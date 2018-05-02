《功夫》裡的斧頭幫原來是真的！幫主王亞樵傳奇的一生

文：江仲淵

看到這份標題，各位讀者大概以為我要講影評，講《功夫》這片子吧，哈哈。想當時我還在學校做歷史報告時大家也以為「斧頭幫」這東西是《功夫》電影中創造出來的虛構團體。實則不然，他們真實存在，但卻不像電影中這樣穿著個帥氣黑西裝，梳了個煞氣的大油頭，當然他們也不會跳「斧頭舞」這東西拉。他們本質比較像是現在的非洲貧民窟難民，沒讀過多少書，穿著個吊嘎，由於太窮了還買不了手槍，只能抄起斧頭來搶劫。

今天就來講講他們的老大──王亞樵的經歷吧！

王亞樵是個安徽人，1887年生於安徽合肥，早年不知多惹人厭，居然遭到安徽軍閥通緝逃亡上海。（而他死都不告訴大家他到底犯了啥錯，但依他的性格來說，大概是睡了軍閥的妹妹了吧）到上海後，王亞樵發現⋯⋯他忘記帶皮夾了⋯⋯。由於逃離安徽逃得太急，連錢都忘記帶了，王亞樵只能白天做苦工，夜晚睡馬路，以最省錢的方式過活，最低賤的方式過活。

Photo Credit: http://history.huanqiu.com/people/2008-09/235012.html @ public domain 斧頭幫幫主王亞樵

不過，既使窮困，還是難抹滅王亞樵一個天才般的天賦──很會交朋友。首先他在1921年時交了一群沒文化的無賴流氓，之後帶著他們興匆匆地跑到了安徽旅滬同鄉會會長余誠格的家裡，逼他把會長一職轉交給自己。而余誠格也是條好漢，明明家裡都被無賴給團團圍住了，還是死抓著會長一職不放。王亞樵爆氣，吩咐一旁的無賴從口袋掏出剪刀，將余誠格的長辮剪下（沒錯，辛亥革命過了十年了，他靠著各種關係沒剪）。余誠格一被剪去辮子整個人都癱軟了，恨不得哭爹喊娘一番，王亞樵則在一旁冷嘲熱諷：

明天把會長職位轉給我，否則今天剪掉你的辮子，明天就割掉你的腦袋。

王亞樵就這麼順順利利的當上了會長一職拉。話說小編之前玩的某個線上遊戲中，升級的時候總是會給予幾個科技點，要我們去點「幸運」、「武力」、「魔法」之類的東西，而要是王亞樵在玩遊戲的話，他絕對會把「交朋友」這門學問給點爆。自從他接管安徽旅滬同鄉會後，不到一年的時間皖籍勞工總會人數就從上千人的數目衝到了十萬之眾。

當然，要有這麼多人心服口服的歸居於他的門下，那他肯定有什麼個人魅力。舉個例吧，有一次一名安徽工人遭到工廠老闆惡意拖欠工資，前往索要還被打了個鼻青臉腫。哇，那老闆可惹錯人了，那工人是安徽旅滬同鄉會的成員阿！身為會長的王亞樵看了自己的小弟居然被打，一整個暴怒，當即前往鐵匠鋪打造了一百把斧頭，率領勞工會一百名穿著吊嘎的無賴份子手提利斧，衝進老闆的大院中討要說法。嚇的老闆尿都露出來了，連連道歉，當即賠付工人工資。

此事過後，惟恐天下不亂的記者們紛紛報導這段大快人心的經過，由於當時記者根本只是抱持著看熱鬧的心態來報導此事，所以自然不會探究起事的團體叫做「安徽旅滬同鄉會」了。還為了衝高收視率，胡亂取名，把王亞樵他們定了個「斧頭幫」的綽號。而王亞樵一看這名號還挺霸氣的，於是想說也好，就這麼更名為斧頭幫囉。

由於斧頭幫的前身「安徽旅滬同鄉會」已經有十萬名成員了，斧頭幫這名號經過這次事件之後聲望大漲，成員已經多到無法統計啦。王亞樵眼看自己誤打誤撞搞成的黑幫這麼屌，開始想併吞整個上海灘的黃賭毒事業，也就這麼與三大黑幫老大杜月笙、張嘯林、黃金榮開啟了史詩級的撕逼。

王亞樵認為，杜月笙、張嘯林雖勢力雄厚，但妻妾成群、家財萬貫，斷無同人以命相拼的勇氣，就是群俗辣。於是王亞樵循著機會就想與他們幾個對幹，後來終於在江安號輪船事件與他們幾個發生衝突。要說這場事件，可真是複雜，簡單來說就是王亞樵想要接管江安號輪船，但當時的輪船經理是張嘯林的本家侄子，而他自以為後台很硬，硬拒不交船，雙方相持不下。

王亞樵於是派人乘夜將張嘯林家的小狗狗給毒死，還順手把後院牆炸了個大洞，以示警告。張嘯林一看真是怕了，他們連自己親愛的小狗狗都給殺了，如果他們真想把自己給殺了，大概難度也差不多，於是張嘯林就開始慫了。王亞樵見局面不錯，又派了數百人拿著斧頭，上船逼那位侄子交船，侄子怕爆，跳船逃進杜月笙府求助。杜月笙不想招惹王亞樵，居然低頭向王亞樵道歉賠罪，並立即交出江安號輪船，王亞樵首戰大勝！

希特勒之所以能夠在歐洲這麼囂張，便是因為當初比他還來的更屌的法國以及英國沒有在第一時間撲滅他的狂妄，這才導致了二戰開打的悲劇。同理，由於杜月笙、張嘯林、黃金榮的一再退讓，王亞樵收回江安號輪船後變得更加囂張，進一步向杜月笙提出平分上海江海輪買辦職位的要求，並向杜月笙索要十萬大洋，名為索要，實則就是敲詐。

杜月笙雖痛心至極，但因懼怕王亞樵，最後還是給了王亞樵十萬大洋並讓出了部分買辦職位，難怪黃金榮曾對手下說：「斧頭幫都是亡命徒，你們不要惹他們。」斧頭幫雖然不像杜月笙、張嘯林、黃金榮他們這些幫派一樣有錢，既沒有漂漂亮亮的黑色西裝，就連個手槍也買不起。但由於小弟們大多出身貧寒，爸媽死的都死了，而且根本沒有妻子或小孩，所以與他人爭地盤時自然可以無後顧之憂地將斧頭往他人的腦袋給劈下去。也正因為如此，斧頭幫這等愛玩命的幫派才得以盛極一時。

電影《功夫》劇照，博偉電影發行

後來王亞樵不知怎地，在九一八事變後開始轉變成為了一名正義魔人。要知道，現今在網路上的正義魔人大多是蹲在電腦前面摳腳的死肥宅，在社會上是沒有影響力的，而要是一位黑幫大老成為了正義魔人，那⋯⋯大家要小心點囉。

王亞樵在斧頭幫內又創建了個「鐵血鋤奸團」，顧名思義，就是要除漢奸拉。此團體專門暗殺南京政府簽訂和平妥協條約的高級官員，策劃暗殺行動數十起，被暗殺者官至警察廳長、建設廳長、外交次長等，就連後來蔣介石也被劃入了暗殺行動當中！刺客本來想化妝成一名記者，在拍照時刺殺蔣介石，不過蔣介石心機也重，看到拍照的記者群裡秩序頗爛，索性乾脆不給拍照了。於是刺客退而求其次，拿著左輪把當時任職國民黨二把手的汪精衛打了個狗吃屎（他當時還沒當漢奸喇，不過經常簽訂和平條約）。

後來，王亞樵似乎受到了毛澤東「中國人不打中國人」的感召，乾脆不打漢奸了，改打日本人。上海的日本租界有天發起了慶祝日本天皇生日的活動，日軍的上海派遣軍司令白川義則大將也出席於這次活動。不料王亞樵派了一名韓國刺客，讓他拿了個裝滿炸藥的水壺丟向白川義則。蹦！白川義則腹部被鐵片給切得快成兩半了，過了一個月的治療後還是掛了。

軍統骨幹沈醉曾經評論王亞樵：

世人都怕魔鬼，但魔鬼怕王亞樵。蔣介石一提這個人，假牙就發酸；戴笠若是聽說這個人又露面了，第一個反應就是檢查門窗是否關好；而汪精衛的肋巴骨，硬是被「王亞樵」這三個字活活敲斷的。連上海灘黃金榮、杜月笙一類流氓泰斗遇上王亞樵，也得繞著道兒走。

雖然王亞樵在抗日上有傑出的表現，但惹上了太多人了，且由於先前刺殺蔣介石未果，蔣介石自然對他非常震怒，要是自己做事再不符合王亞樵的理想，自己豈不是又要再被刺殺一次了？蔣因此要求軍統戴笠緝拿王亞樵。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 蔣介石的特務頭子戴笠

話說蔣介石還真北爛，王亞樵曾是戴笠的恩人，是他給予戴笠資金學習，戴笠才得以成為達官顧要，且戴笠曾是王亞樵的結拜兄弟，還曾經大力推薦蔣介石要任用王亞樵，不過蔣介石討厭黑幫，所以拒絕。而這次殺王亞樵，居然選擇了戴笠來做這工作，要這位視王亞樵為恩人的特務來刺殺王亞樵，戴笠可真是百感交集。但最終理智戰勝了感性，戴笠發起了他手中的間諜大軍前來上海刺殺。

話說刺殺這東西可真是方便，縱使王亞樵有十萬名追隨者，但刺殺可只要繞到背後暗殺就行了，根本不用剿滅那十萬無賴，可謂高CP低成本。由於王亞樵之前就是搞刺殺的，當然知道刺殺的恐怖，不得已出逃廣西，投奔桂系將領李濟深。而蔣介石旗下的軍統與桂系向來不合，當然不可能放軍統入廣西，蔣介石只得眼睜睜看著王亞樵繼續活著⋯⋯。

不！軍統局局長這職位可不是白當的，聰明的戴笠後來找到了余立奎之妻余婉君（余立奎是王亞樵的小弟，在王亞樵逃跑後被捕）。戴笠以大洋十萬元及釋放余立奎為條件買通了余婉君，1936年9月20日，余婉君赴梧州約王亞樵見面。王亞樵竟不疑有詐，如約前來，不過剛一進門，特務立即向他撒了一把石灰，立刻連開五槍，又拿刺刀刺了三刀，當場身亡。由於執行行動的特務似乎和王亞樵有仇，還殘忍的用刀將王亞樵的臉皮剝去。

唉！說來諷刺，王亞樵號稱民國第一刺客。可惜一代暗殺之王最後的結局是死於同樣擅長暗殺的結拜兄弟戴笠之手。最後，小編想用王亞樵的自我介紹來做為結尾：

提起浪奔浪湧的舊上海灘，人們自然會想到黃金榮、杜月笙、張嘯林等流氓大亨，但是其實與他們並排起坐的還有一位特立獨行、一生極具傳奇色彩、行事風格多半有點類似於古代俠客的傳奇人物。—— 王亞樵。

本文經歷史說書人授權轉載，原文發表於此

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核稿編輯：翁世航