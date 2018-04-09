【插畫】「請客博愛座」，不再有人搶著坐

湯米

出門吃飯誰出錢這件事，和搭捷運公車該不該坐博愛座一樣麻煩。和長輩出門吃飯的時候，總要上演從餐桌一路推拉到結帳櫃檯的戲碼，爭搶錢包的情節有如葉問打詠春一般精彩；若是和約會對象吃飯付錯了帳，當下或許沒事，過兩天可能就會在PTT或是「爆料公社」看到自己的故事被鄉民討論，戒慎恐懼。

既然兩件事都那麼麻煩，不如混在一起做撒尿牛丸，只要在每間餐廳都設立「請客博愛座」，開動前就先決定誰要付帳，省得搶單浪費時間，「觀戰」的旁人也不必尷尬。不過這樣一來，誰要坐在這張「博愛座」上勢必又將掀起一場腥風血雨，弄不好，最後可能連飯都開不成。

其實不管是約會或聚餐，搶付帳代表的是一種心意，不付帳也有著自己的考量，大家抱持善念各取所需，千萬本末倒置反而傷了和氣。

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責任編輯：丁肇九

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