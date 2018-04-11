「川金會」據傳地點在蒙古？這個選擇其實很合理

文：國家之間，戰爭與和平

美國總統川普（Donald Trump）跟北韓領導人金正恩目前傳出會面的地點，最可能會在蒙古，這個訊息非常合理。不過當中也能解讀出一些政治玄機，看得出來金正恩傾向單獨面對美國的態度越來越明顯，對傳統的盟國兼老大哥中國，似乎有漸行漸遠的趨勢。

選擇蒙古最合理的理由是金正恩不坐飛機，這是維安的考量，他出行幾乎都坐火車前陣子他到北京訪問，就是搭自己的綠皮專列。如果要到蒙古國與川普會面，只要搭火車從平壤經中國，到內蒙古的二連浩特直達蒙古國首都烏蘭巴托。雖然蒙古境內是採用俄國標準的寬軌跟中國境內採用標準軌不同，但是可以在二連浩特站更換轉向架即可，技術上並不困難，中途不需要換車。

蒙古國這個國家也相當有趣，因為蒙古跟之前傳出的瑞典或瑞士都不同，它不是傳統上的中立國，它近年採行的在中俄之間保持平衡，但同時大力引進美國勢力來牽制中俄的「第三鄰國」戰略，因此嚴格講蒙古是親美的。金正恩選擇到一個親美的國家去跟川普見面，意義不言可喻。

蒙古跟中國的關係非常不對盤，尤其在中國崛起後更加明顯，蒙古國人口300萬，土地面積156萬平方公里，中國境內蒙古族就有600萬人，加上蒙古經濟高度依賴中國，又曾經在明清到民國時期被中國統治，傳統上反華意識十分強烈，從上到下都對中國抱持著不信任的態度。

蒙古對韓國的關係相對好很多，因為蒙古國經濟比較差，因此大批蒙古青年選擇出外打工的國家，大都選擇日本跟韓國，尤其是韓國相對比較近，近年經濟成長快，成為蒙古青年主要的打工國家。北韓的脫北者，近年也因為中國跟北韓關係緊密，要衝進韓國駐中國各地的使領館尋求庇護越來越困難，因此近來往往都是先往蒙古國逃，再投向韓國駐蒙古國使館尋求庇護，蒙古國也對脫北者保持同情的態度，讓蒙古與韓國關係更為密切。

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至於北韓跟蒙古的關係，說不上特別好，但是雙方都有在努力提升，因為過去蒙古跟北韓交惡，主要是因為冷戰期間，蒙古導向蘇聯，北韓支持中國。但兩國本來就沒有深仇大恨，加上蒙古國有產煤炭跟石油，這些都是北韓迫切需求的產品，雙方關係算是穩步回升。

美國跟蒙古的關係就更是緊密了，冷戰結束後，蒙古亟需一個大國來制衡中國，美國也在尋求從中國的鄰國下手，增加盟友來防範中國崛起。因此在90年代，蒙古就把美國視為重要的第三鄰邦，兩國簽訂軍事交流協定，2000年開始，蒙古開始定期參與美軍演習，美國從2012年推出「亞洲再平衡」戰略，其中很重要的一部分，就是要強化跟發展跟蒙古、越南跟菲律賓的軍事往來，簡單講就是為了圍堵中國。美國每年軍事援助給蒙古，讓蒙古成為在軍事上一面倒地倒向美國。

綜合來說，蒙古國中選主要因為地理跟交通因素，加上之前身處共產社會主義陣營，跟中俄有交情，冷戰之後，獲得美國大力支持，因此得以在中美俄之間縱橫。不過從當中的關係，依然是偏向美國較多，金正恩選擇蒙古，或許也有意在言外的意思，也就是他個人意圖更加甩脫對中國的依賴，而直接與美國進行對話的態度。

對於中國來說，金正恩越激烈地跟美國對抗，金正恩就越需要中國，中國的影響力就越大，一旦金正恩能夠跟美國直接對話，那中國掣肘的能力就越低。選擇蒙古，無論金正恩在跟川普會面前後有沒有跟習近平見面，中國的影響力其實都在遭到邊緣化，只是成為提供過路的地主罷了。

川金會後中國要如何拉住北韓，來維持自己在東北亞的外交優勢，相信還會有更多的外交後勢值得觀察，不過從金正恩的態度來看，中國的影響力似乎是在下降。

本文經國家之間，戰爭與和平授權刊登，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

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