- 熱門議題：
- 「回憶凋零，愛還在－當失智症踏入家中」 、
- 「厭世代」 、
- 「用愛『陪伴』孩子築夢」 、
- 「沈春華關鍵秀」
2018/04/09, 運動
跑道上，憑意志修自己的道
photo credit: AP Photo/Rob Griffith/達志影像
我們想讓你知道的是
「修道的過程或會很寂寞，但當一個人由善意出發、堅定秉持自己的信念，是可以抵擋住寂寞、甚至甘於寂寞。」
唸給你聽
powerd by Cyberon
「君子能修其道，綱而紀之，統而理之，而不能為容。」
當一個人走得太前，不容易被大眾理解和接納。一般人可能會降低要求來迎合大眾，但君子會堅持修自己的道，不必定要為眾人所接納。
安騏認為，這句話或者未必適合政治家，因為政治家需要收買大眾人心，大眾不接納、不追隨就玩完；但要記住，政治家做的好可能只是表面功夫，為的不是「得到接納」，而是操控人心。
真正的君子為自己的理想而堅持，即使不被接納也不嗟怨，繼續默默修自己的道。而終有一日，他不但會受到接納，當大眾慢慢跟上來的時候，發現他所做的事、所說的話用心良苦、意義深遠時，更會對其產生崇拜和尊敬。
修道的過程或會很寂寞，但當一個人由善意出發、堅定秉持自己的信念，是可以抵擋住寂寞、甚至甘於寂寞。
在跑道上，我們有時候也是孤獨的，其實也不必要求他人接納容忍這份喜好，但憑意志修自己的道，堅持創造更好的自己，足矣。
相關文章：
- 馬拉松點將錄（日本篇）：被教練形容為「異端」的跑手——大迫傑（4）
- 馬拉松點將錄（日本篇）：痛恨「輸」的大迫傑（3）
- 馬拉松點將錄（日本篇）：天才是如何煉成的——大迫傑（2）
- 馬拉松點將錄（日本篇）：進步神速的人類極限挑戰者——大迫傑（1）
本文獲授權轉載。作者Facebook。
責任編輯：周雪君
核稿編輯：歐嘉俊