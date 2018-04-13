金融海嘯能吃嗎？華爾街慶祝川普行情背後的隱憂

作者：林士清

美國自由派近年來流傳一個八卦：川普之所以能當選美國總統，是華爾街野心家玩弄華盛頓特區的政治陰謀！

這種說法，立刻讓筆者聯想到耶魯大學的「骷髏會」，繪聲繪影的骷髏會，據說每年吸收15名耶魯大學三年級學生入會，成員包括縱橫美國政商界的重要人物，包括美國總統、聯邦大法官、大學校長、名修大亨等。電影和影集描述骷髏會長期控制著美國，背後並擁有不可告人的動機。

然而，許多記者調查後認為該組織，其實與普通的大學社團並無不同，而且川普的學業成績普通，精明卻又粗俗，又帶有德裔的色彩，不太可能會被神秘的社團所吸納，但華爾街大亨支持川普的減稅政策卻是有跡可尋，華盛頓特區作為美國的政治中心，背後總有來自紐約利益團體的身影。

川普從華爾街轉行去華盛頓特區後，上任後的連番財經政策及稅改態度，都是對美國大企業傾向友善態度，並喊出力推法規鬆綁，此一親商立場華爾街感受尤深，扭轉佔領華爾街運動之後美國社會反商的力道，華爾街控制華盛頓特區的陰謀傳聞不斷，或許與美國金融業的發展起伏有關。從1973年至1985年，美國金融業的規模佔國內公司總利潤的16%，到1990 年代該比例上升到30%，在2000年後，這個比例高達41%，時至2018年美國金融業的規模佔公司總利潤絕對超過50%。

美國金融業早已成為喊水能結凍的體系怪獸，歐巴馬在位期間即便加大監管力度，但仍被迫在全球金融海嘯後以「紓困」方式支援搖搖欲墜的華爾街金融家，後續推出「量化寬鬆政策」（QE），也與大到不能倒的華爾街銀行家們有關。

回顧一下全球海嘯發生的起因，其實金融危機的導火線是次貸風暴，因前些年低利息政策造成市場信貸的過多，各大銀行為了賺錢將手頭上過多的現金，放貸給正常情況下借不到錢的貧困購房者，這些錢就稱為次級房屋抵押貸款，意思就是比正常級別低一級的貸款。於是，銀行又將大量的次級房款包裝成金融衍生性產品賣給如高盛，花旗銀行，雷曼兄弟等投資銀行，這些投行又將這些金融衍生性產品轉賣給其他投行和國外銀行。天有不測風雲，當2007年美國國內出現通貨膨脹，聯準會不得不提高利率，結果這些窮人不得不為次級房貸付更多的利息，很多人付不起就破產了，樓市大跌價，從而導致了全球金融海嘯。

正規銀行一般被要求在中央銀行存放高比例的儲備金，以應付有可能的擠兌或金融危機，但是投資銀行不需要存放高比例的儲備金就可以做投資業務，所以投資銀行可以將多數的資金投到股市或金融衍生性產品，賺到更高的利潤，但是沒有儲備金的投資風險就很大，無法應對危機，倘若少了政府對金融監管，道德風險和資訊不對稱的風險更大。

事實上，川普上任後的連番稅改政策，讓華爾街金融家又活絡起來，反映在道瓊工業指數的慶祝行情上，讓選民和投資者知道美國經濟又復甦了，華盛頓的政治掮客行業也是華爾街金融利益集團背所支撐，至於全球金融海嘯的省思和監管，已經和歐巴馬和民主黨政府一樣隨風而逝。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

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