地獄朝鮮「全拋世代」（二）：受夠把過去價值觀掛嘴邊的「幹話世代」

「韓國年輕人越拋越多，對社會與時代的吶喊越來越大，但以為這樣就結束了嗎？不！」—陳慶德，《再寫韓國》

2016年年底，韓國年輕族群誕生了「全拋世代」（전포세대）亦或「N拋世代」（N포세대），意義如同字面所表示，20-30歲的年輕人宣告什麼都可以放棄，填入任何想放棄東西，形成一種當下行樂，對於什麼都不抱有理想，來描述他們自身所處的社會之困境，就像台灣厭世代一般，所喜歡的「小確幸」—把握當下的心態。這樣的一詞，收納了之前流行的「三拋世代」（삼포세대）、「五拋世代」（오포세대）到「七拋世代」（칠포세대）內所拋棄之物—戀愛、結婚、生小孩、人際關係、購房等有形可見的物質外，更是指向拋棄無形精神生活的自身夢想、希望等。

什麼都可以拋棄，遇到難關、過不去的關卡，「生命」不也就是一種可以拋棄的東西嗎？

人們想離開「地獄朝鮮」，其中一條路，就是再度投胎—自殺。

「沒錯的！厭世代之所以產生，成為一種台灣年輕人自嘲方式，除了低薪之外，其中還有一項主因，就是來自『世代不理解』，甚至進而產生對立。」吳承紘大哥回應著陳默安的提問，「現今厭世代所面臨的生存困境，有一個很大的難題還在於世代間的不瞭解，因為長者不瞭解厭世代的思考與生活方式，所以常把各式各樣的帽子扣在他們身上，但扣帽子人又卻往往用自己習慣的價值觀去評判他們，完全忽略這個世界已經和他們所習慣的世界大不同了。比如四年級生總喜歡拿『沒有不景氣，只有不爭氣』來責難厭世代，認為就是年輕人不努力、不思進取，所以才會落到低薪境地，完全沒有考慮到台灣現今的時空背景，已經和過往時代截然不同了。」

「這就好比有些長輩，會說我們這些年輕人是草莓族、水蜜桃族一般，的確是很刺耳！」陳默安回應著，「就像我愛吃的咖哩飯，現在隨便都要一、兩百元起跳，老年人還在說以前十幾二十年前，只要百元以下就吃得到了！時空背景真的是大不同了。」

我噗嗤一笑，陳默安怎麼會這麼可愛地舉出咖哩飯的例子呢？是不是肚子餓了？

有趣的是，由這世代差異話題，讓我想到現代台灣「厭世代」的年輕人，又是如何看待這些世代差異不理解他們的長者呢？如果當代台灣年輕人是如同吳大哥所言的「厭世代」的話，那麼在這些厭世代眼中，誤解他們的人上一代恐怕是年輕人口中，經常出現的流行語—「幹話世代」吧。

幹話之所以為幹話，首先它異於「空話」，空話指得是一些天馬行空、不切實際之言語，簡單地說，就是一聽就知道做不到的事，諸如不想努力就想月入百萬，又或者「為什麼每天工作，錢還是那麼少，多麼希望有一天可以遇上一個高富帥又專情的『白馬王子』，或是含著金湯匙出身的『富家女』，不只是讓我少奮鬥30年，最好是『一輩子』啊！」有趣的是，聽者聽到這些「空話」的反應，大多會嘲諷說「你不要講空話了！」、「說笑ㄟ！」等，少有引起聽者情緒反應生氣之感，因為講這些「空話」，針對的還僅僅是話者「自身」的做夢、空想之語。

但「幹話」特質就大不一樣了，幹話多發自長者嘴上，且多針對晚輩「他人」而言，諸如「你們這些年輕人，就是不努力、不爭氣，所以才淪落這樣！」、「以前我沒讀大學，還不是賺得飽飽，買房又買車。」

然而，今日與吳大哥對談下來，亦或者在厭世代專題中，已經讓人們明顯注意到此世代差異的問題—這些長者是否曾有考慮過，台灣年輕厭世代所生處的「惡劣環境」呢？諸如，出身南部的我，小時候鄉下人家長者往往教訓小孩，都會提到「你要是以後不好好讀書，長大就只能去去撿牛糞賣！」—現在還有牛糞可以撿嗎？搞不好很多年輕人都沒看過牛了。

亦或「你就愛玩，不愛讀書，以後出社會，我看你就只能黑手修車的！」—但在現今「學歷貶值」、「學用落差」所造成的厭世風氣中，人有一技之長可以求得工作，真的不好嗎？

「你們這些年輕人，真是一代不如一代！」—與其說一代不如一代，倒不如說每個世代都「不同」吧？憑什麼用過往的價值觀，去衡量當今的價值觀且指責對方呢？這樣是否具有合法性、妥當性呢？

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我想上述這些長者的幹話，年輕人應該常常聽到吧？如果上述這些話語還不夠「幹話」的，恐怕最切身貼近年輕人的生活，更有感地讓人家聽後，想「幹聲不斷」的，恐怕是諸如之前傳出的「功德台灣」、「台灣沒有一個過勞死，會死的都是身體有病」、「吃一個便當不飽，你不會吃兩個嗎？」、「台灣賤民不知道中國多進步」以及「年輕人低薪還一直出國去玩」等諸繁不及的幹話吧？

易言之，幹話之所以為幹話，有個最獨特的特質，即是「長者」所言之「現實」，多是針對的是「年輕他者」（多為晚輩，或是吳承紘所定義，於民國80、90年代出生的「厭世代」），且所言並未「安撫」到「聽者」，甚至讓人聽完這些話語後，只想應一句：「你說那什麼幹話！」—這就是幹話的本質，誤解厭世代的幹話世代！

韓國也有嗎？相近於「幹話世代」，應該是「386世代」（386세대）。386世代此詞，首次約出現在1997年1月4日《朝鮮日報》報導內，之後廣為流傳，指得是在1960年代左右出生（6），學籍學號是80開頭（8），等來到1980年，年紀大約為30歲人士（3），意思等同於台灣人口中的「五年級生」。而他們都經歷過韓戰後興起的出生潮，跟光州民主運動，對於韓國民主化推進有一定的助力。

然而，若是386年代「倚老賣老」的話，大多得不到現今韓國年輕人的認同。如同之前朴槿惠彈劾下台事件，其中不畏民意潮流、強力支持朴槿惠的4％鐵粉「朴愛會」（박사모，意即「愛朴槿惠的集會」，為박근혜를 사랑하는 사람들의 모임的縮語）即為一例。

根據我的觀察，當時與年輕人對衝的朴愛會成員，多屬50、60歲的成員，少見年輕人身影，而這些386世代的人，即經過朴正熙統治時期，他們懷念朴正熙那段漢江奇蹟的年代，患有「朴正熙鄉愁」，所以常常掛在他們口上的，即是：「這些年輕人不好好唸書，抗什麼議？別忘記今日韓國有此經濟盛況，可是我們386年代的功勞。」

而他們眼中，那些動不動就在每週六下午，就開始在光化門聚集、怒喊路過青瓦臺總統府的年輕人們，所舉辦的抗議的「燭火集會」（촛불집회），更是要不得，因為他們正是被「赤化」的國民。

「也不想一想，韓國現今會有這樣的輝煌成果，還不是托我們這些386世代的福，年輕人啊，真是不懂報恩啊！」

然而，另一方面年輕人想的則是，「都什麼時代了？還有赤化份子？」、「漢江奇蹟？都幾百年的事情了，真的像你們說的那麼厲害，怎麼國家會讓我們領到88萬元、自殺率頻升呢？」

腦海中，我突然浮起當初在韓國取材朴槿惠事件時，所聽到當地世代差異的對話。這不就好比類似，台灣厭世代與幹話世代的世代差異嗎？

386世代此詞之後，隨著人年紀增長，也衍生出「486世代」、「586世代」等詞語，亦或是直接以「86世代」，指稱這些本是386世代韓國長者；另一方面的，韓國年輕人則是自嘲為「全拋世代」。

「喔，採訪還順利嗎？」我們身後傳來清脆的男聲，轉頭一看，也是熟人，是過來關心我們文字採訪是否順利的陳夏民，他戴著頂帽子，露出一貫微笑與虎牙，咻咻而來。

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