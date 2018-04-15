做一個「迷人的混蛋」：你應該贏得尊重，而非認同

文：老楊的貓頭鷹

做一個迷人的混蛋，善良但不故作喜感

上大一的表妹神經兮兮地跟我說：「我快要愛死我的新室友了！」

我正看書，頭也沒轉地回了她一句：「她是不是成績超級優秀，方便你抄筆記？又或者是個生活小能手，便宜了你這個大懶蟲？」

表妹樂呵呵地說：「才不是，她呀，是個迷人的混蛋！」

「迷人？還混蛋？」

見我滿臉的問號，表妹這才得意地誇起了她的那位新室友，我們暫且叫她C姑娘。

在C姑娘到來之前，表妹的寢室一共有三個人，其中一位跟誰都是「自來熟」：早上不想起床，就讓表妹帶個早餐；下午的選修課不想上了，就讓表妹報個「到」；週末的快遞到了，一定要等誰去「順便」幫她帶回來⋯⋯此外，借衛生紙、借書、借電腦都是常有的事。最可怕的是，連牙膏她都借過！

時間久了，誰都難免會覺得她煩。然而，大家礙著面子從來都不曾流露出不爽的情緒。

C姑娘來的第二個星期五，那個自來熟的室友還是像往常一樣，隨手就用了C姑娘的抽取式面紙。C姑娘走到那個人面前，冷冷地說：「你懂不懂禮貌？沒經過我同意，怎麼能隨便動我的東西？」

那位室友一下子被問住了，反問道：「兩張面紙而已，有什麼大驚小怪的？」

C姑娘冷冷地說：「首先，拿別人的東西之前要打招呼，這是最起碼的禮貌；其次，我們還沒有熟到不用打招呼就亂動東西的程度！」

站在一旁的表妹也被震住了，不僅因為C姑娘說出了她一直想說卻不敢說的話、做了她想做不敢做的事，還因為這個看似文靜的漂亮姑娘，居然是一個如此「不好惹」的角色。

在與C姑娘相處一段時間之後，表妹發現，C姑娘很少參加同學聚餐，她的朋友圈子不大，但十分固定。不太熟的人根本走不進她的圈子，當然了，她也很少跨出自己的圈子。

她從不主動和陌生人說話，能用地圖查找的時候絕不動嘴問路；她也敢用白眼去拒絕男生的搭訕；實在是有不得不回答的問題了，她往往都是一問一答，一個字都不會多說！

但在C姑娘自己的圈子裡，她其實很活躍，不僅健談，而且有趣極了。她和圈子裡的人輪班當活動的組織者，各種攝影比賽、辯論賽、登山活動、募捐活動⋯⋯忙得不亦樂乎。

表妹不解地問C姑娘：「你其實是個很熱鬧的人，為什麼天天擺出一副『生人勿近』的樣子呢？」

C姑娘笑著說：「因為我不可能做到和所有人都成為真朋友，就像我不會對每個人都冷漠一樣。朋友是選著交的，不是用廉價的笑討來的。」

對於那些習慣了占便宜的人，你付出和犧牲得越多，他就越覺得「噢，我已經見怪不怪了」；你妥協和退讓得越多，他就越覺得「哦，原來還可以繼續得寸進尺」。

對於不喜歡的人和事，你就應該態度明確地拒絕；否則，你的縱容和妥協就會變成某種情緒的癌細胞，它會一點點地吞噬掉你原本清爽、健康、快樂的生活，最後讓你過上一種爛掉的人生！

是的，這樣做，別人也許會覺得你「高冷」，甚至懷疑你有「社交恐懼症」，但實際上，你只是不想跟他們打交道而已。

在我們周圍，有兩類人不怕麻煩別人，一類是不講規則，不知道什麼是底線；另一類是相信自己還得起！

同樣有兩類人不怕得罪人，一類是滿腦子的「愛誰誰」，任性、自私、無所謂；另一類是強大到能夠承擔後果，同時也相信別人惹不起！

所以，能不能麻煩別人、該不該怕得罪人，你要自己多斟酌。

在懂事之前，你巴不得把自己的天真、善良、熱心都寫在額頭上，恨不得對每個新認識的人都掏心掏肺；但在懂事之後，你又恨不得拿起筆在臉上寫著：「我很冷酷，不講人情，容易讓人失望，生人勿近。」你寧願讓新認識的人覺得你自己是個混蛋，也不要日日夜夜扮演一個三百六十度無死角的爛好人！

敢做混蛋的好處是，別人會從你的缺點裡慢慢發現一兩個優點。

而一直扮演好人，只會慢慢讓人覺得「你本就是好人」「你就該幫我」。

所以，對於自己喜歡的人和事，你要繼續滿腔熱情；而對於自己不喜歡的，你不僅要冰冷，還要變成巨大的冰山──讓他們靠不上來！

胡先生談戀愛已經有兩個多月了，但從來沒有見過他在朋友圈裡秀一秀恩愛。基於八卦的好奇心，我私訊問了他：「戀愛中的大暖男，感情戲演到哪裡了？」他回覆了我八個字：「若即若離，生死難料！」

原來，他碰到了一個自己心儀的女生，她什麼都好，除了不太喜歡胡先生。

一開始，兩個人還只是在微信上聊天，早上說「早安」，晚上說「晚安」，偶爾再聊一些雞毛蒜皮的小事⋯⋯聊著聊著，兩個人的關係慢慢變得曖昧起來，會一起吃飯，偶爾再看場電影，甚至，還接過吻⋯⋯

也許是女生的某些回應給了胡先生積極的暗示，所以胡先生率先宣布自己結束單身。但好景不長，胡先生卻發現女生還是到處宣布自己的「單身」身分，胡先生傻了，他一再追問，女生卻總是顧左右而言他地回一句：「早點兒休息吧，下次再說這個。」

就這樣，一拖就是四個月。胡先生在這場類似愛情的猜謎遊戲中精疲力竭，他想過鬆手，可又隱約覺得「也許還有戲」。

那天晚上，我給胡先生留了一句話：「你值得睡上一個好覺，不要再為了那個睡得很香的人而失眠了。」

無論情路如何，切記不能自我折磨，這樣做的結果大多是：感動了自己，噁心了別人。

大約一個星期之後，胡先生找我聊天，說徹底結束了那段關係。他說：「我以前也想過算了，但都被她簡單的幾句『我們再試試吧』給挽回了。但經過了這一個星期的思考，我知道，她只是需要陪伴，而不需要我，所以我們根本就沒有可能。」

我理解胡先生的糾結和不捨。比起那些你追了很久卻沒能在一起的，最可怕的是這些以假愛之名闖進你的生活，在你慢慢適應她的存在、接受她的圍繞時，她卻逐漸表露了真心實意：「或許我們不合適，先試試看吧。」

可是，愛情這種事情，要麼是愛，要麼是不愛，根本就沒有「試試看」啊！

他三天沒回你的微信，你就開始胡思亂想起來：「是不是我哪句話說錯了？」「是不是我哪裡惹他不高興了？」「是不是他討厭我了？」⋯⋯

最終你會發現，其實都不是，他不理你，只不過是在陪比你更重要的人、做比陪你聊天更重要的事罷了。

所以，千萬不要因為喜歡一個人而無條件地退讓，也不要因為害怕回到一個人而獨自維繫。你要學會聰明地結束，而不是為了一個錯的人，壞掉了自己對愛的信心。更不必在這種事情上折騰自己，反思是不是自己哪裡不夠好，考慮如何退讓才能讓對方喜歡自己，不必！你唯一需要檢討的，就是為什麼沒有讓他快點走出你的人生。切記：那些不清不楚的你情我願，早晚要用恩斷義絕來償還！

那麼，什麼是「迷人的混蛋」？

我覺得是這樣：他冷熱分明，愛恨分明，酷得像晚秋的風，瀟灑得像森林裡的鹿，不討喜，卻自由。

迷人的混蛋活得有底氣、有尊嚴，也有原則。

他絕不會偷偷摸摸地練「九陰白骨爪」這樣陰險、邪惡的功夫，也不會私自練「葵花寶典」這樣自殘、自虐的功夫，他們不放暗箭，也不借刀殺人；他不怕獨自一人，也不怕人潮洶湧。

他會努力去學光明正大的「降龍十八掌」和內功深厚的「易筋經」，以便能接住別人的明槍暗箭，保住自己的暖意與周全。

他在年紀輕輕時就「老了」，有一顆溫熱的、穩固的，同時也滿是抬頭紋的心。然後，時光打磨，他慢慢變得年輕起來，年輕得像個無所畏懼的混蛋。

他就像是學生時代的同桌，你上課找他說話，他就舉手告訴老師；你下課對他調皮搗亂，他就不管不顧地去教務處揭發你。可是呢，成績名列前茅的是他，體育場上領跑的是他，老師喜歡的是他，被同學記住的還是他，儘管他看起來不好惹、不熱情。除了外在的優秀，他還有其內在的強大；既能夠盡情盡興地對討厭的人甩耳光，也能光明正大地和喜歡的人說情話。

所以，請你自顧自地美好起來，照看好自己的身體和靈魂，看書、運動、修身養性，努力去獲得知識、開闊眼界，並且自成格局。

哪怕你的社群媒體裡按讚數寥寥無幾，哪怕你正在被一個小團體邊緣化，哪怕你不瞭解周圍人在議論的熱播劇，哪怕你從不點開微博上的熱門話題⋯⋯

這一切其實沒什麼大不了的，不要讓你的生活被費力不討好的對話填滿，也不必擔心有什麼隊伍必須要跟上去。

如果說，真有什麼是值得去贏的，你應該贏得尊重，而非認同。

書籍介紹

《迷人的混蛋贏得尊重，窩囊的好人忙求認同》，英屬維京群島商高寶國際有限公司出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：老楊的貓頭鷹

不要裝得無懈可擊，卻活得軟弱無力；不要躊躇滿志，卻又玩物喪志。

做一個迷人的人，善良有趣，但不故作喜感。也別成為一隻趴在玻璃上的蒼蠅，以為前途一片光明，其實卻找不到出路。

現在，讓這本書──

提醒你：「如果真的有什麼是值得去贏的，那應該是尊重，而非苟同」

奉勸你：「確實不需要為了誰而改變自己，但也不能慣著自己一無是處」

囑咐你：「內向的人，不必羡慕別人的譁眾取寵」

拆穿你：「遊手好閒不等於文藝青年，生活無聊是因為缺少儀式感」

告訴你：「不要和消耗你的人在一起，也不要做一個消耗別人的人」

提示你：「根本就沒有無聊的人生，只有無趣的人生態度」

Photo Credit：高寶出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航