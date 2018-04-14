地獄朝鮮「全拋世代」（六）：用酒精、移民、自殺，逃離生活700年的地獄

「謂彼罪人為獄卒阿傍之所拘制不得自在。故名地獄。亦名不可愛樂。故名地獄。又地者底也。謂下底。萬物之中地最在下。故名為底也。獄者局也。謂拘局不得自在。故名地獄。」—西明寺沙門釋道世撰，《法苑珠林卷第七・六道篇第四之三・地獄部・會名部第二》

陳默安問了一個很好的問題，如果就吳承紘大哥於厭世代專題內所提出來的，能讓台灣年輕人稍微不厭世的法子為「安居樂業」、關懷台灣社區住宅的話，那麼長年關心韓國當地社會現況的我，要回答如何解決韓國年輕人「全拋時代」困境呢？迄今，我倒真的還沒有想出來。

然而，韓國當地年輕人呈現出來的方法，又極為悲觀與扭曲。

如同台灣人自嘲自己國家一般，韓國人也自諷自己的國家除了是「自殺共和國」之外，還有廣為人知的「地獄朝鮮」（헬조선）一詞。然而，我思索的是，為什麼韓國人不似台灣年輕人自嘲自己為「鬼島」呢？或「鬼半島韓國」呢？亦或是或「地獄南韓」呢？

一個社會內，眾人會選擇其語詞來指稱某物，必定有其潛在集體意識。「地獄朝鮮」如同字面上所言，「地獄」不論是西方hell概念也好，亦或是東方「地獄」（지옥）概念也好，指稱的即是永遠不能脫離的受苦受難之場所，「朝鮮」則是指稱朝鮮半島上，歷史最為悠久，約有五百年之久的的李氏朝鮮王朝（1392-1897）。換句話說，來到了21世紀，大韓民國也已經成為全球已開發國家行列，卻還是選擇「朝鮮」一詞來搭配「地獄」，無疑地就是要表明出，這樣的地獄已經存在已久，意涵現今韓國人仍生活在幾百年以來，無法改變現況、歷久以來的七、八個世紀之久的艱辛地獄社會現況。

那麼，問題是韓國年輕人想要逃離此地獄，有什麼法子呢？

第一個方法就是「麻醉自己」

先看客觀的數據，2014年韓國成年人（19歲）飲酒量，創下平均每周消費蒸餾酒達到13.7杯，高居全球第一，比俄羅斯6.3杯人高出一倍多，又是美國人3.3杯的四倍。而根據世界衛生組織（WHO）2015年的報告，指出韓國一年來的人均飲酒量為10.9公升，位居全球第14位，為亞洲首位。

同時，根據韓國當地《傾向新聞》（경향신문）2011年資料，也指出韓國成年人一個月喝掉的啤酒量（500㎖）約7.2瓶，而燒酒（350㎖）則是高達五瓶左右；數據來到2016年，根據當地「食品醫藥品安全處」統計數據，仍呈現出韓國人每一週至少要喝1,000cc的啤酒，以及50cc燒酒六杯。整體而言，韓國人飲酒數量仍是排在全球愛喝酒的國家行列之一，甚至當地保健福祉部還通過《健康增進法》修訂案，規定不滿24歲的人，不得以任何形式出演酒類廣告宣傳，以免「帶壞」當地喝酒風氣。

當然，先擺開硬梆梆的「客觀」數據、法條，最貼近我們觀察韓國人日常生活的習性，即透過電子媒體、收看的的韓劇、韓國電影場景內，少不了的畫面，就是男女主角出現在一間間的「酒吧」（술집）內，亦或喝酒場面；當然，曾親身前去韓國遊玩的朋友呢，一定能輕易體驗到相較於台灣，當地人愛喝酒之民情。且酒精濃度高的燒酒，便宜隨手可得外，還花樣百出地出新包裝，燒酒種類也是這般，諸如之前流行的藍莓、水蜜桃、柚子口味的水果燒酒等。

然而，為什麼韓國人這麼愛喝酒？又喝得特別兇？來到亞洲第一名呢？我想，最大的因素，就是試圖想「麻醉自己」，假裝看不到這個地獄的存在。

這是最簡單逃脫地獄的方法，只要花上一萬韓圜（折合新台幣約280元左右），買七、八瓶燒酒，一晚麻醉自己、忘掉今日生活困況，便宜有效又方便。然而，酒醉終會有醒的一刻，明日酒醒之際，韓國年輕人終究要面對他們昨日麻醉所無視，但又真實存在的「地獄朝鮮」。

Photo Credit:AP/達志影像

第二條路是藉由「移民」逃離這個地獄

一般人對於韓國人有著愛國心強、團結心濃厚等刻板印象，的確，就詮釋學角度而言，「刻板印象」也是認識一個國家的方式，甚至許多誤解、偏見也是了解一個民族的方式。甚者，韓國人日常生活中，經常用到「我們」（우리）一詞也成為屬於韓國人的獨特思維模式。然而，人是會變的、社會風氣也會轉換的，上個世紀許多社會學家愛用此思維去看待韓國民情，然而現今韓國卻呈現出不同的現況，特別是年輕人。

日前根據Saramin網站調查（2016年），針對1,655位韓國成年人進行訪問，有78.6％的韓國民眾表示，若能力足夠，有錢有閒有機會的話，會想要離開韓國到國外去生活，且其中有高達47.9％的人，也已經早做好移民計畫。

而值得我們注意的是，「年輕族群」特別想要移民好逃離此地獄朝鮮—在20到30多歲的人中，移民意願高達80％，等來到40到50歲此年齡層，也有高達72.4％，之後才是約近五成的50歲以上人士。而調查也同時指出，韓國年輕人想出走的原因，主要因工作難找、職場環境惡劣、競爭激烈，以及退休生活沒有保障等現今社會現況因素。

此移民現況，就同韓國2015年議題書《因為討厭韓國》，書內描寫一位名叫季娜的韓國年輕女孩，離開韓國去澳洲度假打工的故事，其中篇章內散見作家張康明對於韓國年輕人移民現象的觀察，諸如他寫道：「為什麼離開韓國？我可以用一句話簡單回答：『因為討厭韓國。』要說得更精確則是—『因為沒有辦法繼續在這裡繼續生活下去』。」

亦或是，「你問我為什麼不愛自己的國家？因為國家也不愛我啊！坦白說，國家根本不關心我這種人吧？國家總說自己供我吃、供我穿、保衛我生命安全，可是我也同樣遵守法律、接受教育、誠實繳稅啦！祖國很愛自己，很愛這個名為『大韓民國』的國家，因此格外疼惜能夠夠讓自己發光發熱的份子，像金妍兒、三星電子之類的；至於沒出息的人，就得被貼上『國家恥辱』的標籤。萬一我因為家境清寒做了什麼傷天害理的事，國家不但不會給予援助，反倒是我得擔心自己破壞了國家名譽。」

「移民」也是逃脫地獄的方法之一。

Photo Credit:AP/達志影像

第三呢？就是「投胎輪迴」

正是在此，「自殺」風氣與自嘲自己國家是「地獄朝鮮」的意識共舞著。

韓國嚴重的自殺議題，我已經講了很多，然而卻未全然揭露，然而，在這我們不是台韓兩國要「比爛」，亦或盡寫些好的「粉飾太平」—而是必須要調整心態的是，我們不應該抱持著任何惡性、負面，亦或全部讚揚的「價值判斷」去書寫韓國或哪個國家，我們只是如實說出、認識他國—韓國好的地方我們當然要學，而壞的部份，當然也是值得省思。

韓國自殺有多嚴重呢？針對韓國年輕而言，亦或全體國民而言，我簡單地提出一個案例即可說明—「韓國人一生都擔心自己會不會自殺！」

根據2010年經濟合作暨發展組織（OECD）韓國「年齡別死亡原因」（연령대별 사망원인）之統計，呈現出極為悲觀的一面。韓國中壯青年時代（10-39歲），死亡的主要原因，全以「自殺」獨占鰲頭。

細部分析，數據如下：

0歲：出生前後的特種疾病、畸形兒、變形或基因異常等原因，導致死亡；

1-9歲（10대, 即「10代」）：癌症、畸形兒、變形或基因異常，導致死亡；

10-19歲：依自殺、交通事故（운수사고）、癌症為順位，導致死亡；

20-29歲：依自殺、交通事故、癌症為順位，導致死亡；

30-39歲：依自殺、癌症、交通事故為順位，導致死亡；

40-49歲：依癌症、自殺、肝臟疾病（간 질환） 為順位，導致死亡；

50-59歲：依癌症、自殺、心臟疾病（심장 질환） 為順位，導致死亡；

60-69歲：依癌症、心臟疾病、腦血管中風（뇌혈관 질환）等疾病為順位，導致死亡；

70-79歲：依癌症、心臟疾病、腦血管中風等疾病為順位，導致死亡；

80歲以上：依癌症、心臟疾病、腦血管中風等疾病為順位，導致死亡。

換句話說，自殺不僅僅是韓國青壯年人死亡主因外，人們到了中年40-59歲，也飽受「自殺」陰影的壓迫，換算下來，韓國人平均壽命82.16歲（2015年資料），一生中有將近七成的時間，都在擔心自己會不會自殺，是否會成為下一個拉高自殺值的人。

而且別忘記， 2016年韓國當年度約有13,092人死於自殺，平均每40分鐘就有一人尋短，每天有將近36位國民走上不歸路，相較起因發生交通事故所導致的死亡還要高的「生活在韓國，與其擔心會被車撞死，還不如擔心今天的我，是否會想尋短自殺」之現況…

「自殺」會是擺脫逃離這個地獄的最後方式嗎？

我低頭思索後，悲觀地回答完默安的問題，大家安靜下來。

「唉…」又是一道嘆息聲，只是這次我們都不知道是誰發出來的？

Photo Credit:AP/達志影像

吳大哥言及這些1990年代、民國80年前後，啣著滑鼠出生，素質最優秀的一代，卻也是在變化劇烈的年代中，徬徨、不安，疲憊地尋找光亮的台灣「厭世代」。他提到，此厭世感是對處於貧窮階層低薪生活的反諷，不悲觀，卻也無法樂觀。

我想，同樣地，在台灣北方的一端韓國，同樣也有著一群1990年代，啣著滑鼠出生，素質最優秀的一代，卻也是身處在變化劇烈的年代欸，徬徨、不安，疲憊地尋找光亮的韓國「全拋世代」—他們處在地獄朝鮮內，悶、無助、也不知道如何擺脫吧？

而這也許就是，現今台韓兩國年輕人，共同面臨到的最好也是最壞的時代吧…

訪問完的當天，傍晚走出咖啡廳外，我一個人慢慢走向捷運站準備搭車回家…天空漸漸變黑，街燈亮起，這時才起了點微風。

除了厭世、全拋之外，我們還能做些什麼呢？我問問自己。

好萊塢編劇導師羅伯特・麥基（Robert Mckee）曾說過，「我們都熱切地想要理解我們的生存處境，夢想著超脫於生活中的苦難，並儘可能深刻地去生活。」

如果我們再不面對現況，告知他人年輕人之苦，紀錄當下社會現況與時代精神，甚至努力求改變，而只顧著「顏面」掩蓋事實、無視於當下，那人生最後是否僅僅只是虛假的枉走一回呢？

也許我們只能持正面的態度，盡其可能地生活著，也許才有可能等到，超脫生活苦難的那一天吧？

「也許我還不夠厭世吧？」我自嘲著，微笑地與拉長的身影，一步一步向前走著走去。

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核稿編輯：翁世航