美國貿易戰對中國嚴厲出手，是一種遲來的正義

文：Freddy Gray《觀者雜誌》

譯：觀念座標

聽到貿易戰，絕大多數的人都感到懼怕。中國現在宣布對美國展開報復，對美國產品施加關稅，讓許多人認為大事不妙、陰霾罩頂，因為兩大國「以牙還牙、以眼還眼」的貿易衝突，很可能會拖累全球的經濟。

然而，我們也有很好的理由認為，對中國的貿易戰，川普（Donald Trump）的作法並非莾撞、愚蠢，而是以美國其他總統所缺乏的勇氣，當面挑戰此一棘手的問題，如同處理北韓問題一樣，也許是令人害怕的事情，但卻是有必要的一件事。不但美國需要解決此一問題，世界也會因此而受益。

中國是極端保護主義的國家，並且正在快速地變成世界強國。對於工業，北京一概以掠奪式的手法對待，這種方式在近年撐起了世界的經濟，但長期來說，對世界的經濟有害無益。中國拿國家經費補助各種國內的工業，好讓失業率降低，並企圖在重要的領域上——如機器人、航空、汽車、生化醫藥——達到世界的領先地位。一旦中國的這些國家補助部門生產過量時，世界市場上就出現大量的傾銷。這對於其他國家沒有獲得同樣補助的部門自然是有害的。

支持中國過度供應、傾銷的西方觀點認為，這會使得貨品的價格降低，然而這樣的好處是短暫的。正如同去年中國在美國傾銷維他命C的案例一樣：它用過度供應打垮競爭對手以後，馬上調漲價格。

除此之外，中國還無所不用其極偷盜、強索他國的智慧財產，這意謂著北京一直在世界的經濟體系裡面營私舞弊，以謀求一己長期的好處。所以，美國對中國予以嚴厲的回應，應該是一種遲來的正義。

誠如《金融時報》（Financial Times）承認的，這未嘗不是一種好消息，因為在貿易戰爭中，「（貿易）逆差的國家比起盈餘國佔上風。所以當川普說，（美國）跟中國的貿易量減少，沒有什麼好怕的，他的說法是正確的。」然而壞消息是，中國的過度供應，已經養成了世界經濟的依賴性，任何想要矯正此一巨大的貿易不平衡的努力，都會造成很大的問題。

文章來源：A trade war with China sounds terrifying – but the US is doing the right thing（The Spectator）

本文經觀念座標授權刊登，原文發表於此

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