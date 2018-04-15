有品有閒系列文（三）：金城武的廣告，註解了閒情逸致的生活方式

在這個快速的當代社會中，人們講求效率，公司也講求效率，甚至連政府都講求起效率了。哪怕現在咖啡機如此方便，但還是有人堅持咖啡要有虹吸壺或是手沖；那怕聽音樂現在只要拿起手機連上網路撥放，也都還是有人搞起大台的黑膠唱片機，用著會消耗的針壓在聽著黑膠唱片；甚至還是有人不希望穿著機器所編織的衣服，而選擇由裁縫師量身訂做的衣服，那怕價格高昂又耗時卻還是樂此不疲。

這些人，通常是有錢人，如果不是比較有「閒情逸致」，那就是窮人把自己裝得像是有「閒情逸致」。而這種「有閒」不管是真的還是假的，那些講究的商品或是體驗，卻絕對是個有閒的玩意。

這些具有閒情逸致的玩意們，各自都有著無可取代的體驗和獨特性。像是手沖咖啡的愛好者們講求不同處理法和沖煮法所帶來風味上的差異；講求完美的裁縫師希望自己的衣服毫無皺褶和突起；黑膠唱片因為過去類比錄音技術的關係，每張黑膠唱片在每次撥放之時都是無可取代的一次演出。換句話說，這些有閒的產物，都講求難以取代性的體驗或是感受，為了這種價值而願意放棄高效率的當代科技產品。

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甚至這些東西除了效率低，售價更是比較高。一件由機器所做出來的平價西裝外套，甚至可以在市面上找到三千元左右的產品，但是由裁縫師全手工（bespoke）所製作的外套，可能最低的售價都要三萬元以上。而義式咖啡機所萃取的濃縮咖啡，成本當然遠低於手沖咖啡，更不用談這年頭的數位音樂只要二十元就可以買到，而黑膠唱片不但需要一台獨特的唱片機、壓針還需要在寸土寸金的都市空間中放上一台占空間又重的機器。

所以通常來說有閒的商品或是服務都有兩種特質，第一就是售價相較於當代最方便、最流行的商品來得高，在價格上比較沒有競爭力，但是人們還是會因為各種奇怪的理由而決定購買這種比較貴的有閒商品。第二項特質就是這類有閒商品還比較低效率，像是簡單可以從手機上買到音樂來聽，到底為什麼還要準備一大台的黑膠唱片機?

售價高、效率低又麻煩，這兩項特質又導向了個人炫耀面的價值，那就是我願意花更多的「成本」來追求更精神面的體驗，而要了解手沖咖啡或是黑膠唱片的獨特價值也需要花費時間和金錢去學習。這些林林總總最後所呈現出來的結果就是花費較多成本去追求精神價值的人，會顯得比較「有閒」，而這些有閒幾乎是社會上的每個人所追求的，甚至我們非常不理性的都會認為有閒的商品就是比較好，只是不見得每個人都消費得起，又或者說有閒的商品就是因為大家消費不起，所以才顯得有閒？

「有閒」是個比較的詞彙，並沒有辦法用任何絕對的方式來定義哪個商品是有閒的，它必須存在於眾多商品之中相互比較，我們才有辦法界定那些商品較為有閒。這種有閒的比較存在於資本主義社會的階級差異，是一種優越性的心理所形成的。

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舉例來說，台灣過去並沒有喝紅酒的文化和習慣，在那個年代喝紅酒屬於社會中一小部分人的封閉文化，但這幾年大量的紅酒專賣店和課程，大大增加了紅酒文化的發展。但隨著越來越多人瞭解紅酒，喝紅酒似乎也不像過去那麼有閒了，於是部份過去喝紅酒的人因為紅酒不再特別，有著開始著迷於其他東西，而有些則轉向到了單一純麥威士忌，因為有閒與否並不是絕對，而是一種變動的相對比較。

以高跟鞋來說，原本是流行於歐洲的宮廷男性，隨後流行於上流社會的男女，其目的是為了讓穿戴者走起路來因為特別的肌肉伸展和走路姿勢，呈現一種不自然的自然，證明自己穿了這麼不適合人體的鞋子還是可以輕鬆的走路，以呈現一種自己在走路和姿態上的「有閒」。高跟鞋曾經在十九世紀初期銷聲匿跡，而當十九世紀晚期高跟鞋再次出現在歷史舞台時，已經成為女性專用的有閒商品。

但當代高跟鞋的有閒可不止於走路姿勢，隨著高跟鞋的鞋跟越來越細長，駕馭的困難度提高之外，高跟鞋的尖頭更限制了只有部分女人的腳可以適應，甚至高跟鞋的鞋跟敲擊到地面之時也必須發出清脆的聲響。更講究的則是高跟鞋的耗損率高，鞋身的漆面與牆壁或是階梯摩擦就會輕易的掉漆，這些特質都讓高跟鞋看起來更加高貴和有閒，因為要使用高跟鞋必須要注意這麼多事情。

但高跟鞋看起來是如此有閒，導致人人都希望自己是高跟鞋的使用者，但這些有閒高跟鞋的使用條件卻如此嚴苛，隨後就有廠商將這些過度有閒的高跟鞋給改良。像是將細長的跟變為較為方便生活的粗厚跟，將鞋跟底面的材質改為不會製造任何聲響的材質，還將鞋尖的楦頭給變寬大，讓更多女性可以穿下高跟鞋，最後甚至把高跟鞋表面作成耐用材質，這種種的作法都讓高跟鞋變得更加親民，卻也讓高跟鞋的世界變成兩個，一個是有閒的，一個則是不有閒的。

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那些較有閒的高跟鞋為了要證明自己不凡的價值，不是選擇了更閃亮的材質或是更炫麗的顏色，營造自我與他人的不同。例如Christian Louboutin知名的紅底高跟鞋，或是Roger Vivier在鞋尖著名的大方扣等等，都是為了宣告自己與一般高跟鞋不同的標誌。

如先前所說，「有閒」的比較是來自於精神面的，但怎樣的商品都遠遠比不上獨一無二的精神價值商品，如果這種精神價值商品代表了歷史上的價值，和人類思想深度的拓展，那就更顯得有閒，能代表這種價值的東西，就是「藝術品」。藝術品以前可能是雕塑或是畫作，但在今天藝術品還可能是錄像甚至是一道思想。若是以畫作為例，基本上除了掛在牆上觀賞或擺飾之外沒有任何實體的用處，但這幅畫如果是人盡皆知的優良藝術品，肯定可以贏來不少掌聲和肯定，而當這藝術品的等級是藝術史書會提到之時，可能就進入了最有閒的層次了。

不過藝術品這種高精神成本而低物質成本的東西，並不是每個人都有辦法理解，在這些人的眼中，會花大把大把金錢去購買的人都是笨蛋，並不屑的把藝術品稱作廢物。於是迎來了新的一個問題，有些太過有閒而幾乎沒有用處的商品，它們與廢物有何不同?

當代藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）其中一件作品《第九小時》（The Ninth Hour）演繹了一個蠟像做的教宗被破窗而入的隕石砸中，整個裝置非常荒謬又不具備美感，但這藝術品卻在2006年以一億五千萬台幣賣出。這種創作的風格可以沿襲回1920年代的達達主義浪潮中，許多具有天賦的藝術家投入這一主義的創作，他們反宗教、反社會、反傳統甚至於反藝術，他們把許多別人眼中的廢物創作成藝術品。但神奇的是，這些藝術品一但脫離了美術館或是藝廊，就等於和廢物沒有甚麼兩樣，甚至出現多次當代藝術因為被館方工作人員認為是垃圾而遭到丟棄的新聞。

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換句話說，這些藝術品的價值並不是來自於本身的美感或是任何唯物價值，而是來自於被主流輿論的認可，如果沒有學術機構、美術館或是高級藝廊的支持和肯定，這些藝術品肯定就是廢物，因此我們得知決定一個東西是有閒還是廢物的關鍵，就在於社會上層主流階級對這東西的看法。

社會上可以買到的廢物真的很多，但廢物要成為有閒卻非常困難。舉曾經流行過的指尖陀螺來說，這東西沒有任何用處，就是人無聊的時候可以拿起來轉，除了讓手有點事情做，還真沒有其他意義。但這東西可以說是有閒嗎? 事實上，除了價格特別低廉之外，指尖陀螺還真有那麼點有閒的味道，不過這股風潮非但沒有持續延燒，並且也無法獲得來自社會上層主流階級的肯定，更無法成為經典，自然等風潮一過，就是單純的廢物。

有閒的判斷本來就是沒有固定不變的標準，甚至這個標準會隨著時間、族群、環境、文化認知甚至是宗教禮儀而變動，任何有閒的事物都有可能只是短暫的流行，下一秒就成為愚蠢的象徵。不過金城武那個紅遍天的廣告，或許可以為「有閒」的本質下一個相當不錯的註解，那就是「世界越快，心則慢」，當在這個忙亂又講求效率的當代社會中，你可以絲毫不在意時間價值和花費的多寡，讓自己處於自己那慢慢的節奏中，這當然是所有有閒精神價值的出發點。

有品有閒系列文書單艱澀的理論書

《有閒階級論》Thorstein Bunde Veblen

《道德情感論》Adam Smith

《烏合之眾》Gustave le Bon

《日常生活中的自我表演》Erving Goffman

《金錢、性別、現代生活風格》Georg Simmel

《神話的力量》Joseph Campbell

《布爾迪厄社會學的第一課》Patrice Bonnewitz

《迎向靈光消逝的年代》Walter Benjamin Essais

從故事中學習有閒

《高老頭》Honoré de Balzac

《情感教育》Gustave Flaubert

《坎伯生活美學》Diane K. Osbon

《一件五萬美元手工大衣的經濟之旅》Meg Lukens Noonan

《想要買馬車》《明天是舞會》鹿島茂

實務經驗

《奢侈品策略》Vincent Bastien、Jean-Noel Kapferer

《惡俗》Paul Fussell

《新精品行銷時代》Markus Albers、Philip Beil、Dr. Fabian Sommerrock、Dr. Martin C. Wittig

《品味，從知識開始》水野學

《時尚百年風華》Cally Blackman

補充有興趣和能力就看看

《寂寞的群眾－變化中的美國民族性格》David Riesman、Nathan Glazer、Reuel Denney

《現代藝術的故事》Norbert Lynton

本文由子迂的蠹酸齋授權轉載，原文發表於此

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