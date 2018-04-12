成為斜槓青年的七個步驟：為什麼要在網上做個人品牌？

作者：蕭秋水、剽悍一隻貓

今天網路上很流行斜槓青年，在前兩年我們不叫斜槓青年，我們叫跨界。可能再過一兩年，斜槓青年不流行了，可能會冒出來一個新的名詞，比如知識型IP。其實在我們年輕的時候，有個類似的說法叫作「個人品牌」。個人品牌狹義來說就是在網路上做個人品牌。為什麼在網上做個人品牌呢？因為在現實世界，我們想形成大範圍的影響力實在是太難了，不如到網上給自己一個新標籤。問題不是叫什麼，重要的是在做很多事情時，我們要找對方法，而不被一些新的概念所迷惑。

比方說在我們學校，要把個人品牌做起來非常簡單。老實地選好方向，然後做學問，出成果，寫論文，評論，帶學生，等你一步步成為一個德高望重的老教授。要是四十五歲熬到了，那已經是超級年輕，不過大半個人生都已經過去，不喜歡學術的人會覺得沒意思。

在任何一個你想進入的領域裡，最開始你自己也不太熟悉時，快速找到比別人更快成功的路，到底要用什麼方法？這就是要跟大家分享的部分。

第一步，清晰定義個人品牌

我們常常去談打造個人品牌，實際上個人品牌是一個非常含糊的概念。請讀者朋友們想一下，大家天天都在聊個人品牌，我倒是想問一下你們認為個人品牌是什麼？德魯克的目標管理裡面有一個Smart原則，它要求把目標變得非常明確具體，要可以量化，然後可以分解，有截止日期，這樣才能客觀評估這個目標是不是一個好目標。我覺得談個人品牌時，要先學會先把它清晰化。我提出要定義清楚兩個問題──

請問你們準備選擇哪個方向做個人品牌？ 請問在你們選擇的方向，擁有個人品牌的標準是什麼？

「吉吉二十一天打卡群」群主吉吉媽和我有這樣一段對話──

吉吉：有自己的書，暢銷。 大叔：很合理，請問什麼是暢銷？ 吉吉：賣了五十萬冊。 大叔：好，開始明確了，但我必須說一句，賣五十萬冊很難啊！ 吉吉：五十萬其實是瞎說的，十萬都戰戰兢兢啊！ 大叔：你沒有提出是什麼方向的書，還有你現在沒有書稿和出版社，那麼如何保證在今年下半年內就出版，爭取明年擁有一年銷售週期呢？ 吉吉：那改成在二○一七年，出一本有關斜槓媽媽領域並年銷量十萬的書，這樣呢？ 大叔：這樣子已經明確很多了。但是我想問一句，在這個領域，過去這麼多年，有賣到十萬的類似圖書嗎？

一開始她說要出一本暢銷書，但並沒有說是哪個方向，這是第一個大問題。很多人做個人品牌和吉吉一樣，對定位選擇其實是模糊不清的，這會導致在個人品牌建設過程中不斷搖擺，從而懷疑自己選擇的方向。其次吉吉提出暢銷書的標準是五十萬冊，這在圖書銷量上是一個非常非常大的目標。我可以跟大家透露一下我的PPT圖書，一共有四本。從二○一○年賣到二○一六年，用了六年的時間大概賣了五十萬冊，這大概是國內賣得第二好的，賣得的最好的是《別告訴我你懂PPT》，那麼再看賣五十萬冊這個目標，你還覺得現實嗎？

如果吉吉把有名的標準定義成一本暢銷書的話，這是很難操作的。其實吉吉的問題，幾乎絕大部分想打造個人品牌，吉吉想像的成功，是很難描述她要到達成功的過程，到底是如何規劃。若我是吉吉，我會把這個目標明確為：在二○一七年出版一本關於斜槓媽媽領域的選題書，並且在業內獲得很好的口碑後，爭取一年內賣到一萬本，為我打造個人品牌的第一塊磚。這就是個合理的、也搆得著的目標。

第二步，理解與研究，目標領域的達人

我發現很多人從來沒有認真瞭解過在他想切入的領域裡到底有哪些達人？達人成長的過程到底是怎樣的？哪些可以借鑒？哪些不能複製？我問吉吉有沒有研究過那些已經成功的或是打造了個人品牌的斜槓媽媽。比如在日本有非常多的斜槓媽媽，她們講時間管理、收納、斷捨離，都非常受歡迎，在這方面打造了個人品牌。日本麥肯錫有一個特別厲害的媽媽，叫勝間和代。她養了兩個孩子，一邊工作一邊考證，差不多每年都能出好幾本書，不僅把自己的生活過好了、丈夫小孩照顧好了，也把自己的工作做好了，成為一個非常有影響力的人，還有另一個顧問吉田穗波，也是一個很成功的斜槓媽媽。一個達人，他多多少少會把自己的故事透過勵志的方式講出來。如果有心搜尋的話，並不難獲得這些資訊，但很多想做斜槓媽媽的人，根本就沒有對這樣的達人做研究功課，瞭解別人怎麼做到那樣的成績，如果這些功課我們自己都不了解，怎麼就能複製成功？這是非常可怕的事情。

我在二○○九年決定要切入PPT領域前做了一件事：就是把當時國內PPT做得好的人，有三十多個人吧！逐個把他們的博客看了一遍。看完後我就有了三個認識──

第一、對國內PPT領域的發展狀況有了一個宏觀的認知。不像原來，別人說A就A，說B就是B，很難建立起自己的判斷力。

第二、經過分析評估，我認為自己在PPT設計領域可以達到一個不錯的水準，儘管美感我做不過高手，但我可以在邏輯構思能力、話題製造能力、演講表達能力的基礎上，快速提升PPT設計能力到一個合格的標準。而且，一些擅長講邏輯、構思能力強的人，他們的PPT美感又太差。我覺得我能把每一樣技能都很快做到八十分，雖然單項不如人，但我的總分會比他們高，這就幫我找到和其他高手競爭的立足點。

第三、我發現有些人的博客風格特別受歡迎，這種風格叫用圖說話。這就啟發我思考是不是有一個閱讀趨勢叫視覺化，我可不可以用這樣的方式來構建我未來要打造的產品？

我想，乾脆出一本用PPT思維寫的書好了，結果我真的這麼做！這就是我的第一本書《說服力—讓你的PPT會說話》。一出版很多人就覺得「哇！太酷了，原來PPT圖書可以做成這個樣子。」雖然在今天來看，這本書需要改進的地方仍然很多，但在二○一○年，這本書絕對是領先當時整個PPT圖書行業審美和設計水準，《說服力—讓你的PPT會說話》變得暢銷了，一下子就把我的個人品牌的空間給打開！

第三步，找出自我條件的差異優勢

很多人一說到成長就條件反射一樣去思考，我還有哪些地方不足？這樣的思考當然沒有問題。但是很多人不知道的是：不是所有的不足你都能夠改進。比如有人問我：為什麼你能打造出「秋葉」這個品牌，你哪來那麼多時間？當然我在時間管理上比普通人強一點，但是有一點很多人比不了我，我不用做家務，而且我剛好在學校裡面工作，學校裡工作時間相對自由。所以我可以在不影響工作、不照顧家庭瑣事的情況下，專心營運自己的網路品牌。

而我非常清楚很多中年人，一方面要處理公司的事情，一方面還要解決家裡很多事情，這樣他的注意力就不能全部集中在自己的事業中。大部分人不是能力比我差，也沒有才華，而是每天的生活把他的優秀都磨成平庸。我看過太多的案例，才明白大部分人很難複製我的模式：我有時間。很多人問我為什麼能成功？我說我娶了個好老婆，很多人以為我是在開玩笑，但是這是很重要的事實，她幫我解決了很多後顧之憂，讓我完全沒有顧慮地在前面奔跑。

第四步，以成功人士經驗為標準，確定努力方向

有人講，我要成為一個非常成功的培訓師。這是個願望，要達成願望你得瞭解成功的培訓師要具備哪些能力。我進入培訓行業已經快十年了，從大學老師直接跨到培訓業，我就這麼進來了，普通話不好，還是站住腳了。有些人講你運氣好。其實在我準備入行做培訓之前，我就至少跑去問過三位有經驗的老師，都是湖北非常有名的老師，所以我把做培訓師一些入門條件瞭解得很清楚；有個老培訓師反問了我好多問題。

你能長時間站著嗎？我們經常出去講課，一講就是兩三天。連續站三天，每天至少六個小時，中場有休息時間，但基本上一天都要站著，還要做動作。你行嗎？我不行。我們每天講六個小時課，你的嗓子行嗎？我不行。你知道課程怎麼設計嗎？你知道什麼時候讓大家不覺得無聊，五分鐘設置一個梗，給學員一個笑點或思考點嗎？如果有對你不滿意的學員，你知道怎麼控場嗎？我不知道。那你為何進這個行業來？我想賺錢。那你覺得你這樣能賺到錢嗎？賺不到！那怎麼辦？我先回大學教書。

比如吉吉說的，我要出一本斜槓媽媽方面的書，預計賣十萬冊。那麼跟斜槓媽媽有關的書到底有哪些出版物？買回來看，一本一本地看，然後問自己，我能不能寫得過她？如果你發現有些人寫的書非常好，但是賣不掉，這是為什麼？只有你瞭解成為個人品牌的品質標準，瞭解別人達到怎樣的水準，你才能給自己一個明確的努力的方向：我要達到這個水準。就像我們當年考研究所一樣，我們要知道自己考到多少分，才能進這個學校。一旦我知道需要考多少總分，我才能分解成英語多少分、數學多少分、專業課多少分，只要保證我能進來，有些科目可以差一點，但另外的科目就要非常非常有優勢才行。這個思維模式對打造個人網路品牌是一樣的，即便方向正確，但沒有品質要求的努力，所謂堅持，也是自欺欺人。

第五步，加對社群，讓自己快速成長

打造個人品牌其實只有兩個策略—「聯盟策略」和「寫好文」。我們知識型IP訓練營有一個狗哥，在上海，剛進營的時候，他叫自己「狗糧專家」。會診中我們診斷說你不要叫專家，你要寫那種有溫度的文章，這樣養貓養狗的人看了之後會覺得這是很有共鳴的文章。他一開始不接受，後來突然發現養狗是一件很有溫度的事情，比狗糧怎樣吃好玩多了，結果他的文章就寫出感情了，這種爆紅文章能夠在朋友圈快速地轉傳，狗哥開竅後一個月就寫出了三篇閱讀量十萬多的文章，加速他成長的時間，這個就是「聯盟策略」。這樣容易讓你獲得比較快的成長，為什麼我們要努力加入一些團體、社群，因為這是有能量的。

有人問我們的知識型IP訓練營是做什麼的？其實知識型IP訓練營就是先整合一些有能量的人，大家在一起隨意發想，發現有潛力的人，我們會啟發他，給他一個氛圍，打開他的想像力，在恰當的時機大家一起推，爭取讓他快點爆紅。

再來就是寫好文。如果你超級有才，對自己的能力特別自信，又不是一個半途而廢的人，不會因為挫折打擊而輕易懷疑自己，那你就一個作品、兩個作品、三個作品，一件一件往下做，反正只要你做得好，做得多，更新頻率又穩定，總有一天你會抓住別人的眼球，一下子你就能引爆傳播。這時候人們會注意到你，你的能量會快速變大，比靠平台硬推出來的人能量要大得多，因為你是自己打出來的天下，自帶光環。等有一天你成功了，過去所有你跳進去的坑，都會成為你將來偉大的故事。大家印象比較深刻的是咪蒙，而且咪蒙越做越好；當然她有一些爭議，比如說她抄襲、洗文，但在商業模式來說，她是很成功的；另一個是papi醬，雖然她做得不錯，但是後勁還是差一點點，總而言之，這兩個人在別人看來還是非常成功的，我們一定要想清楚自己有什麼樣的天賦，然後走怎樣的路徑，我覺得一般的人比較適合加入社群，靠自己就比較辛苦。

第六步，專注經營個人品牌的長期計畫

做個人品牌得有一個長期的計畫，比如在三年內如何分解自己的目標一步步去實現。吉吉說她明年要出一本書賣十萬冊，假設這本書還沒有寫，分解一下就是一個三年的計畫。一般來說，一本書從開始構思大綱到出樣章、得到出版社認可，再到把所有書稿寫下來，至少需要六個月的時間，這對於寫第一本書的人來說已經是超級快，很多人一年還沒有寫出來。寫書跟寫博客、寫微信文章是不一樣的，需要你把所有的內容結構化地整合起來，很多人在寫的過程中會遇到很多困難。若是到年底吉吉已經把這本書寫完，跟出版社把合約簽好，這已經非常快的，但這本書必須在明年六月才能出版。因為，一月走完流程，二月春節什麼也做不了，三月核對排版和封面，四月印刷，大概五月就可以上市，而上市的週期呢？若新作者沒有名氣，出版社不會特別趕出來，大概在五月底才能上市，這樣還能夠趕上每年最好的「六．十八圖書特賣」，這已經是非常快的節奏。

即便你的書在六月出版，那麼你也只有半年的銷售時間，一本書如果能夠在半年賣到一萬本，這已經是非常好的成績。大家可能不知道的就是，我的書大部分也只能做到至少一萬本銷量，你想讓它發行到兩萬本對我來講也是非常非常困難的。像彭小六到處跑、到處推他的新書《讓未來現在就來》，他要不到處跑的話書也賣不掉，書才能慢慢變得暢銷，所以一本書就差不多三年了，你要很耐心地做一個三年計畫。二○一七年我爭取出一本書，但是可能不暢銷，沒關係，那我二○一八年再寫一本，要比二○一七年寫得好，如果二○一八年這本還不暢銷，那我有了兩年經驗，二○一九年再來。如果，你有一個更長遠更平和的心態去建設個人品牌，就可避免很多很多麻煩，假如我們期待的結果遲遲等不到，就會對自己的堅持失去耐心，導致後面所有的動作都變形。我今天有定義長遠路線圖的能力，大部分人壓根就不知道他不具備這種能力。二○一三年底，我開始創業，我們團隊做的思考和討論，我把它寫成文字，到今年是第三年，我們看了一下，覺得不用大改，繼續照做就可以。做到二○二○年差不多小夥伴們就完全接班，我就可以退休了。

有些事情很多人頂多只能做一年半年的規畫，這已經很棒了。我可以做五到七年的規畫，因為我知道五到七年打造出個人品牌是很快的事情，但是今天誰願意等這麼久呢？並且誰願意為這麼久的時間做一個這麼長遠的計畫呢？很多人並沒有清晰地瞭解實現夢想到底是一個什麼樣的過程，他到底應該選擇什麼樣的道路？而這個道路能否分解為五到七年的計畫？然後按照這個路線圖一步一步往下走。

大部分人缺乏這種定義路線圖的能力，並且，他對於自己定義的路線，始終是惶恐不安表示懷疑的，一旦遇到挫折或達不到預期的情況，他需要到處找人問他做得對不對，而不是相信自己找對了路，只需要去做。我告訴你這是非常普遍的情況。大部分人在準備成長為個人品牌的過程中，會把大量的時間都耗費在尋找自我認同和肯定上，這是我見過的太多人不能成功的一個很重要的原因。比如我在微信公眾號寫一篇文章，我希望它的閱讀量達到五千，但實際上我的好多文章達不到，怎麼辦？是我的寫作風格不好？還是我的營運定位錯了？這會讓很多人懷疑自己堅持自媒體寫作是否有意義，自己做的設想是不是真的滿足市場。最後他會花費很多時間請教各位達人和大神，去驗證自己是否走錯，結果花費大量時間去找專家，反而浪費了寶貴的時間成本。其實一開始就應該做市場調查確定方向和路線，然後只需要在執行過程中不斷摸索調整；我覺得一個能最後走向成功的人，不能總在諮詢方向，只會請教如何避開別人遇到的問題。

我做「秋葉大叔」這個微信號，從營運第二天開始我就給自己做了設定。有時候我是腦袋轉不停的總裁，有時候我是暖心大叔，未來我就在這兩個角色之間來回切換，但更多時候我是走暖心大叔的路線。我為何要走這個路線？原因非常簡單，我清楚地知道未來五到七年整個新媒體的環境會發生什麼樣的變化—有個溫度的帳戶會受到歡迎，成為一個溫暖的人，在溫暖中還帶一點小小的壞，我也的確適合做這樣的人，在大叔這個競爭層面我還是能贏得一部分女孩子歡迎的，女人瘋狂起來世界會很熱鬧，對不對？抓住她們的購買力，我就贏了！這就是我的一個商業小計畫。坦白說，我覺得一個人寫真話會得到大家的信任，其實真要做到，也是需要付出五到七年艱苦努力，說起來簡單，做起來卻非常難。

第七步，設置個人品牌計畫驗證點

你覺得自己有能力掌握住這些事情之後，就要設置一些驗證點。吉吉想要出書，那她就得先開始寫一篇，再跟外面賣的書相比，你能不能寫得更好，我們可以透過這種方式來快速評估吉吉有沒有能力寫出一本合格的圖書，而且不需要花很大的成本。

很多人講，你怎麼能夠做到每個微信後台的回覆都是你自己回覆呢？你哪裡來的時間呢？很多人從來沒試著用瑣碎的時間來做這些事情，也沒有想過這個事情到底有多大工作量。我經過一段時間的測試，發現自己的反應速度夠快，能利用瑣碎時間完成這個工作；而且回覆的過程還會幫我打開寫作靈感，讓我得到很多人的認同和支持，這就讓我發現「回覆」這件事不一定是個負擔。你懷著愛和感恩的心去做一件對大家有真誠互動的事情，就會給自己加持很多能量，個人品牌就在這一個個真實的互動中得到越來越多人的認可。

很多人在自己的計畫中並沒有設置這個驗證的環節，我們說路徑和目標一旦定義清楚就不要輕易改變，但是計畫可以調整，做得快可以加速，做得慢可以放慢節拍，等能力慢慢跟上來了我再加速。別人用五年出名，我用七年，七年不行，我用九年。其實用一輩子來看，早兩年和晚兩年不是那麼重要，只要做到一定高度，後面的故事都差不多，不會像自己想像的那樣，錯過很多事情，做有方向的人，也要做有耐心的人；做有熱情的人，也要做對方法。

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書籍介紹

《斜槓微創業【實踐版】：你自己就是創業資本，將大腦知識全都變現金》，方言文化出版

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作者：蕭秋水、剽悍一隻貓

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Photo Credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航