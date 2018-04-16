吃大餐或被吃？3大策略掌握AI淘金術

文：王志仁

近三年來，關於AI的報導和討論愈來愈熱。在剛結束的2017年，全球主要媒體幾乎全做過AI專題，密集到如在這個題目不發聲就不是主流媒體；甚至把AI兩個英文縮寫直接放上封面，或者口語表達時直接說，就像IC、PC和WWW這些常用縮寫，在世界多種語言裡都可直接使用而不用翻譯。AI也如前面三個縮寫所各自代表的積體電路（1950年代末萌芽）、個人電腦（1970年代中開始）和網際網路（1990年代中進入商業用途），在每20年一波的科技新浪朝中，被寄望為這一波的領頭者。

目前擔心AI過熱、將進入第三次產業景氣衰退的意見正在增加，但AI的發展已不可逆轉，一如前面三個產業，也各自經歷多次景氣周期而持續成長。對經營者、投資者和工作者來說，從前面三個產業的歷史得到的三項共同策略，可能是接近回應當下AI變化的參考。

策略1 穿越死亡之谷：歸零重新開始

英特爾前董事長安迪．葛洛夫（Andy Grove）曾說，哪一個國家掌握最先進的科技，就能享有那個時代最高的生活水準。這句話同樣適用於企業。

科技進步的目的是提升生產力，也就是「花更少時間做更多事」，但新科技大幅提升生產力的背後邏輯，來自它並非延續舊科技，而是顛覆舊科技，導致舊科技的領先者很難保持優勢，因為新科技往往不在原有的雷達螢幕上。

葛洛夫以「死亡之谷」（Valley of Death）來形容這個現象：當你辛苦打敗眾多競爭對手爬上一個新產業的山頭，並無法久待，技術變革很快會帶來新的山頭。從這個山頭望過去，可以清楚看到，但是從這個山頭要走到下一個山頭，卻是危機四伏。你得下山走到山谷，再從谷底往山爬，而這一路可能是荊棘滿布、有急流橫在前面、或者猛獸隱藏其中，但你只能勇往直前，因為下山穿越谷底是爬上另一個山頂的必經之路。

AI是網際網路產業之后的新的山頭，它讓國家和國家之間、企業和企業之間的科技較量，有了新的競賽項目。也因此，各國都競相提出自己的AI白皮書和發展計畫，列為國家重點項目。目前美國在AI的基礎研究和應用上遙遙領先，英國緊追其後（設計出AlphaGo打敗世界圍棋冠軍的DeepMind就是英國公司），日本則是在機器人相關研究領先，包含工業用和家用機器人。中國則在特定領域有後來居上之勢，在和機器學習有關的深度學習（Deep Learning）方面，中國所發表和被引用的論文總數，已在2015年追上並超過美國。即使像阿拉伯聯合大公國、新加坡和香港等原本不以科技創新見長的經濟體，也都提出自己的AI政策，避免因缺席而被淘汰。

在企業方面，Google、Facebook和亞馬遜等原本在網際網路時代最有影響力的公司，如今也是投資AI最積極的公司，以捍衛原本的領先地位，一如積體電路巨人德州儀器在進入個人電腦時代後也成立自己的PC事業部，以及PC時代的微軟在進入網路時代後也發展自己的瀏覽器Internet Explorer、即時通訊軟體MSN和收購Hotmail郵件。

photo credit : 數位時代／陳美如

策略2 口袋指揮腦袋：創新來自邊陲

2017年10月，阿拉伯聯合大公國連續兩個動作讓人驚嘆。首先，它宣布成立全世界第一個人工智慧部，並任命了一位年僅28歲的部長。其次，它率全球之先頒發公民身分給一個具備人工智慧的機器人索菲亞（Sophia）。

同年12月，深圳推出全世界第一個無人駕駛公車上路。雖然只有一條路線上的兩台公車先試行，而且只行經三站，但已是創舉。

為何是阿拉伯聯合大公國和深圳，而不是以色列、矽谷或紐約這些以創新聞名的地方？答案是前兩者沒有累積的包袱，能夠承受的風險更高，對他們而言，最大的風險不是法規和倫理議題，而是落在別人後面。科學研究的目的是探索未知，最大風險是停滯不前沒有新發現，但當它轉成技術成果商業化時，最大風險不是技術本身，而是找到合適的商業模式。

Google在1999年推出的PageRank演算法，以關鍵字出現的網頁被查詢次數做加權計算，改變先前以關鍵字出現在頁面頻率做為查詢結果排序依據，大幅提高查詢的準確度。但這並未解決Google的商業模式問題，它一度還想賣給雅虎以求生存，後來是參考Overture（原本叫Goto）這家網路廣告公司販賣關鍵字廣告的模式，推出Google自己的AdWords和AdSense，才有今日7千4百億美元市值霸業。

創新的風險極高，因為要破壞現有規則和秩序，找到新的價值點並對應新的商業模式。但又怎麼樣？即使失敗也學到經驗，有機會就再來一次，反正原本就是從零開始。大公司有自己的軌道和慣性，不可能從頭來過，承擔風險的能力遠不及新創公司。這也是為何新公司永遠有機會，大公司很難保持領先的原因，關鍵不在規模大小，而是承受風險盡力試錯的能力。

Google在2015年將公司分拆，核心的搜尋引擎業務獨立為Alphabet公司，收購進來的Android和DeepMind公司，則是保持獨立運作，而不是併入集團中，至於大力發展的自動駕駛技術，也是以獨立公司運作。這些做法是讓創新能夠在自由的環境中產生，避免受到大公司慣性的制約。

那些技術會取得商業成功，決定權不在技術人員，而在消費者。消費者用他們的口袋，決定技術人員的腦袋該往哪裡想。

AI正在吃掉軟體，未來將會存在於軟體的每一個部分。

——黃仁勳

策略3 吃大餐或被吃：好運青睞勇者

一如前幾波的新科技，AI除了衝擊市場，也將劇烈衝擊職場。這也是目前對AI取代工作的擔憂。

英國BBC在劍橋大學研究人工智慧的一項數據體系上，分析了各種職業被AI取代的概率，結果發現，最容易被取代的工作，依次為（括號內為概率）:電話推銷員（99%）、打字員（98.5%）、會計（97.6%）、保險業務員（97%）、銀行職員（96.8%）和政府職員（96.8%），而最難被取代的職業為：飯店管理者（0.4%）、教師（0.4%）、心理醫生（0.7%）、護士（0.9%）、公關（1.4%）和建築師（1.8%）。

對可能受影響的工作者，實際淘汰他們的並不是AI，而是其他與時俱進、學會使用AI工具達到「花更少時間做更多事」、從而提高生產力的新一代工作者。對於目前還在學校的未來工作者，準備工作則必須提早。中國政府已在研究，將寫電腦程式列入課程，從小學開始，當成學習英語以外的另一門必修語言。

桑尼維爾（Sunnyvale）是構成矽谷的眾多小城鎮之一，緊臨蘋果總部所在的庫柏提諾（Cupertino）。在《桑尼維爾：一個矽谷家庭的起與落》（Sunnyvale: The Rise and Fall of a Silicon Valley Family）這本書中，作者以自己於1960和1970年代在桑尼維爾成長的過程，來看矽谷的發展對他家庭的影響。

矽谷所在的舊金山灣區，在早期以農業為主，後來開始有史丹福大學的一些校友出來創業，再來是一些國防承包商進駐，之後是半導體業者，接著1970年代中期過後則是個人電腦廠如雨後春筍出現。

桑尼維爾一如整個矽谷，變化速度不斷在加快，每個人都感受到壓力，人際關係趨於緊張，家庭成員之間也如弦般緊繃。作者的父母親的矛盾愈來愈大，終至不可解決而離異，他的弟弟受影響最大，在性格和學業上一落千丈，人生幾乎斷送。而離婚後的父親也一蹶不振。倒是原本當家庭主婦的母親出去進修學電腦，之後到附近的蘋果工作，並隨公司股票上市和業績成長開始新的人生。

桑尼維爾的故事並不勵志，但是真實，它發生在每一波科技業的大浪潮，以及浪潮所席捲的城市裡，可以是新竹、深圳或任何地方。它提醒我們如果變化不可避免無法逆轉，那就必須迎面而上。

也因此，對關心下一步該怎麼走的人來說，AI代表的不只是人工智慧，而是「立刻行動」（Act Immediately）。

責任編輯：楊子槿

核稿編輯：楊之瑜

活動訊息

跨產業、跨技術、跨越地理疆界，具體呈現新商業模式

名稱：2018未來商務展

時間：2018/4/26-4/28

地點：花博爭艷館

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