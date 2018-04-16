矽谷、波士頓和台灣，為何成為「銀髮服務創新」三個重要節點？

文：王郁仁（銀享全球活動志工）

人類歷史上不曾有過這麼長一段沒有大規模戰爭、醫療又進步的時代，地球上第一次有著這麼多健康的老人活著，他們有能力又有智慧，有經驗又有錢。當如此龐大的人口逐漸步入第三人生，我們對老年的想像又是什麼？以下我們將待領讀者探究矽谷、波士頓、台灣何以能夠成為銀髮服務創新的三個重要節點。

目前銀髮服務產業最重要的兩個趨勢當數「在地安老」與「活躍老化」。波士頓除了是美國的數一數二的高等教育中心，我們也可以觀察到「在地安老」如何在此被實踐。過往人們嚮往老年住進退休村，時至今日這種只有訃文、沒有喜帖的模式逐漸遭遇瓶頸，在地安老因此搖身成為熱門選項。

當長者不再蜂擁至退休村、養老院，而是傾向留在昔日的社會網絡中生活，這時候他們不見得需要長時間被照顧，但仍然需要一些幫忙，諸如出門時需要有人幫忙遛狗，或是換燈泡、園藝工作找人代勞。波士頓的Beacon Hill稱得上是這種村落模式的先驅，如今以他們為原點村落運動早已席捲全美。會員制的村落特別適合新獨居時代，這些自主性高、高知識水準的住民所需要的往往只是一個支持體系，而非全面的照護服務。

橫跨美國到彼岸的大城舊金山，加州灣區是聞名世界、人們俗稱「矽谷」的科技新創聚落。在此，高齡化與平價科技交會，孕育出新穎的銀髮服務模式。Moldaw Residence是史丹福附近的聚落，裡頭的老人公寓、運動中心、藝文中心、表演中心串連起美好生活的必備元素，裏頭還有一所幼兒園。Moldaw並未像傳統聚落將長者關進不知秦漢的桃花源，這些設施都開放周邊社區一起使用，不同世代交錯居住在一起對彼此產生影響。住在老人公寓的每一個人同時也都必須是委員會的成員，用公共參與來確認自己積極的存在。

On Lok PACE是另一個聞名台灣醫界學界、卻不太被大眾知曉的模式，該組織以「全包式長者服務」聞名。On Lok的接送巴士每天從各地匯聚至安樂居，接送巴士外面的多國語言顯示出服務受眾的多元性。安樂居的模式之所以盛行是因為他們發現，即使住所早已屋況不佳長者卻往往仍百般不願遷移至老人村富麗堂皇的新家。

老房子、老社區的環境並未促成足夠的推力讓他們願意脫離原先的社群，這些原先的社群網絡提供長者很實質的心理與生理上的支持。安樂居因此毅然決定開車把人載來安樂居，白天在機構內提供全包式的長者服務，晚上仍將長者載回家中。這對政府來說其實是很大的負擔減輕，因為不用解決住的問題。

看完了波士頓與矽谷，當我們把眼光放回台灣其實也會發現「在地安老」與「活躍老化」的各種嘗試也逐漸有了成果。在這次銀享小聚裡，共計兩組團隊向聽眾提出了他們的構想與實踐，分別是搖滾爺奶與即將代表台灣參加史丹福銀髮設計競賽的Jowalk。

搖滾爺奶的創辦人巧克力認為，他的使命是要「開啟台灣社會對老年的想像」。過去他在東區開了一間兒童故事屋，提供哥哥姊姊說故事的服務也向幼稚園「賣」這些哥姊們；現在他則試圖要把爺奶賣給更寬廣的大眾。他希望建立使用者付費的觀念，不希望受眾以慈善與愛心來看待爺奶。

爺奶們最常出沒於咖啡廳，說故事的媒介是繪本。繪本不見得是輕鬆小品，巧克力更希望裡頭探討的生命價值與哲學思辨能夠深刻影響聽眾、與爺奶們。他戲稱搖滾爺奶是「販賣恐懼的生意」，包含阿茲海默先生、命運書等繪本，都是巧克力刻意要挑要爺奶們的作品。在小聚中，巧克力也與聽眾分享當長者看到活生生的女同志出現在眼前時，內心所經歷的震撼與心情轉換。這些當代社會與長者生命經歷交會後擦出的火花正是巧克力在這份事業中試圖打造的。

另一組團隊Jowalk則在小聚中向聽眾介紹遛狗如何成為一門生意。看似點對點的遛狗服務實際上只是長者之間建立連結的開端，讓行動能力高低不同的人透過遛狗服務建立互惠的交換模式。Jowalk並設計了類似遊戲中NPC的「社交點」來促進人與人之間的交集。Jowalk希望能夠從遛狗開始將服務拓集更全方位的寵物照護，成為寵物用品、商品的線上通路。小聚現場除了有高齡一百歲的孫大哥貢獻養寵物的親身經歷，亦有聽眾提出對遛狗服務的平台經濟模式提出根本挑戰。這些意見也將成為團隊前進史丹福銀髮設計競賽的重要根據。

本文經銀享全球授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航