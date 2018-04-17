律師和廚師一樣，都是以「專業」追求「精緻」的工作

由於最近家裡的大廚（家妻）外出數日，不想一直吃外食的考量，就只能自己下廚。想當然耳，煮出來的東西雖然同樣「狗不理」，卻連包子都沒得吃。經由這次的經驗深刻體會到，專業分工在現代社會真的是很重要的一件事情。

當然，專業分工除了效率的考量外，其實也包含著「精緻」。這裡倒不是說東西外觀包裝的很精美的那種精緻，而是實實在在能夠把事情努力做到完美的精緻。而「精緻」這個概念應該會是逐步的，也就是說，是人們在每一次的行動中，不斷去調整。從長遠來看，當「精緻」成為人們生活的文化或態度時，質感的提升是必然現象。

就拿莫非最熟悉的法律領域來說好了，我一直記得很清楚的一件事，就是當我「年幼無知」第一次看判決時，覺得法官真的好了不起，每個案子都可以寫這麼多字。但過了幾年「轉大人」後，我已經知道判決書最重要的是先看主文，接著把前面的幾頁全部跳過，因為那都是訴訟雙方的主張，跟法院見解沒有關係。

接著有經驗的人就會拿起筆來，直接找每一句的句點，看到「云云」兩個字就把前面那段全部劃掉，剩下來的才會是法院想要說的重點。有時候，如果你能在上百頁的判決書中，直接找到「本院之判斷」這幾個類似的字眼，那就算是你幸運，但有時候你根本找不到，判決書簡直是捉迷藏遊戲。

問題在於，面對大雜燴式的上百頁判決書，難道我們沒辦法讓它更精緻化嗎？畢竟這種上百頁判決書，對於個案犯罪的核心事實是什麼，大概除了寫判決書的法官以外，有時恐怕連律師也是看的很糊塗。至於精緻化是否表示要更白話文，莫非認為二者到沒有必然關係。唯一能確定是，只要判決書上到百頁，律師費就能貴數十倍。

精緻文化的另一個角度也體現在律師的角色。暫且不去談那些高瞻遠矚的理念，律師基本上也是扮演讓司法精緻的一環，透過訴狀及法庭上專業的表現，才能適時發現檢察官偵查中的錯誤，或是法官判決忽略對被告的有利事實。而這一切，都是以「專業」為前提，因此從「專業」、「精緻」到「質感」，基本上應該是會有一個正向循環。

所以我常在想，律師錄取人數大幅增加，如果沒有辦法產生上面那種正向循環，其實對整個社會的幫助並不大，最後反而是要額外處理增額錄取後衍生的其他問題。若從大眾的角度來看更是淒慘，在分不清楚自己的案子動不了，究竟是律師不認真處理案件還是其他問題的時候，更多律師的選擇似乎只會造成更多的猶豫。

最近剛開始看一部名為《アンナチュラル》的日劇，真心大推，裡面講的其實也是一種司法精緻文化的展現。例如針對沒有打鬥又留有遺書的現場，被害人是否就一定是自殺的討論——也就是說，面對一個尚未被界定是「刑事案件」的事件時，我們該用什麼態度來看待與理解？

換言之，當我們採用更「專業」的眼光，以更「精緻」的方式處理「事件」時，自然會產生更有「質感」的司法文化。剩下的就不破梗，請自行去觀賞。

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總結來說，大家常喊要「尊重專業」，但究竟是為什麼要尊重專業呢？實際上，尊重專業的背後應該是來自於更深層的文化內涵，這種文化內涵會一次又一次，在人與人的交流中不斷去調整與修正，最終在本質上會傾向更有「質感」的生活態度。

當社會各角落都認知到這點時，你也不必擔心自己花的每一分錢可能被浪費，畢竟這樣思維的結果，就是會形成人們常說的「一分錢一分貨」概念。但台灣社會似乎在這個面向上還有一段路要走，同樣的理解套到司法改革，或許也是一樣的結論，沒人幫忙煮飯（欠缺專業），但又不想吃外食（龜毛心態），自己煮又很難吃（缺乏精緻）時，我看就別想過有「質感」的生活了吧！

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本文經莫非律師 Blue Blood Lawyer授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航