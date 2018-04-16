德國版「台電」的非核家園，真的只能靠燃煤、和法國買核電？

2018年才剛開始，台灣就發生兩起難解的電力問題。

3月，新北市的深澳電廠環差案通過，兩組號稱使用「乾淨的煤」（亞煙煤）的超超臨界燃煤機組即將啟動，讓環保團體疾呼撤回許可。同月，停機600多天的核二廠2號機重啟，沒想到才併聯發電一天，3月28日就因蒸氣控制閥出問題而緊急停機，核電安全非同小可，重啟時間至今仍未確定。

傳統能源讓人越來越不信任，不過如果沒有這些電力，台灣每逢夏天就面臨用電吃緊的困境。但其實缺電的台灣，現在正有一股「綠能」勢力在形成，預備要從台灣海峽吹進來。

台灣西部海域有得天獨厚的強勁風力，不僅被英國顧問公司4C Offshore評為全球最優良的海上風場之一 （全世界最好的24個風場，有15個落在台灣所轄的台灣海峽），風力每秒可達10公尺以上，更吸引全球知名的風力開發商，想來台投資。

今（2018）年4月，台灣正式啟動離岸風力發電的遴選機制，海內外一共有9家開發商、18個案場遞出申請，如果在6月優先獲得遴選，就能夠分配到電網先發電，賺每度5.8元、為期20年的躉購電價。來自全球（包括丹麥、德國、加拿大、日本）與台灣本土的風場開發商，早在去年下半年開始，便積極在台灣四處找船、找鋼鐵，和本土供應商合作，準備插旗我國離岸風電市場，申請的案件總開發量高達10.6GW，超過政府釋出的裝置容量（5.5GW）一倍。

不過，「靠海吃飯」、發電不穩定的風力發電，為何卻獲得全球開發商的青睞，成為最受歡迎的新能源？

當燃煤和核電不再「吸金」，下一個能源新霸主是誰？

德國北方的波羅的海，海面上佈滿上百隻風力發電機。這裡是德國電力公司EnBW投資的先鋒風場，波羅的海一號和二號。這兩座規模分別為21與80隻風機的風場其實還很年輕，才剛在2011年和2015年開始商轉，不過至今它們表現不俗，去年有一半的時間發電滿載（4300個小時），生產14億4千萬度的電力（相當於台灣核二2號機組一半的發電量），能供應近40萬戶家戶用電。

EnBW在波羅的海的離岸風場（波羅的海1號）。｜Photo credit: EnBW 提供

不只供電，這些水上風機，也讓連續虧損七年的EnBW公司去年第一次轉虧為營，息稅折舊攤提前盈餘（EBITDA）比前年成長了13.5%，其中再生能源和電網就貢獻了65%的收入。前景看好，EnBW甚至預估，到了2020年，再生能源將為公司帶來超過2倍的盈利增長，而相較之下，傳統發電（燃煤、石油）的收益將下跌2成。

身為德國第三大的能源公司，EnBW像是德國版的「台電」，國家與地方政府佔股超過九成。雖然目前正積極發展再生能源，但其實EnBW在十幾年前，還是一間以核電、燃煤為主的能源公司 — 2011年，核能佔EnBW將近一半的總發電量（47.7%），化石燃料的佔比也高達近四成（38.1%），再生能源只有一成（10.8%）。

EnBW的能源結構，某種程度正反應出德國「能源轉型」的路徑圖。

1986年，蘇聯發生車諾比核子事故，反對核能的綠黨在1998年和社民黨結盟，拿下德國國會過半席次，從那時開始，德國「去核」的政策逐漸明朗。不過直到2011年，日本發生福島核災之後，才真正成為促使德國廢核的「最後一根稻草」— 德國政府在當年毅然決然宣布與核電「斷交」，德國17座反應爐中有8座永久性關閉，而最晚在2022年以前，德國境內的9座核電廠必須除役，邁入「非核家園」。

這項決定造成包括EnBW在內的德國四大能源龍頭（意昂集團、萊因集團及Vattenfall）巨大的財務損失，意昂、萊因與Vattenfall，甚至還向德國最高法院——聯邦憲法法院提出多項訴訟，要求賠償。

不過，德國政府廢核的政策堅定，加上邊際成本（每發一度電所額外增加的成本）為零的再生能源，在電力市場上的競爭力逐漸增強，也讓這些能源巨頭不得不重新審視自己的電力政策。

意昂集團（E.ON）在2014年將化石能源業務轉移到一家新公司Uniper，

意昂本身則全力發展再生能源與電網，更在2018年收購再生能源公司Innogy。

而EnBW也從2012年，開始致力能源轉型，營運重點聚焦在風力發電。2016年，EnBW比五年前少了超過一半的核電（22%），電力缺口除了靠化石燃料補上（燃煤35%；燃氣13%），主力發展的能源，其實還是增長一倍的再生能源（23%）。

「EnBW是追著風跑的一間公司。」EnBW電業發展事業部負責人德克·谷瑟威（Dirk Güsewell）驕傲地說。EnBW如今擁有47座陸域風場、2座離岸風場，另外北海2座離岸風場（Hohe See和Albatros）也剛投入開發階段，預計2019年就能併網發電。

如果看現在風力發電的成本變化，不難看出EnBW為什麼全力投資風能。

德國在2000年通過《再生能源法》（EEG），讓再生能源優先調度併網，以每度50歐分（約台幣18元）的高價，保證收購再生能源，吸引許多開發商投資。而隨著越來越多人投入風電市場，連帶改良風機技術，發電效益越來越好，風力發電成本也逐步下降。

美國投資銀行拉扎德（Lazard）2017的年度分析指出，原來成本最高的太陽能和風力發電成本（LCOE）持續下降，在某些情況下，建設和營運成本甚至低於傳統發電技術（如煤炭或核能）。

2017年10月，暴風席捲德國期間，風力發電量大增，電力市場甚至出現批售電價為負的情況。Photo credit: Fraunhofer

「燃煤發電如今已不符經濟成本，」EnBW的工程技術總監波爾（Michael Boll）表示。據他所說，德國目前22個燃煤工廠，因為燃煤發電在電力市場上的價格降低，寧願關停不生產，有的工廠一年只工作16個小時。

燃煤部門的員工，也因為前途未卜，紛紛開始轉行。

21歲的拉普（Lars Rapp），原來是在EnBW的燃煤部門工作，他說考量到2040年之後，德國的火力發電站可能不復存在，許多同事都跳槽到別的公司，或是轉行到其他行業，於是他也在去（2017）年，申請調職到更有潛力的再生能源部門。

當越來越多再生能源併入電網，燃煤電廠如今反退而成為維護系統平衡的角色，在沒風又沒太陽的時候供應電力，或是當風力「過剩」的時候，為了維持電網上下50赫茲的區間平衡，燃煤機組這時也會啟動，用來抑制電網內過多的電力。

德國高電價的內幕：不只再生能源附加費，「電網費」藏在細節中

2017年，德國的再生能源發電量，已經達到整體的38.2%，幾乎和燃煤發電達到一樣的比重（39.1%）。各樣再生能源中，又以風力發電為首，去（2017）年光是風力發電的發電量，就佔全國超過兩成的發電量（23%）。

除了陸域發電，德國更將風機擴張到海面上，到去年底為止，德國離岸風電已累積了5.3GW的裝置容量，在歐洲僅次於英國（6.8 GW），是全歐洲風能成長速度最快的國家，目前約有2萬人在相關產業，境內擁有完整的供應鏈，包含架設風機需要的電纜、基樁、塔架及機艙供應商，不用額外從國外進口，能直接送往風場安裝。

不過，德國發展離岸風電，其實不是一步到位。

德國發展離岸風電的腳步，一開始比英國和丹麥還慢。當丹麥在1991年在波羅的海建立全球第一個風場時，德國還在仰賴燃煤與核能。比別人晚了近20年，直到2009年，德國第一座海上風電機組才完工。

德國怎麼做到的？

攤開德國電費單，可以看到至少兩種電力來源選擇的方案：一種是比較便宜、化石燃料佔比較高的方案，另一種則是百分之百的再生能源方案，消費者可以選擇，用比較高的電價來支持再生能源發展。

2009年的電費單，最左邊是便宜的綜合能源方案、中間是較昂貴的100%再生能源方案、最右邊是當年德國的能源發電佔比（化石燃料57.8%，核能24.9%，再生能源17.3%）。｜Photo credit: 關鍵評論網Abby Huang攝

另外，無論選擇什麼方案，德國的電價單都有一筆「再生能源附加費」，德國政府也是透過這筆附加費，作為扶持再生能源產業，用優惠的電價，向再生能源業者買電20年，而這筆費用，也直接反映在民眾的電費單上。

德國的電費單，包括了營業稅、電網稅、特許費、電力稅、熱電聯產法附加費等8種不同的費用，不過有一半的費用，與發展再生能源有關。

2018年，德國每度電包含了2.4台幣的再生能源附加費，佔電費的23.1％。不過最貴的部分，其實是電網（每度電包括2.6台幣的電網費，佔電費的24.7％）。

擴建電網，其實是德國發展再生能源不可或缺的一環。因為風能、太陽能這樣的再生能源，不像傳統能源（煤炭、石油和天然氣）可以直接運輸，必須以電力形式輸送。德國的風場多半在北方，北部的風電發展得很快，可是德國電力消費主要都集中在南部，包括西南部的汽車工業重鎮斯圖加特（Stuttgart），因此建設高壓輸電線，將幾千公尺之外的風電輸送過來，變得格外重要。

德國輸電公司Transnet BW在巴登 - 符騰堡邦的電網，總長2,400 km（相當於台灣環島兩圈）。｜Photo credit: EnBW提供

「我們以往的作法，是直接在工廠附近蓋傳統電廠，現在卻要從風場所在地，拉饋線到工業區。所需要的電網，也從原來的100公里，延長到700公里。」Transnet BW的工程總監耀赫（Bernd Jauch）說，他們目前正著手一項「超級電網計畫」，與中部和東部的電網公司（Tennet和50 Hertz）合作，投資超過3.5億台幣，建立橫跨德國5大邦的超長電網「SuedLink」。

「SuedLink」所到之處會經過5萬塊土地，而土地背後更有上萬名地主，也讓Transnet BW「一年365天，其中有200天是花在與政府、產業、居民溝通上。」從計畫到建設，前後所花費的時間最高可長達10年，電網蓋得慢，也曾造成德國風力發電一度停滯。

除了境內電網，Transnet BW的電網，更擴張到鄰近的比利時、丹麥和挪威。耀赫表示，歐洲電力的互通有無，對於電網的穩定相當重要，尤其是瞬息萬變的太陽能和風力進入電網之後，「絕對、絕對不能塞車」，必須靠著精準的天氣預測，與歐洲34個國家的調度中心即時聯絡，調度當日所需電力。

雖然歐洲健立大型電網，有助於再生能源的發展，不過如果說德國的再生能源之所以能蓬勃發展，是靠著和鄰近的核電大國法國（核電超過七成）買電，這樣的說法不能說是完全正確。根據德國科學研究機構夫朗和斐協會（Fraunhofer），2017年，德國電力出口順差達到500億度，大部分輸往瑞士、奧地利和荷蘭。

不過，法國電力輸出德國，的確比從德國進口來得多：2017年，從法國輸往德國的電力高達62億度，而從德國輸往法國的電力只有22億度。但是法國許多核電廠未來即將進入歲修或除役（法國預計2030 - 2035年以前達成廢核目標），未來將越來越仰賴其他國家的電力。

德國經驗，可以複製在台灣嗎？

2025年，要放棄核能的台灣，再生能源必須成長5倍。

能源局除了推廣太陽能，鼓勵家戶在自家頂樓「種綠電」（裝設太陽能板）之外，也積極推動風力發電，希望加速達到再生能源發電占比20％目標。為了辦理相關業務，今年3月位於台南的「綠能科技產業推動中心」（綠推中心） 正式揭牌，負責廠商協調。

不過，台灣已經商轉的離岸風電，目前只有2架由上緯投控公司自己出錢蓋的示範機組，裝置容量8MW，如果要在2025年之前達到5.5GW的目標，以一支最高效能的風機（12MW）來算，需要在未來7年內，在海上部屬458支海上風機。

不過，EnBW集團主管電源開發的谷塞威爾（Dirk Guesewell）對於台灣離岸風電產業，表示相當樂觀：「（5.5GW的目標）絕對、絕對可以達成。」他說。

谷塞威爾表示，發展離岸風電並不容易，必須要有嚴正的意志來推動，也需要強大的法規框架。他說，德國在2016年，短短一年內就建立了3.5GW的離岸風力，台灣到2025年以前建立5GW，並非不可能。

不過，谷塞威爾提醒，離岸風場的規劃需要3到5年，興建時間2年，啟用後還要運轉20到30年。這中間所需要的信任感，非常重要。

德國發展風能的路程，至今已快20年。德國昂貴的電價，卻扶持了再生能源市場，並打造周邊的配套設施，如今才能在全球的風能市場中站穩腳步。

去年4月，EnBW與丹麥的沃旭能源（前身為丹能集團，Dong Energy）以零元標下北海的風場，這個風場未來將只憑市場的電力價格獲利，沒有政府補助。而在今年3月，瑞典能源公司Vattenfall也獲得在荷蘭北海建立700兆瓦（MW）無補貼風場的權利，目前已開始動工，預計2022年就可以開始商轉。

歐洲陸續出現無需補貼的離岸風場，德國政府的再生能源保證收購價也從2000年每度50歐分（約台幣18元）一路下跌到2017年的7歐分（約台幣2.5元），顯示風力發電已具備進入自由市場的潛力。

不過這些風場究竟能不能「穩賺不賠」？英國《金融時報》指出，沒有補貼，這些開發商是否能從中獲利，仍然像是一場賭注，不過是一場「經過計算」的賭注。而離岸風電正要開始起步的台灣，未來如何發展，不只台灣，全世界都在看。

核稿編輯：楊之瑜