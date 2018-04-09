盛世中國，只有香港記者錄下時代的哀鳴

李文足是誰？她是王全璋律師的太太。王全璋是誰？他是三年前「709大抓捕」中失蹤千日的維權律師。為什麼被失蹤了？因為他為基督徒、法輪功與異見分子當辯護律師。

一千日，王全璋猶如人間蒸發、生死未卜。

為什麼羈押千日，卻不開庭審訊，又不肯放人？為什麼不獲安排會見律師、又禁絕與家人通訊？為什麼為丈夫奔走的李文足，也要受國保監控？為何株連孩子，幼兒園報名上課也受愛國流氓阻攔？

理由？這不是講理由的國度，這就是中國式依法治國，這就是要你愛的國。

這幾年來，幫上訪市民維權的律師差不多被抓光、幫維權律師維權的律師也被抓光、報導維權事件的內地記者也被噤聲，真正殺雞儆猴，人人貼貼伏伏，記者被審查、律師被除牌。跪下，就有飯你吃，好一個偉大復興中國夢。

歌舞昇平，剩下能為維權律師奔走的人，只有親屬家人。丈夫失蹤整整一千日，李文足把心一橫，徒步往天津法院尋訪夫蹤。寒風澟洌，清明飄雪，李文足穿起大紅衣服，與一眾「709家屬」，邊走邊談邊說笑。路途艱困，但不須苦情；國家不是我們的，但生活是我們的。

另一感動處，記者圍著李文足採訪，鏡頭前「麥克風牌」所見，香港主流電子傳媒，沒有人缺席。盛世中國，只剩化外之地香港一隅，記者仍有腕力，頂着風向，舉起那卑微的話筒，錄下時代的哀鳴。

本文原刊於明報專欄《2047夜》，原文見潮池，獲授權轉載。

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