約聘制度」—韓國當地約在2007年開始實施約聘制度，當時公司行號依循此制度，約聘的員工約佔整體勞工數的36％；等來到2014年，雖降低來到32％，但此法規實施了七年，約聘人員卻僅減少了4％，可說成效有限。然而，更令人擔心的是，原來在2007年以約聘形式雇用的員工，在實習工作完一年後，轉成正職員工的比例大約是10％，但在此法實施之後，比例折半又折半降到3-5％。

約聘制度成了這些韓國88萬世代想進一步轉正職的最大絆腳石。

同時，對於韓國年輕人而言，約聘制和正職員工的差別，不僅僅是薪資和僱傭期限有無保障而已，更是牽涉到「福利問題」。大部份的韓國正職勞工，於職場上有將近97％的人加入國民年金，與98.9％的人加入健康保險福利設施，但約聘工自己要養活自己就已經有困難了，怎麼會有閒錢入保？亦或公司為了節省資金，會幫他們投保呢？

因此，這些約聘勞工「能」、「肯」加入保險的比例相當的低，只有三成左右—32.9％的人加入國民年金，38.3％的人加入健康保險行列。這樣換算下來，相當於三分之二的約聘勞工，無法享受到最基本的社會福利。

「這就如同慶德之前觀察到，韓國年輕人88萬時代一般！不是嗎？」坐在我們面前的陳默安，打開手機錄音App，放在我們桌前，同時拿出了紙筆，回應我們。「可是，我好奇的是，如果說台灣年輕人是厭世代，韓國是88萬元世代，亦或慶德曾經說過的『全拋世代』（亦或『N拋世代』），那麼我們又該如何看待兩國年輕人的差異呢？甚至，如同吳大哥書中提到的，台灣是個習慣譴責受害者而非加害者的社會，再加上台灣有過一段『台灣錢淹腳目』的輝煌經濟時代，年長者往往就習慣以過去經驗，來批判當代這些年輕人，因此當出現青年低薪現象時，第一個被檢討的對象，往往是這些年輕人本身，而不是隱藏在背後的『加害者』與體制。隨便舉個例子來說，就像吳大哥書中提到的，這些領著低薪的年輕人，往往被長者教訓，就是因為不夠傑出、不努力，只會抱怨不求上進，所以才領22K，更不值得社會同情，不是嗎？說到這，韓國就沒有這樣的情況嗎？」

看起來年紀輕輕的陳默安，應該也是身為「厭世代」一族，對於自身的處境也有所徘徊，才丟出此問題—厭世代，除了是社會普遍低薪問題外，同時也寓含著世代差異，長者如何理解現今年輕人的難題，這樣的現象不僅存在於台灣，也存在於韓國。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航