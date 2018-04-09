跑道上，憑意志修自己的道

「君子能修其道，綱而紀之，統而理之，而不能為容。」

當一個人走得太前，不容易被大眾理解和接納。一般人可能會降低要求來迎合大眾，但君子會堅持修自己的道，不必定要為眾人所接納。

安騏認為，這句話或者未必適合政治家，因為政治家需要收買大眾人心，大眾不接納、不追隨就玩完；但要記住，政治家做的好可能只是表面功夫，為的不是「得到接納」，而是操控人心。

真正的君子為自己的理想而堅持，即使不被接納也不嗟怨，繼續默默修自己的道。而終有一日，他不但會受到接納，當大眾慢慢跟上來的時候，發現他所做的事、所說的話用心良苦、意義深遠時，更會對其產生崇拜和尊敬。

修道的過程或會很寂寞，但當一個人由善意出發、堅定秉持自己的信念，是可以抵擋住寂寞、甚至甘於寂寞。

在跑道上，我們有時候也是孤獨的，其實也不必要求他人接納容忍這份喜好，但憑意志修自己的道，堅持創造更好的自己，足矣。

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