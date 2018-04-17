專訪北榮感染科醫師顧文瑋：用《慾望城市》的口吻為LGBT解惑

文：洪明道

船醫的真面目

兩、三年前開始，批踢踢甲板（Gay版）上出現了一位船醫，提供水手們各種性傳染病的諮詢，解答各種疑難雜症。從犯頭風、下面癢癢、護唇膏會不會傳染菜花，到小菊花流血流汗……各式各樣的問題都有人發問。船醫總是用慾望城市的口吻解答，提供菜花的傳染途徑、HPV疫苗、HIV篩檢等各種資訊，幽默風趣的回應使得許多水手紛紛暈船。

許多水手都好奇船醫是誰，或許你早就知道了。他是台北榮總的感染科醫師顧文瑋，暱稱「小顧醫師」。儘管甲板船醫已經有好一陣子沒有發文了，但他仍出現在各大社團、網路平台、電台，用淺顯易懂的方式傳播性傳染病、愛滋、娛樂性用藥等的相關資訊。甚至引起保守團體、基督教媒體的注意，以扭曲事實的方式進行抹黑。

之所以走到這步田地，小顧醫師說這和自己的身分認同有關。在大學時期，小顧醫師其實沒有參加太多同志社群的活動，即使就讀台大有地利之便，也沒有加入GayChat（簡稱GC，台大男同志社）。在進入醫院後，發現許多醫師對於LGBT並不友善，尤其在一些較倚賴師徒制的傳統科別更是如此。因為身分的關係，許多同志醫師會選擇精神科和相對友善的小科，小顧醫師一開始也考慮過精神科。不過，在一次到美國交流之後，小顧醫師發覺內科原來可以是很有趣的，從基礎學理到實際運用都有很大的發揮空間。因此他便決定選擇內科，而且是內科底下的感染科，希望之後可以服務LGBT社群。

在批踢踢甲板上擔任船醫是他進入社群服務的起點。因為有認識的同學是甲板板主，板主和小顧醫師發現版上有太多不正確的醫療資訊，因此決定一起合作，在批踢踢這樣的空間裡提供諮詢，讓大家可以用更簡單的方式認識HIV和其他性傳染病，同時介紹一些友善的醫療院所。

小顧醫師也說，當我們想認識一個性傳染病、懷疑自己是不是有性傳染病的時候，上網Google之後常會有一些偏方或廣告，並不總是能取得正確有用的訊息。很多訊息都是透過朋友口耳相傳，或是根本就不知道，缺乏一個大家願意使用的入口網站。

這段期間，小顧醫師也和NGO團體合作，並在這當中學到很多。他認為，公衛、醫療、社群、NGO組織這4個端點常常會有訊息不同步的狀況，之前大家也比較少合作，缺乏互信和默契，會有許多需要磨合的地方。也慢慢了解，許多在國外推行過的模式在台灣不一定能適用。

例如，他曾和泰國紅十字會合作，卻在台灣遇到許多阻力。泰國紅十字會在架設了「Adam’s Love」泰文入口網站提供愛滋和篩檢的資訊，並請男性明星大使代言，用鮮肉照吸引大家的目光。當時泰國想把他們的模式推展到東亞，找到了小顧醫師，小顧醫師著手幫忙，但卻並沒有運作得很順利。一方面許多台灣藝人不願意為這樣的議題站出來，一方面許多團體也認為談愛滋不應該只限在男性大使，也需要有女性來代言。這樣可以讓女性注意到這個問題，也避免加強「愛滋」與「男同志」的刻板印象，這些都是小顧醫師在實作之後學習到的。

事前預防性投藥的困境

最近疾管署推展的「暴露前預防前驅計畫」也遇到了類似的困境。「暴露前愛滋預防性投藥」（PrEP）是一個較新的概念，以服用愛滋治療藥物來達到預防的效果，目前的使用方法是每天一顆。這樣的藥物通過試驗的目前只有舒發泰一種，而且價格較高，因此疾管署提供了一千個補助名額。然而到目前為止只有八十多人使用。

小顧醫師認為主要的問題來自於「價格」和「意識」。這樣的新藥自費一個月需要一萬二左右，很多人負擔不起。雖然疾管署的計畫前6個月有部分補助，6個月後還是需要自費，可能會減低許多人的參加意願。

即使如此，也很少民眾領取前6個月有補助的藥物。據小顧醫師觀察，許多民眾根本不知道有這樣的方式可以預防，同志社群內也是如此。同志社群並不常談論愛滋這個議題，也缺乏一個資訊入口平台。當這樣的補助出現，就很難傳入社群內被大家知道。而公衛端也並不全然了解醫療端實行的困境、NGO組織的看法、社群的需求。這一來一往之間，存在著很大的資訊落差，有許多需要互相溝通的地方。

事前預防藥並不只是單純的一顆藥物，在人們的使用之下也產生出社會和文化的意涵。在國外，使用事前藥一度被污名化，使用者被認為是比較放蕩、淫亂的，台灣也慢慢出現這樣的現象，加上大家比較少談到性和愛滋，使用者很少告訴朋友自己正在服用事前藥。另外，在出現這樣的藥物之後，是否人人都能有方便的管道取得這樣藥物？英國同志社群和NGO曾為了要以更低價格取得PrEP展開運動，更和英國健保署展開訴訟。這同時涉及了健康權利，但這樣的權利是需要努力爭取的。

即使有著這些困境，隨著公衛、醫療、NGO組織新一代工作者出現，各單位之間慢慢建立起更多的溝通管道。小顧醫師說，疾管署也不如以往總是由上對下的推行政策，在這次推出PrEP前驅計畫之後，也詢問了各家合作醫院遇到的困境，嘗試提出解決辦法。當公衛、醫療、NGO有越來越多的合作經驗，小顧醫師相信之後愛滋工作會進行得越來越順利。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航