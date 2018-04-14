地獄朝鮮「全拋世代」（三）：不如辭職賣炸雞？你賺得比上班時還少

「都拚成這樣了，還是不行嗎？」—陳夏民，《讓你咻咻咻的人生編輯術》

薪水低，難道就不能自己出來創業嗎？

「畢竟台灣沒有像韓國，有三星、現代、LG、SK那種龐大的四大財閥，萬一不喜歡上下班，很多台灣年輕人都喜歡選擇出來獨自創業啊！像咖啡廳、早餐店或餐飲店等，台灣人不是很喜歡創業嗎？」我好奇問著吳承紘大哥，因為就韓國獨自創業的現象來看，是採取比較保守的態度。

根據韓國當地統計數據，2011年金融研究所的《五十歲以上自營業者增加現況和對應方案》報告書內言及，全韓國5,000萬人口約有459.2萬戶「自營業者」（자영업자）家庭，其中31.6％的145.1萬戶年收入約在2,609萬韓圜以下，折合新台幣約72.4萬元，等於一個月賺六萬台幣，而這些人被稱為「生計型自營業者家庭」。這其中自營行業，包含大家所熟悉的咖啡廳、炸雞店等連鎖店生意—看似自己當老闆賺很多，但扣掉一些人事成本、食材費用、場地租金、代言廣告費等基本開銷，其實店收入勉強可以維持生活罷了！

若舉自己獨資做生意的人為例，根據《憤怒韓國》一書內引用到的2014年統計數字，韓國獨資自營業者的月平均收入是77.4萬韓圜（約台幣2.2萬元），每個月工作25天，每日平均收入就是3.1萬韓圜（折合新台幣約885元）；假設一天工作10個小時，每小時時薪相當於3,100韓圜（折合台幣約85元）。然而，這與2014年的最低時薪5,210韓圜（折合台幣約148元）相差甚遠。

而這還是最佳理想狀況下的推算，萬一客人減少，亦或發生影響店內生意的意外事件的話，恐怕收入還得往下減。最不幸的狀況，即是入不敷出，店內收入不佳呈現虧損情況，此時可就不妙了！因為根據2013年3月韓國統計廳和中央銀行所共同進行的《家庭金融福利調查》結果，有27.8％自營業者覺得生計上有沈重負擔；且根據金融監察院的數據，顯示出2014年到期一次清償不動產抵押貸款規模預計達到40兆韓圜（約新台幣1.1兆元），這之中絕大多數都是無力償還本金的低收入戶，特別是低收入戶家庭，即自營業者的負債比其他家庭還要嚴重。

就舉韓國人愛開炸雞店做生意之現況為例—根據韓國境內有名的KB銀行底下的「KB經營研究所」，以長達26頁的2013年報告指出，韓國當地約有250-300個炸雞品牌店，每年（2002-2011年）平均有七千多家炸雞店誕生，但同時也以平均5,013間店家數倒閉或歇業，且倒閉速度與間數仍持續增加，其中開炸雞店的創業的年齡層，多以30、40世代的青壯年輕人居多，分別佔了32％與33％。

然而，想靠自己創業開炸雞店來致富，恐怕是有一定難度的，因為韓國炸雞店生存年限，也僅僅好於建築與不動產服務，位屬高風險倒閉行業第二名，平均生存年限不到三年，一間炸雞店必須經營時間超過兩年七個月後，才勉強算是合格的店家。

再者，這樣的數據遠比其他「餐飲生意」店家，平均倒閉或歇業年限—3.2年更來得短促，且若跟其他非開餐飲業，如賣衣服、五金行、廚具等生意的自行創業自營戶相比，其倒閉或歇業的年限—3.4年也來得更短，且有高達49.2％的炸雞店，三年內都面臨到倒閉或歇業之經營危機。而加入大品牌底下的炸雞連鎖店，多少可以減低些風險，但是保障有限，大約也僅減少5-8％的比例罷了。

且最令人吃驚的是，開炸雞店創業的老闆，相較創業前的收入並沒有增加，反而平均還減少了將近9.15％的收入。這也難怪韓國年輕人想要自己出來闖一闖創業，得多想想多看看，持保守態度居多。

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相反而言，台灣的創業企圖心比起韓國，就顯得比較高了。從美國華府研究機構所公布的2018年「全球創業精神暨發展指數」（Global Entrepreneurship and Development Institute，GEI）的資料即可看出，儘管台灣相較過往，於2018年137個評比國家內已經排名到第18，亞太地區排名跌落到第三，次於澳洲與香港，「創業企圖心」大減。而最輝煌的紀錄則是在2016年，台灣曾經取得全球第六、亞洲第一的佳績，相較於韓國，對於創業這選項皆持開放態度。

而在國內《遠見雜誌》與安麗事業共同做過的一項調查，首度將台灣放入調查國家，所提出《2016年全球創業報告》（Amway Global Entrepreneurship Report，AGER）報告書內，指出台灣是全球人口中最想創業，同時也是卻最不敢創業的地方，因為當受訪者被問到「你認為創業是好的職涯發展嗎？」將近有70％的台灣人回答「是」，遠高過全球平均值56％。然而，再問到「你承擔創業的壓力決心」時，同意的台灣人比例只剩32％，35歲以下的人更剩下27％，遠低於全球平均的49％；但就整體而言，台灣受訪者有88％比例，對創業抱正面態度，高過77％的全球平均。其中，35歲以下的台灣人對創業正向態度更高達91％。

看來台灣人比起韓國人，更敢出來自己做生意了。

但是現今台灣創業現況，已非過往我們之前所想像的，吳承紘說了一句：「慶德，你這樣講就錯了，大家都以為台灣創業門檻低，但是倒閉的店家也多，你可別相信現在博士找不到工作還可以去賣雞排、珍奶啊，因為現在台灣創業門檻也越來越高了！厭世代著實辛苦。」

吳大哥指出厭世代年輕人如果想要創業，現實的嚴苛環境將使他們新創企業面臨強大生存壓力。如厭世代專題內提到的林宗弘研究，發現自從1997年之後，台灣的創業機會大幅衰退，且中小企業歇業的機率則大幅上升。最明顯的現象就是新創企業存活的平均資金資本額，已經從1990年代的新台幣400萬元，大幅提升到2013年的3,400萬元。同時研究也進一步發現，從1995到2015年，自營業者跟資本家隨著時間而減少，分別減少了5％和4％，顯示能創業後且存活下來的機率已經越來越低了，印證了「現在十個人創業，只會有一人會成功」的厭世風。

再者，也是吳大哥引用到的林宗弘統計，企業的「出生率」，即新創企業占所有公司的比例，從1992年的13％跌至近年來只剩約6％。且同時期企業的「死亡率」，則從3％上升至2008年的9％—自1990年代以來，不論是新創或是倒閉的企業大多都屬於中小企業，2015年雖然有98,507 間新創中小企業，但同時也有59,288家中小企業結束營業，從創業與倒閉的數據來看，顯然台灣過往引以為傲的中小企業，在這些年來的處境也並非太好，也漸漸改變結構了。

「台灣社會已經不再是我們過往所認知的中小企業型態了，現今創業門檻增高，新創事業生存率降低，這還真是台灣的一大隱憂。」吳大哥作出了結論。

聽完，我跟他都嘆了口氣。

但慶幸的是，台灣相較於韓國，除了我覺得社會風氣還比較舒服自由些外，只要問問來到台灣求學工作的韓國朋友，為什麼喜歡台灣？亦或為何選擇來台灣？一定會聽到的答案就是「台灣自由，不用太在意人家的目光」—這也就是我常說的韓國人的自信心，多建立在他人的目光上。

舉例而言，大家都知道韓國流行「整型」外，「相親風」也大為盛行，而在中介人安排雙方相親時，要求對方所填寫的表格，除了姓名、本籍、出生年月日、學歷、工作等基本資料外，還有最必須且最重要的，即是「年收入」。

說到底，決定雙方素未謀面相親人士是否要見面的，其中最主要的條件之一，就是「當下」的年收入？誰都不希望，花了一筆不少的費用，請了中介人介紹的對象相親，還是一位無法照顧自己、共同扶養家庭的對象吧？當然年收入月高的人，越容易受到對方青睞，遇到的對象當然是越好的，這即是社會「貧富差距」縮小的寫實版。

因此，若是接著低薪、世代理解差異，與創業艱辛現象而來，「貧富差距」（빈부격차）也是造成厭世族誕生的因素之一。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航