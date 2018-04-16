比特幣富豪誕生地！走進「加密城堡」，一窺暴富青年的真實人生

文：高敬原｜數位時代

在比特幣社群中，5月22日被稱為「比特幣Pizza日（Bitcoin Pizza Day）」，在2015年5月22日，一位叫Laszlo Hanyecz的工程師花了一萬個比特幣購買兩片Pizza，這筆交易普遍被認為是比特幣在現實世界中的第一筆交易，當時一個比特幣價值才0.003美分，如果以現在的價格換算，這名工程師當初吞下肚的那兩片Pizza價值大約是兩億美金。

在加密貨幣社群中不乏開發者、自由主義者、科技高手，他們大多相信加密貨幣將會分散權力與財富，並改變未來世界的秩序。2017年比特幣大漲20倍，因此造就了許多億萬富翁，根據統計，全球大約40%的比特幣控制在僅約1千人手中，且大約94%的比特幣持有者都是男性，而這些持有大量比特幣對市場行情有巨大影響力的人，被統稱為「白鯨（whales）」。

除非這些「白鯨」一夕之間失去財富，否則這場遊戲中，肯定只會有少數的贏家。

舊金山這棟房子，住著比特幣信仰者

過去虛擬貨幣普遍被認為是黑市中買賣毒品的交易工具，來自加州的區塊鏈投資家詹姆斯·斯佩迪亞奇（James Spediacci），2014年在Facebook的一則動態上寫下：「大家現在都應該去購買以太幣。」，這則動態在當時只得到一個讚，他跟他的雙胞胎弟弟在以太幣價格30美分的時候就買入，現在一起經營虛擬貨幣交易平台，而很早就預見虛擬貨幣未來發展的，可不只有斯佩迪亞奇兄弟檔。

舊金山有一棟距離矽谷不遠，樓高三層的房子，大家都稱這棟房子「加密城堡(Crypto Castle)」，房東是25歲從事區塊鏈相關技術工作的加德納（Jeremy Gardner） ，2015年他租下這棟房子分租，房子一共可以容納八名房客，而他們大多都是20多歲的科技人，不少人當初是因為找不到住的地方才搬進來，「 有超過60位房客因為曾住在這裡，而成為富豪。 」

加德納是一位相當年輕的投資者，在比特幣價格200美元時開始買進，「 我不認為你可以待在這間屋子裡兩個小時，卻沒有成為比特幣的信仰者。 」之所以能自信滿滿的這麼說，也不全然沒道理。

房客之一的福特（Vivian Ford）是無人車新創Comma的副總裁，她今年26歲，搬進加密城堡的第一周就受其他房客影響開始購買比特幣，「這是我有史以來做過最好的投資。」福特說她現在已經成為朋友們的投資顧問，許多人都認為她對於虛擬貨幣有獨到的見解。

比特幣價格飆漲，完全超乎預期

現在的加德納（Jeremy Gardner）是區塊鏈市場預測工具Augur的共同創辦人，「任何事都可以進行ICO。」加德納就曾經幫自己的公司Augur 進行了一次ICO還推出了Augur代幣（token），Augur代幣賣得很快，巔峰時期一度讓Augur的估值一度超過了10億美元。

後來加德納還創辦了一家專門介紹區塊鏈科技的媒體《Distributed》，並在去年參與專門投資區塊鏈的基金「Ausum Ventures」，且成功募得7500萬美元資金。加德納認為，會跳進來投資虛擬貨幣的，有20%是為了改變世界的理想、60%為了接觸區塊鏈技術，但幾乎所有的人都有一個目的，為了錢、為了想發財。

2017年12月，比特幣價格一路暴漲逼近兩萬美元大關，加德納自己也感到很驚訝，「這一切都感覺太不真實，我已經做好加密貨幣價值會縮減90%的準備，我想這樣我會感覺更好一些，現在這一切太瘋狂了。」加德納身邊有許多好友也因為虛擬貨幣致富，有一位跟他非常要好的朋友因為要逃稅搬去加勒比海上的波多黎各，「但是對於我來說，現在談退出還太早。」

神秘、低調，青年們的致富人生

就在加密城堡的附近，還有一座叫「Crypto CrackHouse」的建築，同樣住著投資虛擬貨幣的青年，房子內部的走廊還有名字，不僅有「比特幣大道（Bitcoin Boulevard）」還有「以太坊巷（Ethereum Alley）」。

在舊金山負責營運以太坊社群「Ethereum Meetup」的格蘭特．悍馬（Grant Hummer）就住在Crypto CrackHouse中，「每次價格波動對我的腦神經都是挑戰，我現在根本不在乎、完全麻木了，我想現在就算一天損失一百萬美金我應該都撐得住。」

在以太坊社群中，買藍寶堅尼（Lamborghinis）是許多人花錢的消遣，格蘭特．悍馬周末閒暇之餘會租一輛藍寶堅尼出門兜兜風，此外其他時候，他就跟一般普通人沒太大不同。

幣圈裡有一個叫「HODL」的準則，意思和發音就和Hold一樣，意味即使比特幣大跌、感到懷疑與害怕時仍要表現的泰然自若，不炒短線、堅持長線投資比特幣，如果過度炫富、招搖，就是不相信自己正在參與的這場加密貨幣革命。

Hummer的房間只有一張床、一個懶骨頭、一台電視，房間擺設相當儉樸。「就算所有人都感到害怕和懷疑，你也必須冷靜。」Hummer平靜地說，這或許也解釋了為什麼賺到了大錢，卻仍舊住在公寓中，「我現在跟外面一般人相處時會感到很無聊，因為大家所思考的問題都在不同層面上；有時候我也會想，萬一哪天我們遇到炸彈攻擊，那人類文明是不是會倒退好幾年。」Hummer一席玩笑話，也顯示他對虛擬貨幣能翻轉未來世界堅信不移。

「Crypto CrackHouse」還住著一位26歲的James Fickel，他跟著他養的俄羅斯藍貓一起住在公寓中，他從以太幣價格只有80美分的時候就開始投資，這些年來已經賺進好幾億美元，「整個世界都在重組，這是有史以來第一次，我們有權利、有能力來決定世界秩序，這是網路的覺醒，這個武器就是區塊鏈。」

這些虛擬貨幣信徒對於未來都有著類似的想像，但共同點是他們大多非常神秘，因為虛擬貨幣無法存入一般銀行，只要一個不小心，就可能落得一無所有的下場，甚至連父母都不知道他們究竟賺了多少錢，這或許也正是這群爆富青年最真實的生活寫照。

責任編輯：楊子槿

核稿編輯：楊之瑜

活動訊息

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名稱：2018未來商務展

時間：2018/4/26-4/28

地點：花博爭艷館

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