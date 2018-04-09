記得讀中學時，普遍年輕人仍然相信，預科畢業總能比中學畢業找到更好的工作，大學畢業又更勝預科畢業。當年母校讀書風氣好，同學間互相砥礪，會考和高考兩年，大家都鬥志旺盛。有人為理想，有人為向上流，有人為爭口氣，有人為孝順父母，總之大家都用功學習。

自問預科兩年沉迷課外活動，以致忽略學業，但畢竟知道考試重要，面對試卷還是全力以赴，寫到最後一分鐘，將僅有的功夫都使出來，總算有驚無險考入大學。

DSE又再開鑼。朋友在地區名校教書，雖然不能與傳統名校攀比，但尚算是校風和讀書風氣較好的學校。可是，朋友說，在學生當中見不到我上述那種鬥心。

朋友說，有個學生升上中四時，已經被六年小學、三年初中的重重考試壓力折磨得像根燒盡了的火柴。到了中六模擬考，索性放棄態度交白卷，恐怕到了實戰關頭還是會這樣。

我想起會考時的試場裡，有個男生好幾科考試的座位都被編在我的前面。我記得他，不是因為他帥，我甚至從來沒見過他的臉，只是記得他那總是穿籃球衣的背影。

籃球衣男生考每份考卷都是這樣的：進場擺出准考證和一枝筆，寫好考生編號後抱頭大睡，考官宣佈考試時間已過半小時，就舉手要求離開。當時埋頭答卷的我想，好一個戰友啊——墊底的朋友。這樣不是浪費時間和考試費是什麼？

我不知道這位萍水相逢的考生讀什麼學校，不知道他為什麼要這樣做，當然也不知道後來他怎麼樣。

聽到朋友說到她的學生也像「籃球衣同學」那樣，雖然學生不是我的兒女，但難免覺得可惜，畢竟那孩子六年前是用過功才能考入那間中學，資質應該不賴。

孩子用什麼態度看待公開試，就業環境、社會風氣、考試制度、學校政策、朋友壓力、家長態度，統統都是因素。前三者不到我們個人之力控制，可是送孩子去讀什麼學校、讓孩子交什麼朋友、平時如何看待孩子學業，都是家長能掌握的。

現在香港地，起跑線由小學搬前到幼稚園，但DSE絕對不是終點線。跑一二百米當然要抓緊贏在起跑線，可是學海無涯，考DSE已經是幾公里外的事。讀書是要細水長流、留前鬥後的馬拉松。家長操之過急，恐怕孩子未到大條直路就已經burn out，即使前段滿分，但是後勁不繼，甚至放棄態度交白卷就慘了。

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