從醫學到天文學，也見到女妖梅杜莎的蹤影

梅杜莎（Medusa）是古希臘神話中著名的女妖，她的頭髮全是毒蛇，而且任何直望她雙眼的人都會變成石像。梅杜莎的故事實在太深入人心，所以上至天文，下至醫學，都可以見到她的蹤影。

在醫學上，「梅杜莎的頭」（caput medusa）是肝硬化（liver cirrhosis）引起肝門脈高壓（portal hypertension）的其中一個臨床徵象。在天文學上，梅杜莎被牽涉到其中一個古希臘天文入面一個著名的神話故事中，關係到六個秋季星空的星座，而且天上其中一顆星星更被稱為「梅杜莎的眼睛」。

肚上的梅杜莎

先談談醫學，肝硬化是指肝臟受到慢性的破壞，出現纖維化及形成再生性結節（regenerative nodules），令肝臟的結構受到破壞。在香港，最常見引起肝硬化的原因是B型肝炎病毒，其他原因包括酒精性肝病（alcoholic liver disease）、C型肝炎病毒、自體免疫性肝炎（autoimmune hepatots）、原發性肝汁性肝硬化（primary biliary cirrhosis）等。

肝硬化的病人當然會有肝衰竭的病徵，例如肝臟處理不了膽紅素（bilirubin）而引起黃疸（jaundice），肝臟製造不了白蛋白（albumin）而引起水腫，肝臟製造不了凝血因子而引起出血，肝臟處理不了氨（ammonia）而引起肝性腦病變（hepatic encephalopathy）而神志不清等。

但肝衰竭只肝硬化的其中一個問題，肝硬化另一個重要的問題在於肝臟的結構改變，令血液經過肝臟的阻力大增，肝門靜脈（hepatic portal vein）的壓力增高。大家都知道經過腸臟的血液要先經過肝門靜脈進入肝臟，才會走到身體其他地方，這是為了確保從腸臟吸引到的毒素可以先經過肝臟的分解。

但當血液太難經過肝臟，它們就會聰明地選擇一些較易行的「秘密通道」，試圖避開肝臟，直接進入大靜脈。這些「秘密通道」在正常人身上不通行，但在肝門脈高壓的情況下就會重新開通，例如從食道下部的靜脈通去食道中部，引起惡名昭彰的食道靜脈曲張（esophageal varices），令病人食道大量出血。另外一條「秘密通道」是臍旁靜脈（paraumbilical vein），它連接著肝門靜脈與腹壁（abdominal wall）近肚臍的位置，這條靜脈是胎兒用的，大家出生不久後它已經關閉了。但在肝門脈高壓的情況下，它會重新開通，令到肚臍附近的靜脈脹起來，就像是梅杜莎那盡是毒蛇的頭髮，所以我們就稱這個徵象為「梅杜莎的頭」。

與梅杜莎有關的星座

至於在天文學入面，梅杜莎的故事也與所謂的「秋季皇族星座」很有關係。

話說在古希臘神話故事入面，有位英雄趁梅杜莎睡覺時把她的頭斬了下來，然後踏著飛馬離開了。另一邊廂，有一位王后誇口說自己是全世界最漂亮的，因而得罪了海神，海神於是利用海嘯襲擊這個王國。國王與王后在迫不得已的情況下，唯有把女兒獻給海怪做祭品。

這時踏著飛馬的英雄剛好經過，他用梅杜莎的首級把海怪變成石頭，救了公主。最後英雄、飛馬、公主、王后、國王與海怪一起成了天上的星座，分別成為了英仙座（Perseus）、飛馬座（Pegasus）、仙女座（Andromeda）、仙后座（Cassiopeia）、仙王座（Cepheus）與鯨魚座（Cetus）。

圖片由作者提供 Stellarium軟件中的「秋季皇族星座」，大家可以見到英仙座手持梅杜莎的頭，紅圈圈著的是大陵五，它被認為是「梅杜莎的眼睛」。

英仙座的大陵五（Algol）是一顆食變星（eclipsing binary star），即兩顆恆星在軌道上交互繞著，所以看起來時光時暗。它是人類最先認識的變星，亮度在2.1至3.4等之間。它這個特性大概令古人很不安，不同民族都約而同地認為它是顆凶星，甚至可以說是星空中最邪惡的一顆星。古希臘人覺得它是「梅杜莎的眼睛」，位於被英雄手持著的首級上。中國人覺得它是主管崩喪之星。它的英文名字Algol其實沿自阿拉伯文，代表「惡魔之星」。

秋天星座暗淡無光，沒有甚麼狀麗的亮眼點，遠遠不及冬季星空狀觀。不過它也有幾點值得留意的。

秋季星座中其中一個最易認又最有實用價值的星座就是仙后座。仙后座易認，因為它就像是一個W形狀（或者如果你掉轉看就會像M）。觀星新手都好容易認到它。

仙后座有實用價值，因為除了北斗七星外，它是另一個可以幫助我們找尋北極星的工具。到了秋天，北斗七星可能會落到水平線以下，這時候我們就要用仙后座去幫手了。方法是把「W」左右兩則的線分別延長，把交點與「W」中間的星點連起，並再延長約5倍距離，就會找到北極星。

圖片由作者提供

另外，秋季「皇族星座」中的飛馬座有一個著名的星空坐標「秋季大四方」，由室宿一、室宿二、壁宿一、壁宿二四顆星組成一個接近正方形的圖案。只要把這正方形的四條邊伸延，就可以幫助找到很多其他的星座。

參考資料：

Philips CA, Arora A, Shetty R, Kasana V. A Comprehensive Review of Portosystemic Collaterals in Cirrhosis: Historical Aspects, Anatomy, and Classifications. International Journal of Hepatology. 2016; 1-15. Wikipedia Starrix 星匯點

本文獲授權轉載，原文見史丹福狂想曲。

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責任編輯︰鄭家榆

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