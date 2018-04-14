地獄朝鮮「全拋世代」（四）：韓國受薪階級30％生活在貧窮線下

「曾經擁有快樂幸福，是什麼時候的事了！」金素月（김소월，1902-1934），〈秋天的早晨〉

目前全球的貧富差距有多麼嚴重呢？

根據《21世紀資本論》作者皮凱提（Thomas Piketty）見解，在他參與的「全球不平等實驗室」（World Inequality Lab），串聯了70個國家、超過百名研究者，出版的首份《全球不平等報告》內，大膽預言人們如果再忽視全球目前收入、財富集中化的趨勢的話，到了2050年，全球前1％富人將擁有全球40％財富—這即是明顯的全球貧富差距極端現象。

儘管，此份報告並未提及到台灣，但根據WID資料顯示，台灣前10％富人仍掌握全台灣36.4％的收入，與他主要研究的歐洲國家相近。更值得注意的是，台灣前10％富人收入集中情況，雖不嚴重，但若與1980年代相比，比例仍是增加了13個百分點，而同期間的歐洲才僅僅增加4個百分點。從貧富差距惡化的「速度」來看，台灣不輸給亞洲其他國家，諸如新加坡、韓國、中國等國。

再者，若從台、韓兩國前10％富人收入佔比角度來看，根據《全球財富與資料所得》報告指出，2016年跟1980年相比，兩國前10％富人收入都呈現大幅成長，像台灣就由1980年原先的22％左右，來到2016年成長到36％上下，增加幅度55.56％，而韓國由1980年原先29％左右，來到2016年成長到44％上下，增加幅度小幅勝過台灣，為55.90％。

換句話說，台韓兩國「富者越富」的情況，已為長期趨勢了。同時，參與全球不平等實驗室的台灣中研院院士朱敬一，也曾經指出2013年台灣前10％富人所得四分之一來自股利，近六成來自薪資，房地產買賣等資本利得佔14％。但隨著所得愈來愈高，薪資所得比重就愈來愈低，等到了社會金字塔頂端最有錢的0.01％富人時，他們的所得竟有高達七成即來自股利所得。

另一方面，再從一般領薪階級的薪水角度來看，韓國現況似乎比起台灣人所想像的還要惡劣。台灣人稱羨韓國自2008年開始，工作時薪幾乎年年調漲5％，目前根據韓國2018年所調高的法定最低時薪，定為7,530韓元（6.64美元，約新台幣202元），調幅達16.4％，為2000年來以來最大，且預計會有463萬名勞工受惠，占整體勞工的23％。

但不要忘記，截至2017年5月，韓國職場上約聘員工人數也高達644萬人以上，佔了國家勞動人口約四分之一以上。同時，根據張夏成於《憤怒韓國》一書指出，韓國當地財團只提供4％的工作機會，卻取走60％的獲利，極為不公，同時任職於大公司的正職員工，男性員工薪水約為305.4萬韓元（折合新台幣約8.5萬元）；女性只有200.5萬元（折合新台幣約5.5萬元），相差約100萬韓元（折合新台幣約2.7萬元）。若是相較在各方面沒有保障的非正職員工（約聘制）：男性月均薪資是156.9萬韓元（折合約新台幣4.4萬元）；非正職女員工的月薪只有106.1萬韓元（折合約新台幣2.9萬元），兩者都正好是正職員工薪水之一半。

再根據韓國當地統計廳2016年的資料，顯示韓國前20％所得上位共計平均月收入397.2萬韓圜（折合新台幣11萬元），比去年增加10.7萬韓圜，而所得下位20％人士，只有72.9萬韓圜（折合新台幣約兩萬元），比起去年還低了2.9萬韓圜。

因此，張夏民作出悲觀的結論，指出韓國社會內勞工薪資所得佔所有國民所得的90％以上，大多數國民所承受痛苦的，不是已經天生下來既有的資產，而是「收入金額」的差距，即「所得差距」。而造成人民痛苦所得差距的根本原因，則是「雇傭關係不平等」—韓國領薪階級高達90％的人難以存錢，更令人吃驚的是，30％的人生活在貧窮線下，而這即是韓國領薪階級之現況。

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弔詭的是，韓國的GDP年年增長，諸如根據國內《經濟日報》的〈停滯的台灣 vs.成長的韓國〉一文內，曾引用環球透視（Global Insight）的估算數據，指出2017年韓國人均GDP將首度突破三萬美元，達到30,418美元，而台灣人均GDP則為24,240美元，差距已經超過5,000美元，且韓國將是東亞洲繼新加坡、日本，第三個擠進三萬美元俱樂部的國家。

同樣的，若再把時間倒轉回去，1992年台灣人均GDP即突破一萬美元，達到10,766美元，當時韓國尚不及8,000美元，直到1994年，韓國人均GDP才首度突破一萬美元。而台灣GDP成長速度緩慢，直到2011年，台灣人均GDP才突破兩萬美元，達到20,949美元，GDP加倍花了近20年的時間，反觀韓國只花了12年的時間，於2006年人均GDP即突破2萬美元，達到20,693美元，爾後從兩萬美元成長到指標數目的三萬美元，韓國也僅僅花了11年。

而在「GDP總量」方面，韓國早在2006即已突破一兆美元，而台灣近年來則約在5,000億美元緩慢成長，6,000億美元一直是突不破的門檻。韓國GDP總量目前大約是台灣2.6倍，預估再過三至五年，韓國GDP將是台灣的三倍。因此，此報導做出了極為悲觀的結論，即「近年來台灣成長幾乎停滯，韓國已經遠遠地把台灣拋在後面。」

然而，光看GDP就可以衡量一個國家經濟成長嗎？人民真的有感嗎？薪水真的有增加嗎？所得真的有提升嗎？

早在1934年，曾獲得諾貝爾經濟學獎的美國經濟學家顧志耐（Simon Kuznets），就已經提出「GDP無法評估一個國家的經濟」這樣的警告，只是這80年來，世界各國都對他的警告置若罔聞，並形成一股追逐GDP熱潮。

當我來到韓國當地考察時，每次只要跟韓國朋友提到，今年韓國GDP又成長了，想必經濟有好轉吧？十位韓國人士將近有九位都會嘆口氣，搖搖頭說，「哪有啊！」這就如同吳承紘於厭世代專題內所說到的「成長的GDP，無感的百姓」，因為按照過去我們所接受的觀念，因為GDP的數字越好越高成長越快，代表經濟熱絡，人民的生活水準也會提高，因此各國政府無不努力讓GDP的數字好看，因為這不但攸關人民，更攸關政權的存續，但這樣的說法已經越來越站不住腳，甚至與現實情況脫節。

根據吳承紘分析行政院主計總處《國民所得統計摘要》2016年12月內所含的1990年到2015年的GDP結構，得出位於社會高層的少數人掌握了超過一半的GDP，但是多數勞工卻從分配原本超過一半的GDP到只剩下四成。「拚經濟拚到誰的口袋，從這裡可以看的一清二楚。」換句話說，GDP只是一種迷戀，甚至是一種假象。

那麼台灣呢？似乎更為悲慘吧？不論是薪水成長角度，亦或GDP都已經落後韓國許多了。

聽完我對韓國現況分析的吳大哥，推了推鼻樑上的眼鏡，悲嘆說道：「台灣似乎也好不哪裡去，先不提政府單位所提出，諸如2017年8月8日公佈的『由財稅大數據探討台灣近年薪資樣貌』，指出台灣人平均年薪54.7萬、全國有129萬人，每月薪水只有23K，且有三分之一集中在21-30歲的青年中，換算下來，四個人裡面就有一個人領 22K左右薪水，且貧富差距達12.6倍等悲觀數據。」

「還有你提到的，韓國領薪階級高達90％的人難以存錢，30％的人生活在貧窮線下，而這裡的所謂的『貧窮界線』，就我自己在做厭世代專題時，提到如果要劃分出一條所謂『貧窮界線』，OECD的定義就很簡單：該國所得中位數乘上三分之二，依照台灣主計處2016年所公布的薪資中位數40,872元，換算過來的貧窮線就是27,248元，這相當接近於住在台北市民的平均消費支出27,216元。換句話說，如果你住在台北，每個月平均的花費就幾乎等於窮人收入。同樣的，我們再參考主計處根據『家庭收支調查』所做的各縣市可支配所得中位數統計，扣除直接稅之後的所得最高市落在台北市的每年363,360元，相當於平均每月30,280元，其實也沒比貧窮線好到哪裡去，最低的南投縣甚至只有17,578元，這樣的情況下，你要台灣年輕人怎麼不厭世呢？」

「唉…」我們五人同時嘆了口氣。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航