地獄朝鮮「全拋世代」（五）：「好」過台灣，12年不吃喝可在首爾買房

「我們一邊領教現實的殘酷，一邊孤單前行。」—陳默安，《那段漆黑的路 終要自己走完》

「是喔，我還幻想著能有一天買自己的房子！」陳默安聽到我們雙方的回應，應了一句。

「這真是個好問題啊，說到房子也是台灣年輕人的一大苦衷。根據台灣營建署2016年公布的Q3房價所得比為9.35倍，年增9.6％，首次突破9，來到歷史新高點，台北市則達15.47倍、新北市12.7倍，兩地雙雙成為年輕人首購族購屋地點之末。另外，當年全國貸款負擔率也高達38.49％，將近四成，也就是說民眾每月可支配所得，得拿出四成來繳房屋貸款。」

「但這樣的狀況，等來到2017年又更為嚴重，根據美國物業顧問機構Demorgraphia在2017年發表的《世界住宅可負擔程度調查》（Demographia International Housing Affordability Survey: 2017）第17頁說明，香港是世界上房價最高的城市，一般香港家庭得不吃不喝18.1年才能存錢買房，但台灣年輕人似乎也陷入這樣的困擾，人們想要在寸土寸金的台北市想買個窩，就一般上班族而言，得不吃不喝得花上將近16年（15.64年）呢！同時，我們若把台北市與房價所得比12.70的新北市，一同放到這份調查來看的話，台灣就包辦世界第二、三名『極度不可負擔房價』的城市。即使年輕人來到台灣南部，像默安妳想在高雄買個房子，這也是很辛苦的，因為台灣全國的房價所得比已經飆漲到9.46，這數值按照Demographia的標準，超過5.1倍以上都是屬於『極度不可負擔』等級了。」

台灣年輕人買房難，在韓國首爾狀況又是如何？

就這一點而言，首爾就「好」上一點點了。根據韓國統計局和國民銀行不動產團隊2017年的數據顯示，韓國民眾2016年平均所得約為5,124萬韓圜（折合新台幣約146萬元），而首都首爾公寓價格平均為5.967億韓圜（折合新台幣1,685萬元），大約是其他地區公寓平均價的1.9倍（全南韓公寓價格平均為3.18億韓元，折合新台幣約900萬元，相當於一般受薪民眾約六年薪資所得），意味受薪勞工得不吃不喝，存12年薪水，才能在首爾買間房。

另一方面，韓國年輕人準備在首爾買房的存錢時間也正在增加，從2012年得存10.8年、2014年降至9.9年，2015年又回升到10.4年。然而，薪水漲房價更是漲得快，根據此報告指出，2013年韓國人平均所得增加8.5％，但首爾公寓價格也上漲17.5％，2015年甚至又大漲13.7％。因此，就買房難度與存錢時間角度而言，若是跟台灣比較起來，看來韓國年輕人只能苦中作樂，終於有一點不輸台灣，比較不厭世了吧。

「買房？我早就放棄了！」一旁苦笑的夏民，突然冒出這句話，自我解嘲，也許這正是厭世代文青代表，對於年輕人買房的最佳結論吧？

「那麼究竟要如何，才能讓台韓兩國年輕人能夠不那麼厭世呢？是否有解決方法呢？」陳默安又向我們提出疑問…

只見吳承紘大哥眼神炯炯發光，肯定地說出：「讓台灣年輕人有房住，安居樂業才行，像社會住宅就是解決厭世代煩惱的一個法子。」

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根據台灣《蘋果日報》2017年5月報導，言及蔡英文總統選前承諾要打造出讓年輕人「住得起」的房屋市場，將以20萬戶「只租不售」的社會住宅做為核心推廣，而這樣的政見、牛肉支票，當然選前受到年輕人支持與喜愛。而其實這樣的社會住宅，早從2010年民間團體開始倡議至今，也已經成為政府的主要政策之一，從中央到地方各級政府皆承諾必定興辦。

然而，據2017年3月行政院所通過的《社會住宅興辦計劃》，先言及蔡英文總統所承諾的四年推廣八萬戶，理當沒問題，但內政部仔細計算其八年計畫所需要花費的金額，估算中央社宅八年補助款得高達307億元，尤其「包租代管」的八萬戶，八年內就得燒掉208億元，花費可觀。

關於興建社會住宅議題，社會正反意見、支持反對主張皆有，如許多學者認為，若能解決年輕人居住正義問題，這是必然且必要的投資，不過第一年多在籌備階段，成效如何仍有待觀察；然而，有些民眾則又是擔心，台灣的空屋本來就多，現在又要廣建社宅，會不會到最後淪為大家熟悉的「蚊子館」呢，而閒置之成本，最終又是得從辛苦納稅人民百姓的口袋出。

不論如何，社區住宅慢慢在台灣興建起，如根據台灣「社會住宅推動聯盟」於2018年1月30日所提供之資訊，指出以2017年第三季全國住宅總量8,698,668戶計算，至2018年2月止，社會住宅存量共計10,474戶，首度突破萬戶。但數值仍是偏低，因為台灣社會住宅存量，僅占全國住宅總量的0.120％。

在場的吳大哥，秀出他Mac電腦內的資訊，告訴我們說「和其他先進國家相比，荷蘭、丹麥、英國等國家擁有約20％-35％的社會住宅，亞洲最低的日本也有6％，新加坡則是8.7％，而擁有世界最高房價，人口密度跟台灣類似的香港，也有29％之多，如此看來，台灣社會住宅數量明顯不夠且不及格。」

那麼韓國社會住宅呢？此點相較於台灣，韓國似乎走在更前方，如首爾市政府於1989年2月1日成立SH住宅都市公社（서울 SH주택도시공사，Seoul Housing and Communities Corporation，前身為1968年成立的「首爾市綜合建設總部」，主要協助都市公共建設與出售式住宅的開發，而公司第一次轉型是在1981年，因應木洞新市鎮開發與準備漢城奧運，轉為「首爾市木洞事業所」，並於漢城奧運舉辦結束後解散，從政府單位轉型成為SH公社，2016年再度更改公司名稱為SH住宅都市公社，直到現今），專門興辦首爾市的社會住宅。

而1989年SH住宅都市公社成立之初，首爾市政府便展現高度決心，除了派遣高階公務員來主導開發計畫，也開出優渥條件，諸如補助子女學費，比一般公務人員高30％的薪資，鼓勵優秀公務人員轉任至此單位；繼之，公社再透過公開招募，號召民間專業人才前來，逐步打造出不會輸給民間的住宅建設事業組織形象。

的確，就今日而言，SH住宅都市公社的「業績」有目共睹，從1989年至2015年9月為止，26年期間，SH住宅都市公社總共興建了264,329戶住宅，平均每年產出一萬戶，約佔首爾市每年總供給量的20％上下，成效頗為卓著，其中所建成之住宅，包含約16萬戶社會住宅，10萬戶出售住宅，而這些社會住宅數量，還不包括中央政府所成立「韓國土地住宅公社」（한국토지주택공사，Korea Land and Housing Corporation）在首爾興建的六萬戶。

等來到2018年，SH住宅都市公社也喊出，將在首爾精華地段江南地區、九老地區，陸續興建社會住宅，預計在2018年10月底為止，再興建1,181戶。也因有此成效，SH住宅都市公社的員工、規模與獲利，也越來越大，造成「雙贏」局面，截自2015年12月止的資料顯示，SH住宅都市公社底下共有697位員工，資產價值高達5.2兆韓圜（折合新台幣約1,480億元）。

甚者，韓國社區住宅之優良績效，2015年也吸引台北市長柯文哲，因舉辦2017年世界大學運動會之緣故，前往韓國光州接旗之際，也來到首爾進行考察，與首爾市長朴元淳談到「社會住宅」之主張，朴元淳曾自稱為首位福利市長，並提出「首爾要讓人人住得起」的政策，而其中他最有力的政績之一，即迄今首爾社會住宅已經擴建到23萬戶左右，且預計在2018年要拚到30.6萬戶。

看看韓國，想想台灣—看來台灣社會住宅這段路，還有好長好長的路得走。

「那麼韓國年輕人面臨他們當代處境，有什麼解決方法呢？」陳默安問著我，我低頭沈思起來…

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航