《金繕，做自己的人生修繕師》：治癒感情創傷的15個方法

文：托馬斯・拿瓦羅（Tomás Navarro）

修繕碎片

祖繼忍不住浮現笑意，他知道他不是在「修理」碎片……他手上的可是更高層次的工作——他可是正在「修繕」一個漂亮的茶碗。

是修理，還是修繕？

修理跟修繕是不同的。修理是個快速的動作，甚至要靠運氣，我們的目的是讓壞掉的東西還能再用，不管其他要求。可是當你修繕一個東西，你不只懷著愛，還有學到的教訓，最後的結果是個新的物品，擁有新的生命，比之前還要強壯和美麗。

我們要修繕碎片，但我們要專注在我們喜歡的部分，而不是痛苦的部分。該是往前看的時候了，抬起頭，關注目標。關鍵在於，在我們修繕的同時，也在定義我們的未來、目的和目標，鼓起勇氣對抗我們的恐懼。修繕碎片是一場測試勇氣的試煉，這意味著你要能夠承受再次摔碎的可能。

害怕再次跌倒

同樣的痛苦可能再次席捲而來，這種可能性一直存在。但你知道不管再摔碎幾次，你都會再修繕一次。你具備再造的天分、重生的本領，你善於學習教訓，以及從灰燼蛻變成更強壯聰明的自己。這是你最好的動機，你能淬鍊自己需要的自信。

治癒感情創傷的十五個方法

接下來，我會提出十五個幫助你修繕自己的方法。請按部就班，跟隨所有步驟。一個接一個，千萬別跳過任何一個，打好堅固的地基很重要，這樣你才能安心重新打造你的真實世界。

1. 不要逃避

逆境一直在等待你，呼喚你的注意，乞求你來處理；除非你願意動手，否則它不會消失。我們以為時間會治癒一切，我們想像總有一天，我們的問題會像變魔術一般消失不見。當然，你可以這麼相信，但我的忠告是在奇蹟還沒降臨之前，你要以積極的態度解決逆境。

不要假裝沒看見顯而易見的東西，不要小看自己的遭遇，不要忽視逆境帶來的後果。重建自己的第一步是「接受」。別再逃避，停下腳步，轉個身迎向逆境，帶著堅定的決心，替這個難過和痛苦的故事畫下句點。

別再逃了。逃有什麼用呢？別再假裝視而不見。該是你挺起胸膛，處理逆境的時刻了。我們要直接處理問題的根源，我們要注意跟逆境有關的情緒，但我們更應該著手擬定行動計畫，從遭遇中學習教訓，在經歷變故的淬鍊後變得更加堅強。

2. 別孤軍奮戰

我們總是單獨面對問題，也因此失去了觀點。跟你的朋友和信任的人談談吧，他們可以給你不同的觀點，擴展你的眼界。

逆境是個沉重的包袱，最好能有人陪伴在旁。你可能以為自己很孤獨，但請睜大眼看看是否真的如此。我記得有個案例：有個男人的女兒生病了，他十分難過，他的妻子得知女兒遺傳先生的疾病後人間蒸發，丟下他們父女倆。於是這位親愛的朋友陷入憂鬱，難過妻子無情的遺棄，自責自己的遺傳性疾病，心疼他的小公主受苦。他感到孤單，一個人孤軍奮戰，並把全副心力都放在女兒身上，與所有人都斷了聯繫。不久，他的壓力幾乎快滿載，但他還是孤單一人，不願意見任何人。他感到孤單，但他的身邊其實圍繞著可以幫助他、也希望能夠幫助他的人。有天我傳給他一則訊息，並附上一個專門為他這種病的人設立的協會網址。他心不甘情不願地去了一趟。沒錯，他終於替自己的困境做出最佳決定，他在那個協會認識了跟他有同樣問題的人，不再感到孤單，並開始克服困境。

別忘了，你不孤單。我不否認，或許你感到孤單，但我確定，你其實並不孤單。

3. 別掉入束手無策的陷阱

有時我們以為自己心有餘而力不足，忘記了總會有出路。當我們掉進束手無策的陷阱，我們的理智會被矇蔽，無法靈活思考可能的解決辦法，最後只剩下唯一的選擇：逃避。

或許你感迷失或快要無法承受，但這個狀況就跟登山一樣，當你迷路，絕不能呆坐著等待奇蹟降臨。如果有一天你在山裡迷路，我的最佳建議是你要找個高聳的標的，往那邊前去。你要看著標的，直接過去，你知道早晚會遇到一個可以為你指出方向的地點。總會有出路的，即使不那麼明顯，也不是那麼容易或能夠很快找到；但永遠不要放棄尋找。

4. 每一次逆境就代表一次改變

或許你在人生路上會遇到暫時的改變，但有時改變可能一直持續下去。你要接受，並認識新的框架和新的面貌。尋找資訊、建議、專家的協助……但你得更新你的參考框架。別再重複做著遇到逆境之前的事。現實已經改變，你得更新你做事的方法。別再一成不變，這只會讓你不得不放棄你的欲望，最好的選擇一直都是根據新的狀況，調整你的關注點、喜好和優先順序，留意逆境的影響可能帶來的決定性因素。

5. 接受自己正在面對挑戰

挑戰就是挑戰。如果你懂得把問題變成挑戰，代表你會啟動你所有的情感力量，把力量化為實現需求的動力。挑戰是正面的，是一種動力，而問題是負面的，會引來阻礙。不管如何，你得回應逆境，而這個答案要準確。既然已經掌握在你手中，行動吧。

6. 把注意力放在長期

當我們必須面對許多問題或處理逆境時，往往得做出一些決定，短期看來或許不太舒服，但中長期下來卻能有正面的影響。當你決定自己的未來該是什麼樣貌，這就是最好的動力。勾勒一個讓自己充滿動力和渴望的未來吧。不管你遇到什麼，重點是你能做什麼，但若是想要成功，你要先治癒你的傷口。卸下罪惡感的包袱，減輕你的負荷，踩著輕盈的腳步，往另一個美好的自己前進。

7. 把能量集中在短期

處理逆境需要立即行動。你要先往前踏出幾步，先做出幾個決定。或許你感到茫然，但是正如《愛麗絲夢遊仙境》那隻兔子說的，當你不知道要去哪裡，任何一條路都會是好的。行動、做決定、分析狀況、學習教訓，以及完成你的角色。做點事吧，你會獲得小小的勝利，然後驕傲地慶祝你的成果。千里之行始於足下——別再拖了！

8. 改變與接受

哲學家皇帝馬可・奧理略告訴我們，改變可以改變的事物，接受不能改變的，重要的是知道如何分辨兩者之間的差別。面對現實，能改變就改變；如果無法改變，最高的智慧就是要接受事實，這樣一來才能開始建立下一個全新的階段。

我記得一個案例：他在車禍後手部功能受到影響，他試過各種療法，看遍專業醫師、江湖郎中和術士；他拒絕接受手部無法靈活動作的事實，不願根據新的需求調整生活。但是有一天他發現，他不得不改變自己的處理方式。或許有一天他的手能恢復正常，但事實上這個可能微乎其微。他發現自己得開始為新的需求調整生活，接受自己的手很可能永遠就是這樣的事實。就在他接受無法改變的事實的那一刻起，他專注在自己可以改變的部分，努力提升生活品質。

接受的原因

面對不幸或逆境，有些人發展出一套接受原因：曾經缺錢的人，會偷搶；曾經受苦的人，會把痛苦用殘酷的方式轉移到其他人身上；曾經挨餓的人，可能會狼吞虎嚥囤積脂肪，為下一次饑荒做準備；曾經失業的人，可能什麼事都願意幹，以免再次被炒魷魚。

這些接受的原因看似不錯，事實上卻不是如此，只有短暫效果而已。因為這些原因無法讓人學習、成長和茁壯，反而會阻止我們分析所有能做的一切，導致我們不經思考就莽撞行動。

我建議你分析你目前的行動，平衡你的痛苦。檢視一下，評估繼續維持現狀是否有意義。

9. 分析內在對話

試試看，因為或許你現在不那麼有信心。你對自己說了些什麼？你怎麼看待逆境？你沒有理由無法面對逆境，但你只要不相信，就不可能做到，因此只能手足無措。如果你對自己投下不信任的一票，當然就不可能重建新的自己。

停下來分析你怎麼對自己說話，你渴望什麼，以及你的思考、行為和感覺，帶來了什麼影響。想像一下，你有個孿生手足，你們形影不離，他不停對你說話，對你吐露你腦袋裡正在想的事。所以他對你說了哪些事？試試這個小小的實驗，你會發現你跟自己坦誠相見的方式是多麼重要。

20. 傳遞冷靜和平靜

對於依賴你的人，讓他們看到你的冷靜和平靜吧，因為你可能正忙著處理你的逆境。此外，別忘記了，你的兒女並沒有你清楚事情的來龍去脈，不知道你腦子在想些什麼，也無法預知會發生什麼事；所以，為了安撫他們的不安，最好的辦法是讓他們知道一點消息，讓他們看到你的冷靜，以及動手處理逆境。表現冷靜的最好辦法就是去感受冷靜。放輕鬆。我知道可能有點困難，但是試著放輕鬆，冷靜下來。你最好要做到：你知道你正在試著修繕自己和你的人生。

11. 自己做決定

有時我們為其他人放棄某些事情，這個放棄導致了消極的態度和推卸責任。想對抗逆境，你得做出決定，而有些決定會令人不舒服。我最好的建議是：由你自己做決定，因為這些決定會影響你的人生。我可以證明許多人之所以會遇到逆境，是因為遲遲不做決定的後果。

因此，該是行動的時刻了。在本書第三部，我會詳細解釋做決定的過程，但重要的是你要檢視恐懼、欲望和舒適感扮演著什麼角色，如何影響你的決定，因為這幾個元素可能會決定你的行動的結果。

12. 樂觀以對

別搞錯，樂觀的態度可不是愛幻想的態度。一個愛幻想的人以為，所有問題最後都會像變魔術一樣得到解決，而樂觀的人知道態度是解決問題的一部分，自己能夠迎接一個個出現的逆境。或許悲觀跟和挫敗在你的門口徘徊，甚至不只一次。悲觀一直虎視眈眈，等待任何侵入你生活的機會，並主宰你的思考。讓悲觀的態度離開，去找其他落腳的地方，別讓它再來糾纏你。

接受正在發生的事；其實你並不知道未來會如何。你沒有預知的天分，因此千萬別嘗試。如果你這樣做了，千萬別認為未來是負面而悲觀的。總之，預知樂觀的未來能激勵人心。

13. 把逆境當作學習和重新調整人生方向的機會

有時逆境是因為運氣不好，有時卻是某些行為、觀念和想法所造成的。或許該是改變你目前生活方式的時刻了，並做出決定。我們日復一日過著同樣的日子，卻沒發現我們有一堆可能有毒的行為、承擔無數不必要的風險，還做出一堆糟糕的決定。如果我們能更注意自己的生活，就能掃除絕大多數「無意義的東西」。沒錯，這就是關鍵，你要分析自己正在做、思考和感覺的東西有什麼意義。你遇到的逆境很有可能是初步的信號，你得檢視生活中「無意義」的東西，重新調整方向。

14. 找到情緒的出口

你若想要紓解壓力和重拾力量，這是必要的步驟。你得振作起來，對抗逆境可不是一次就能打贏。你得找機會體驗正面的情緒，藉此讓自己振作起來，重拾你非常需要的觀點。若有必要，也一併處理罪惡感吧。如果你已經準備好處理發生的事，並從中學習教訓，那麼對所發生的事是否感到罪惡感，並不重要。你可以把感受寫下來、講出來或畫出來，可是不要悶在心裡。也許這是一場漫長的抗戰，所以慢慢來，不要忘記休息跟享樂。尋找正面情緒來平衡你的負面感受。

15. 不承擔不必要的風險

千萬要小心謹慎。我們經常在設法走出逆境時迷失，不自覺就選擇了第一個出現在眼前的解決辦法，但有可能抓到的是燒紅的鐵釘。當你痛苦時，任何辦法對你來說都是好的。但千萬別這麼想，因為不一定每個辦法都有效。當你處在不安和情緒激動的狀態，或許你的理智會遭到矇蔽，所以重要的是你要非常小心你做的每一個決定。你要思考和分析，但同樣地，有必要的事不要猶豫，要勇敢但不要莽撞。有時唯一的選擇只有面對危險。如果是這種情形，就面對吧。可是要清楚分辨何時是太過莽撞，而何時又得要冒險。

這十五個方法將會幫助你修繕傷口和克服逆境。在第三部中，你將會看到幾個不同的真實案例運用這些方法。

培養耐心

拾起你的所有碎片，開始修繕，但畢竟經過這麼多的痛苦，這可不是一天就能完成的事；你得要持續下去。同樣地，我們也不可能因為節食，在一天內就減去體重；也不可能一天就完成馬拉松的訓練；沒有人能在一天內蓋好一棟屋子……偉大的成果通常需要時間，所以檢視你自己的期待，培養耐心。

書籍介紹

本文摘錄自《金繕，做自己的人生修繕師：修補生命的裂痕，我們因傷痕變得更強大而美麗》，漫遊者文化出版

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作者：托馬斯・拿瓦羅（Tomás Navarro）

譯者：葉淑吟

西班牙心理學大師，20年諮商實務經驗，鍛造「金繕療癒」五步驟，啟動生命自我療癒的強大力量

「金繕」是一門古老的日本藝術，旨在用黃金來修繕破裂之物。當打破一件陶器，金繕師會用金粉來修復，留下修補的痕跡，修繕後的作品反而象徵脆弱、堅強和美麗。

作者將日本古老的金繕工藝，導入療癒的領域，結合心理學方法，教你連結19種情感的力量，啟動自我修復機制，成為人生的金繕藝術家，將逆境化為圓滿人生的養料。

金繕，開啟療癒之門

身體受傷了，傷口會自行癒合，

瓷器碰碎了，用金粉修繕便能重生，變成更堅固、華美的藝術品，

心靈破碎了，也會啟動「自我修復」的機制，療癒苦痛，淬鍊心智，使生命更為強大而美麗。

Photo Credit: 漫遊者文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航