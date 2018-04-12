十個問題測試你是否準備好辭職，開始「斜槓微創業」

作者：蕭秋水、剽悍一隻貓

什麼時間可以辭職

說來好像很簡單，想成為自由職業者，只要離職就行了。猴菇在大學畢業後做了一年網際網路，就離職成為自由職業者然後開始環遊世界，沒有多少積蓄，一邊旅行一邊做電商，由於有電商經驗，還真是讓他既實現了旅行目的，電商生意也風生水起。不過很多人做不到這樣瀟灑，還是需要經過深思熟慮，怎麼判斷時機是否合適，這才是關鍵問題。

楊小米辭職的時候，並沒有想著就此成為自由職業者，當時還想著要儘快再找一份工作，不過過了一段時間後，發現自由職業也不錯，時間再長一點，就不想找工作了，這有點像是誤打誤撞。有些人辭職成為自由職業者，過了一段時間以後，發現情況好像不太對，於是趕緊再找份工作去上班，這也不是不可以。其實，人應該讓自己擁有更多選擇的自由，而不是「只能這樣」或「只能那樣」。如果以兼職的方式做喜歡並擅長的事，能夠有持續不斷的收入，而且超過正職，是可以考慮離職從事自由職業的，不過需要區分清楚的是：兼職是完全靠自己，還是對正職所帶來的資源有所依賴？如果判斷錯誤的話，離職後就有可能失去這種資源。下面有一些自測題，可以測試一下你是否適合辭職成為自由職業者──

有沒有想好辭職後怎麼生活？有沒有足夠的資金和技能儲備？ 經過一段自由職業後，再找工作是否容易？ 在現有公司是否受到足夠重視？工作能力是否受到廣泛認可？（如果工作能力不受到認可，是公司原因還是個人原因？） 是不是覺得自己不受重視？發展空間有限？老闆和同事很差勁？（如果都回答是的話，需要警惕，因為不喜歡現有的工作，有可能是自己的失敗，而不是環境原因，這樣的話，即使離開了也不見得會改善。） 在公司內的發展機會怎麼樣？相比自由職業，哪一個誘惑力更大？ 離職的話會有哪些影響？比如期權、股票等方面？如果在這方面有可能造成損失，損失是否能夠承受？ 正職和兼職同時進行，是不是時間非常不夠用？如果全力投入到兼職中也就是成為自由職業者，是不是因為時間寬裕而加倍加速發展？ 是否具備足夠的自我認知能力？自己的優勢、劣勢、風險、機會、資源等是否清楚？ 有哪些優勢和資源會在離職後消失？能不能承受？ 家人是否支援？家人的支持對你來說重要度是怎樣的？（通常來說男性要更慎重，如果男方成為自由職業者而又在一段時間內沒有收入，有可能引發家庭矛盾，而引發矛盾的原因並不見得是女方「嫌貧愛富」，相當一部分情況反而是男性由於收入降低而自尊心受損，所以特別敏感。）

先確定你能提供有的服務有哪些

很多斜槓青年和自由職業者—尤其是專業人士—都是專業通才或是全方位專家，這就是說，他們擁有很多技能，這使得他們可以獨立負責一個甚至多個工作職能；例如，一位行銷專家可能是一個搜尋關鍵字專家、付費廣告專家、社交媒體行銷專家、文案專家以及分析專家—他可以營運整個行銷管道。但是，在推出這些服務的時候，最好還是審慎地確定，然後打包。最關鍵的一點是：你如何知道你的客戶想要什麼？所以，必須先做一些準備：

一、研究客戶和市場

如果你想進入某個行業或是市場，就要觀察這個行業或市場的引領者在做什麼。例如，如果你想在電商領域工作，就要看看像天貓、京東這樣的大品牌在做什麼，同時也要看看一些小品牌在做什麼。看看和你同樣身分的人們在做什麼，這在網上不難瞭解到。也可以問問行業內的潛在客戶和朋友，讓他們給你一些意見。或是到一些專業論壇，看看並參與討論。不要和行業脫節，否則是非常危險的。

二、整合你的服務

你的服務內容應該精簡並容易理解。內容應該用簡單的語言呈現，還要講故事說明服務能帶來的影響。在把服務包推廣出去的時候，能夠做到不言而喻，沒有想像空間，就算有問題也應該很少。以下是整合服務的三條準則：

回憶你過往的工作和經歷

回憶過往成功的客戶合作或專案，能夠幫助你確切地概述，為達到具體目標需要做什麼？回顧舊專案來判斷哪些有效？哪些無效？什麼是你可以做得更好的或是可以省略的？此類分析可以幫助你打造一款實現成功的最佳服務包。

你提供的服務要具體

提供「管理社交媒體」服務這一說法可能對某些客戶管用，但他們可能會想要更多細節。他們還可能在腦中已有具體的想要實現的事，但他們不確定如何表達或說明。你的服務包越具體，客戶就越有可能說：「對，這就是我要的。」

認真撰寫文案

撰寫服務包的內容時，最好先有針對性的問題描述，讓別人對照知道自己的痛點，然後再描述自己的豐富經驗，要認真推敲用語，儘量精悍簡潔。

比如小川叔「在行」的職業話題：「遠程」。

職場上升期如何更好地提升自我（此話題為遠端話題，學員將透過「在行」的語音功能完成和專家的約談）？工作幾年職場發展遇到新的機遇和挑戰，如何應對？內心渴望成長和提升，如何找到途徑？面對這樣的問題，初入職場的新人經常會有這樣的困惑：想表現卻找不到合適的方式；升職後，找不到從技術人才向管理人才轉變的路徑；無法應對任務背後帶來的壓力。

我擁有六年集團管理經驗，從普通文案晉升為品牌總監，完全知曉技術人才向管理人才通路遇到的障礙和壁壘。曾有過三次帶隊失敗的深刻教訓，一度喪失管理資訊，從負數起跑，扭轉上下屬對峙嚴重的局面。我願意與你分享的內容包括：規畫成長路徑；提前做好管理者心態；新手領導的引領和平穩過渡。

（PS：在選擇與我見面前，請把你的問題更具體化。畢竟一小時的談話只能解決一個小問題。請把你的問題提前發給我，方便我做更精確的準備，提升見面效率。期待與你的見面。）

三、不斷修改你的服務包和相關文案

不要想著一勞永逸，當你進步了，你的服務內容不同，那麼一切就要更改，包括個人簡介都是這樣，最好每半年更新一個版本，因為半年內你可能取得了新的成績，你的服務由於知識的更新也和以前不一樣，那就應該把它們體現出來。你在外展示的一切，都應該是經過精心設計的，而不是漫不經心的，包括形象照片在內，儘量不要用藝術照，那樣顯得失真而且不專業。可以拍一系列的形象照。

盤點自己的技能

要成為自由職業者，往往需要具備一技之長，如果連相應的技能都不具備，就貿然跳到海裡，那很有可能連養活自己都無法做到。這個技能，要看在社會上的競爭力。大公司出來的人，技能往往不全面，因為大公司講究協同作業，通常需要不同人、不同環節來完成整個流程，一個人所掌握的技能，有可能只是涉及一個環節，這要放到社會上，未必管用。所以在成為自由職業者前，最好能夠盤點一下自己具備的技能，做些準備。很多人認為，會寫字就可以出書，這是很大的誤解。

以我的切身體會，出書通常是不賺錢的，除非是銷量上十萬的暢銷書，但在目前的出版市場，銷量十萬真的不容易，尤其是對於初出茅廬又沒有網路人氣積累的作者來說。書是一個通道，可積累名氣和打開培訓、諮詢等市場，我所出的幾本書，銷量都還不錯，單指書籍方面，可以說盈虧平衡，如果論到名氣和其他，那也還是賺，但如果說希望出書帶來直接、大量的現金流，那就不實際。另外，書籍也要看種類，有些書天然不具備暢銷條件。

至於培訓，在企業內部的培訓和專業培訓師是不同的，前者，來聽的都是同事，大家礙於面子，往往也給好評；而社會上的培訓，學員的要求高，未必買帳。要想在自己的自由職業生涯中最大限度地降低風險，有幾項原則：

第一、要把握好「市場需要、我最擅長、能者不多」的定位原則，使自己或自己的產品具有市場性、競爭性和獨特性；不要試圖仿冒別人，靠拷貝別人現買現賣是沒有競爭力的。同樣的道理，如果你的產品或服務能夠被別人輕易拷貝，那也說明你並沒有別人不能取代的核心競爭力。

第二、為了防止自己知識和技能的老化，你必須具有不斷學習和創造的能力，而不是試圖「一招鮮，吃遍天」。這在知識更新速度日益加快的今天，已經行不通了。學習能力已經演變成為新的生存能力。

第三、增強自己的法律意識和風險意識，在與人合作的過程中要有維權意識，注意用法律和規則保護自己，以防「客大欺店」和遭小人暗算。

第四、儘早地在醫療、意外和養老方面投入必要的保險資金。

把心理不適轉為動力

從全職工作到成為自由職業者，會面臨一個身分落差、關係落差。當然得承認這個社會是現實的，不在其位，不得其利。有些人誤認為在位時獲得的友情是真摯的，所以不能承受離開原來位置時別人的冷漠。而有些人習慣了之前在公司時的光環，一旦離開原公司，這些光環消失了，平台賦予的優勢也不存在，可能會對自己的能力產生懷疑，這時候的不自信心理也是需要警惕的。其實，對這些都應看得淡然一些，一個人從原來的公司離職，會失去一批朋友，也會失去一些原有的福利，比如酒店住宿不會再享有集團優惠等，要習慣這種情況，從心理上消除不適感。而在另一方面，也可以把這種心理上的不適感轉化成驅動力：正因為已經成了自由職業者，可能會被別人看扁，那就更要爭氣，一定要變得優秀，這樣就不會被忽視，用實際成果來證明自己的能力，而不是把時間花在無謂的情緒低落上。說個小故事︱

有次，好友來深圳，約好了一起吃飯，朋友A的一位朋友B知道這位好友過來，有些問題想請教他，於是就請那位朋友引薦。一起吃飯的時候，朋友B問我是做什麼工作的，我就老老實實地說：「無業遊民。」他臉上立刻顯出很鄙夷的神色，後來也不再和我說話了。

後來，蕭秋水小朋友就發憤圖強了……然後內心也強大起來了……不過要說到心理保障，還是剽悍一隻貓的做法更有效，就是不停地給自己打強心針。

剽悍一隻貓的轉變，其實就是從訂下這個目標開始的，那個時候，的確看上去是個不切實際的目標，不過剽悍一隻貓發了狠：「老子快三十歲了，一天到晚做著夢。訂這個目標，也是為了做點牛×的事，讓自己老了以後對著後代有牛×可以吹。最近終於想明白了，想要不迷茫，只有三個字：幹！幹！幹！」然後，他真的幹成了。對我有效的辦法、對剽悍一隻貓有效的辦法，對別人未必有效，每個人應該針對自己的情況，尋找自己的心理保障，畢竟，每個人都是獨一無二的。

家庭溝通與保障，很重要

現在，很多家庭對於孩子的未來，要求已經比較寬鬆，願意放手讓孩子自己選擇，即使是選擇做他們看上去非常沒有保障的自由職業者，他們不會干涉太多。不過也會有些家庭，對於自由職業者這一選擇持反對態度，在他們看來，最好是在公司，如果不能，退而求其次，也得是在企業做全職工作，如果做自由職業者，他們會覺得孩子沒出息，出於愛，也會擔憂孩子的未來。在這種情況下如何和家裡做好溝通？我們的建議是：

一個人終究需要自立，用自己的能力去證明即使是做自由職業，也可以做得很好，既從事自己喜歡的工作，也能夠養活自己，甚至可以比全職工作收入更高，在保障方面，可以購買商業保險，讓家裡放心。

在家庭溝通方面，其實也是有技巧的。很多孩子之所以無法獲得家庭的支持，是因為事無巨細地都向家裡彙報，尤其是工作中一些不愉快的事情，有些女孩子還可能在給家裡打電話的時候一邊說一邊哭起來，讓家裡很不放心。其實不管是否成為自由職業者，最好都保持「報喜不報憂」的態度，也就是遇到值得開心的事向家裡說，遇到不開心的事，就自己默默吞咽，或是向朋友傾訴，但不要把父母當成訴苦的人，現代社會發展太快，很多父母對於孩子職場上的事情並沒辦法給出建議，反而徒增煩惱，那又何必呢？其實成長成熟的標誌之一就是自己承擔。

如果已經成家，想要成為自由職業者，一定要和另一半好好商量，兩個人共同商量，如果因為失去固定收入，而讓另一半的負擔增加，又沒有做好準備的話，很有可能造成以後的麻煩。有了家庭保障，自由職業者也可以少些後顧之憂。

先做足身體健康檢查

如果你有意向成為自由職業者，在離職之前，先別衝動，最好先做個體檢，全面檢查一下身體情況，如果是非常健康的狀態，再考慮離職不遲，如果身體有些部位有隱疾，就要慎重些下決定，比如，成為自由職業者以後，一場大病就可能帶來很大的麻煩，而有公司的話，就會相對好些。沒有鐵打的身體，不要說容易發生意外（如大病等），也不易抵抗自由職業的壓力。比如有的培訓講師，一個月要講二十二天的課，這就很恐怖。職業培訓師工作對腰、膝、喉的傷害都是很大的，還要考驗身體對出差的適應能力。比如有人挑床，在外出差往往睡不好，這就是很麻煩的事。比如還有培訓師因為空中飛人的生涯，起落太頻繁，耳朵受不了空氣氣壓，導致耳疾。請注意，身體是否健康需要去做體檢，而不要只是自我感覺良好，因為人的感覺有時候並不準，還是醫院體檢更加可靠些。

假如身體狀況有些問題，不如還是繼續在公司裡待上一段時間，畢竟，這種情況下成為自由職業者，風險還是太大了。不過，身體狀況不好也可以考慮辭職，就是太過疲勞，身體已經到了臨界點，如果繼續上班，那對身體就是傷害。我當初積勞成疾，咳嗽了一年多，離職後，身體很快就好轉，四個月後，咳嗽完全好了，於是就活蹦亂跳地到處遊玩去了。這主要也是因為我特別怕吹空調，自己在家裡可以不用，出門也有意避開，但上班的時候這可做不到。另外，健康保障還不只是自己一個人的，最好也要考慮一下家人的健康狀況，有的人成了自由職業者，後來遇到家人患病的情況，經濟上便出問題，無奈之下，又找了份工作朝九晚五地上班，這樣，畢竟是有了穩定些的收入。

財務收入能否支撐，要詳估

自由職業者要想好：現金流方面，如果半年內沒有收入，是否可以支撐？如果身體狀況出現變化，或是家裡出現了其他意外情況，是否可以支撐？和創業一個道理，最好不要山窮水盡，動用全部積蓄。最好留一筆錢存放好，不到萬一不要動用。如果是有家庭的人，這點更為重要。這算是一個財務緩衝，在成為自由職業者之前，必須想好。在財產方面，重點在於增收而非節支。如果一味省錢，生活品質大幅下降的話，自由職業者的幸福指數可能就跟著下降了，想辦法賺錢才是正道。

斜槓青年由於有正職有兼職，收入比較多元，所以不會擔心收入不穩定的問題，而自由職業者在這方面的憂慮要多一些。很多人成為自由職業者以後，往往開始精打細算，為了防範未來的風險，不太敢花錢。其實，節約開支固然不錯，特別是對於奉行極簡主義的人，但如果因為收入因素而降低了生活品質，那也是不值得的事。

對於自由職業者，應該把重點放在如何增收上，而不是一味節支，因為開源更重要。自然這也不是鼓勵揮霍，而是指人生的重點不要弄錯方向。在收入方面，一方面是要多爭取主動收入，也就是做一件事拿一分錢，更要注意被動收入，也稱為管道收入。

管道收入雖然是經常用在傳銷的話術裡，但我們可不是鼓勵傳銷。管道收入的意思簡單來說，就是不做事也有錢拿，而這個錢，來自平常鋪好的管道。比如在微信公眾號裡寫了一篇文章，隔了很久，有人看到，還是會讚賞，當初的付出，可以帶來源源不斷的收入。這樣的管道，應該多進行鋪設。只要有能力，有粉絲，尤其是凱文．凱利說的那類鐵杆粉絲，管道收入並不算難。比如，「分答」上的偷聽收入、喜馬拉雅的分銷收入、微信公眾號的讚賞收入、流量主收入、今日頭條的廣告收入，如果要是能夠寫書，那就有版稅收入；……如果真想達到「自由職業型態」，就需要多關注這樣的新事物、新管道，然後善加利用。

我從IT行業離職後的半年內，並無經濟收入，靠存款生活。工作了二十年，而且第一份工作是在銀行，自然也受到銀行薰陶，在儲蓄等方面比較看重，另外我是意識獨立的人，自從大學畢業後，就沒有伸手向家裡要過錢，這種獨立意識和銀行環境都促使我在理財方面早做了些準備，在IT行業工作多年後，身為大公司中層管理者，薪資也還勉強可以，起碼夠我用了。早在離職前我就已經做好了準備，基本上，如果完全沒有經濟收入，依我的日常支出，三年都是沒問題的，有備無患，謀定後動，做事情不衝動也是我的原則。

在經歷半年的逍遙後，才開始接培訓和其他工作。另外，寫書的版稅雖然不高，也還是會帶來收入，我對生活原本要求不高，所以可以優遊度日，這個說起來的確就是這麼簡單，但要做起來，或是換個人，未必容易。當然，隨著努力程度的加深以及慢慢積累，收入也慢慢多起來了，這是後話，所以我始終相信「天道酬勤」。

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書籍介紹

《斜槓微創業【實踐版】：你自己就是創業資本，將大腦知識全都變現金》，方言文化出版

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作者：蕭秋水、剽悍一隻貓

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Photo Credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航